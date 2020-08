Notisia di polis di djabièrnè 31 di yüli te ku djaluna 3 di ougùstùs 2020/Politieberichten van vrijdag 31 juli tot en met maandag 3 augustus 2020

Notisia di polis di djabièrnè 31 di yüli te ku djaluna 3 di ougùstùs 2020

Riba djabièrnè 31 di yüli a drenta keho di ladronisia di 5 bout di tayer i un plachi di number, numerá V-2505. Probablemente e ladronisia a tuma lugá entre 27 i 29 di yüli miéntras e outo tabata stashoná na un kas situá na Kaya Ukulele. Ladronisia di e boutnan di tayer a a sali na kla ora ku e tayer na banda robes, patras a sali bai miéntras e vehíkulo tabata koriendo. Ta investigando e kaso.

Riba djasabra promé di ougùstùs agentenan di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense a konfiská un skuter. Despues di a konfiská e skuter un grupo di hende presente riba Kaya Nikiboko Nort a kuminsá menasá i insultá e agentenan polisial. Relashoná ku esaki polis a bai ofer na hasi detenshon durante di kua e sospechosonan a duna resistensia fuerte. A logra detené 2 di e sospechosonan; ta trata di e hòmbernan di inisial C.G.M. di 22 aña i S.M.V. di 20 aña di edat. E otro sospechosonan a sigui insultá i menasa polis i te asta un di e sospechosonan a tira un piedra den direkshon di un di e agentenan. E agente a keda herida ku e piedra ku a dal e patras di su kabes. Investigashon den e kaso aki ta andando i no ta ekskluí ku lo bai tin mas detenshon den a kaso aki.

Riba djadumingu 2 di ougùstùs, pa mas o ménos 1 or di mardugá un problema a surgi durante di un torneo di Bolas ku a bai terminá den un bringamentu. Agentenan polisial na sivil ku tabata na e sitio a purba kalma e situashon, a keda menasa pa presentenan. Aparentemente a asta tira un bòter den direkshon di e agentenan polisial na sivil. Komo reakshon riba esaki ela saka su arma di kandela pa kalma e situashon. Investigashon den e kaso aki ta andando.

Den e mesun mardugá di djadumingu 2 di ougùstùs, alrededor di 4.15 or, a detené un hòmber di inisial J.C.V.H. di 50 aña di edat riba Kaya dr. J.G. Hernandez en konekshon ku buracheria públiko, komportashon di manehá peligroso i tambe pa no duna oido na òrdu di polis. Un patruya na warda a mira e vehíkulo para riba e banda kontrali di kaminda, loke tabata forma un peliger pa tráfiko. Ora a duna e sospechoso señalnan pa e para, ela kore duru bai demonstrando komportashon di manehá peligroso. Despues di un persekushon kòrtiku durante di kua e sospechoso a sigui neglishá señalnan pa para i asta a dal den banda di e outo di polis, a logra par’e i a detené. E sospechoso no tabata den estado pa por a hasi un ‘blaastest’. A konfiská su outo tambe komo ku e no por a mustra su reibeweis ni papelnan di seguro.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 31 juli tot en met maandag 3 augustus 2020

Op vrijdag 31 juli werd aangifte gedaan van diefstal van 5 wielbouten en een kentekenplaat genummerd V-2505. Vermoedelijk heeft de diefstal tussen 27 en 29 juli plaatsgevonden toen de auto geparkeerd stond bij een woning aan de Kaya Ukulele. Diefstal van de wielbouten kwam aan het licht toen de linker achterwiel tijdens het rijden losschoot van onder auto. De zaak wordt onderzocht.

Op zaterdag 1 augustus, hebben agenten van het Korpspolitie Caribisch Nederland een scooter in beslag genomen. Na inbeslagname van de scooter begonnen enkele personen die aanwezig waren bij een uitgaansgelegenheid aan de Kaya Nikiboko Noord, de agenten te beledigen en te bedreigen. In het kader hiervan gingen de agenten over tot aanhoudingen waarbij de verdachten zich hevig hebben verzet. Twee van de verdachten konden aangehouden worden; het betreft mannen met initialen C.G.M. van 22 jaar en S.M.V. van 21 jaar. De andere verdachten bleven daar wel staan bedreigen en 1 heeft ook een steen in de richting van de agenten gegooid, die een agent aan de achterkant van zijn hoofd heeft geraakt. Onderzoek in deze zaak loopt en het wordt niet uitgesloten dat er meerdere aanhoudingen zullen plaatsvinden.

Op zondag 2 augustus, omstreeks 01.00 uur was er na de wedstrijd van ‘Bolas’ een probleem ontstaan dat uitmondde in een vechtpartij. Politieagenten in burger die ter plaatse waren probeerden de zaak te sussen en werden toen zelf bedreigd door omstanders. Blijkbaar werd op een gegeven moment een fles in de richting van één van de agenten in burger gegooid. Als reactie hierop trok hij zijn vuurwapen om de situatie te kalmeren. Onderzoek in deze zaak loopt.

Op zondag 2 augustus, werd omstreeks 4.15 uur een man met initialen J.C.V.H. van 50 jaar, op de Kaya dr. J.G. Hernandez aangehouden wegens openbare dronkenschap, het vertonen van roekeloos rijgedrag en het niet opvolgen van een bevel van de politie . Een dienstdoende patrouille zag het voertuig van de bestuurder op de linker rijbaan stilstaan welke een gevaar vormde voor het overig verkeer. Toen de verdachte stoptekens kreeg van de politie begon hij met hoge snelheid weg te rijden, waarbij hij gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Na een korte achtervolging waarbij de verdachte meerdere malen het bevel van de politie om te stoppen negeerde, en zelfs tegen de dienstauto reed, werd de verdachte gestopt en aangehouden. De verdachte was niet in staat om een blaastest af te leggen. Zijn auto werd ook in beslag genomen.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.