KÒRSOU I E MODELO DI KONFLIKTO.

Komunidat di Kòrsou aktualmente ta konfrontá ku un ola di problemanan grandi basá riba deskonfiansa i rabia kontra otro. Nos Parlamento por ehèmpel ta esun ku ta kana padilanti, esei ta netamente e área reglamentá kaminda hende tei pa lastra otro públikamente, antagonisá mas tantu posibel, anto pa a base di esei bira popular den voto. E imágen di Parlamento na Kòrsou ya no ta nada positivo, nos parlamento no ta un órgano ku ta kana padilanti pa defendé e interesnan di pueblo, sino ta un kampo di bataya ordinario, pero legítimo pa mancha otro su nòmber, yama otro ladron i korupto sin presentá e evidensianan nesesario! Natural nos ekonomia tampoko no por duna resultadonan satisfaktorio, e ekonomia lógikamente tambe ta mal stanká, plaka no ta lora, ta normal pa eksplotá trahadónan a kambio di pagonan inhustu, komo tal e gran mayoria di e komunidat aki ta den lucha kontinuo pa mantené kabes riba awa komo ku ta di sueldo mínimo nan mester biba aña aden aña afó. Preisnan di kuminda den tienda, minimarket, supermerkado ta eksorbitantemente haltu i no tin un instansia pa para e tendensianan robes i inhustu aki. Tempu ku e defuntu a kuminsá ataká i mustra ku dede riba suidadanonan ku tin un estudio akadémiko tras di lomba i pasobra nan tin un titulo a bin ta habraká nan, ami Erwin Raphaëla ta un di e poko suidadanonan ku a asumí un aktitut kritiko, mustrando ku generalisando kontra suidadanonan studiá lo tin su reperkushonnan funesto pa hinter e komunidat aki. Krítika, na ami su konvikshon nunka no por ta basá riba e hecho ku un persona ta studiá i tin un titulo akadémiko, sino e krítika mester konsentrá riba e mal trabou desplegá i no riba e hecho komo ku ta trata aki ‘atrobe’ di un akadémiko. Resientemente mi a bolbe ripití mi pensamentunan dilanti di e mikrofonnan di radio-emisora MAS, despues ku mi a hasi un publikashon al respekto den korant. Rumannan, si krea den Kòrsou un kampo di esnan studiá versus di esnan no studiá, nos komunidat al final ta pèrdí. Ta p’esei diskushonnan no nuansá kaminda ta bati otro kibra, pa motibu di nivel di estudio ta kompletamente robes. Ku un aktitut asina indirektamente ta manda e señal ku na Kòrsou nos no mester di hendenan studiá i ku preparashon, preferiblemente laga nos tur keda bobo numa. Un diskushon tokante dekorashon di sentro di suidat Punda i Otrobanda mesora ta kaba den un antagonismo sin mizèrikòrdia, pasobra ta sali pretendé ku ta e komersiantenan establesé den Punda i Otrobanda mester paga tur e gastunan di dekorashon, pasobra ta nan so tin ganashi finansiero ku un Punda i Otrobanda dekorá, gobièrnu no mester hinka ningun depchi den e dekorashon. Ta kiko esaki, ku ta balorá e sirkunstansia asina limitá? Un otro ehèmpel ta esun kaminda ta sali un suidadano mal kontentu skupi su rabia òf desgustu riba facebook òf whatsapp, sin buska drechi ta duna e persona aki tur chèns pa sigui ekspresá su rabia i kalumnia den públiko atraves di radio i televishon. Despues di 1 pa 2 siman tur hende a lubidá loke a sosodé, e sensashon di e momento ta traha lugá pa e siguiente ribirishi i bòmbòshi. E nesesidat tei pa nos mes kousa otro mas daño i mas tantu doló posibel, asesiná otro su karakter, siendo nos miéntras tantu ta kontinuá bida den un Kòrsou kaminda pobresa, krímen i inhustisia sosial tur dia ta mas grandi. Loke ta sembra awe, t’esei ta bira nos kosecha di mañan. Samsam ku e kaida di Kòrsou, e bos di e gritadónan persistente pa laga Ulanda rekolonisá nos, kada dia ta mas fuerte. Enfin, ta e mentalidat di kangreu ku tin su orígen den e modelo di konflikto, pero ku ta ankrá profundamente den e komunidat aki al final lo hasi ku nos lo kai i asimilá den e masa grandi di ulandesnan europeo ku fásilmente lo tuma over den Kòrsou, pasobra nos mes al final a kaba ku otro. Enfin, si nos ke mira resultado, anto mester skohe pa e modelo di harmonia.