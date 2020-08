GRUPO DI 14 ORGANISASHON DI KOMERSIO I INDUSTRIA:

EMPRESA I EMPRESARIO KU TIN ASUNTU PENDIENTE KU BELASTING, ATENDE KU ESAKI!

Willemstad— Un asuntu kual mester keda kla ta ku organisashonnan di Komersio i Industria

ta mustra riba e nesesidat pa Kòrsou yega na un bon fórmula ku Hulanda pa yuda ku nos

problemanan struktural i problemanan agudo soshal i ekonómiko. Kòrsou tambe a keda

konfrontá ku e konsekuenshanan di COVID-19 i ta nostur ta realisá e importansha pa kumpli

ku obligashon di belasting ku tin. Esei no por di ningun otro manera tampoko, pa e simpel

echo ku un empresa ku ta kumpli ku su obligashonnan NO por kompetí kontra esunnan ku

no ta kumpli ni ku belasting, ni ku empleado, ni ku Gobernashon, ni ku nada, i ku ta dal bai,

kon ku para keda. Mester clear e asuntu aki i kuminsá prepará pa haña e kaminda di

rekuperashon: tin bida despues di COVID!

Dor di medidanan pa kontené COVID-19, Kòrsou a keda konfrontá ku nesesidat pa medio

finansiero pa por purba sobrebibí e ahustenan kual e medidanan a trese kuné. Manera ta pasa

semper ora berans dal aden, den e repartishon di skarsedat a kousa di esei, ta kuminsá tira

falta riba otro, esta ta ken a kousa e skarsedat, i ta ken su falta ku medionan no ta yega. Sektor

empresarial ta keda kontinuamente akusá komo esun ku no ta kumpli ku su obligashonnan

fiskal, miéntras ku e problemátika di kumplimentu fiskal ta unu general ku tin su base den e

moral di belasting. Te na ora mes ku tin empresa ku no ta hasi esaki, NO ta na alkanse di

empresanan priva pa, di un banda, establesé ken si i ken no ta kumpli i ta dikon esei ta asina,

i di otro banda kobra esakinan.

Di kiko nos ta papia eigenlijk?

Tur aña, hinter aña, tur luna, mayoria siudadano -hende i empresa- ta paga nan loonbelasting,

inkomstenbelasting, omzetbelasting, onroerende zaakbelasting, primanan soshal (AOV,

AWW, AVBZ, BVZ, OV, ZV), accijns, derecho di vergunning, erfpacht, zegelbelasting,

spaarvermogensheffing, successie- en overgangsbelasting, bijzonder invoerrecht beninze,

motorrijtuigenbelasting, etc. Segun e último sifranan ku ta disponibel, banda di esakinan, di

2002 te ku 2015 na tur tin 4.4 miar na belastingaanslagen pone; for di esaki ta kita 3.0 miar

na pagonan risibí i korekshonnan. Na fin di 2015 e montante habri ta keda kalkulá na 1.39

miar, miéntras ku realistikamente ta ferwagt ku den futuro lo por risibí finalmente 181 mion.

No ta konosí kuantu e montante ei ta na 2020, ni kua parti di dje ta a konsekuensha di aangifte

ku e siudadano mes a hasi, ni kuantu ta taxatief.

Echo ta si, ku siudadanonan ta risibí paketenan di aanmaning, kual den masha hopi kaso ta

kos ku a atendé kaba, i te hasta kasonan ku a keda resolvé, pero ta e montante di but a keda

para tòg, i awor mester bolbe bai archivo bai buska pruebanan pa bolbe presentá esakinan.

En todo kaso, di parti di e grupo aki ta hasi un apelashon riba tur empresa i siudadano ku tin

algu pendiente ku ontvanger, pa nan atendé ku esakinan, na mes manera ku ta hasi apelashon

riba Gobièrnu pa hasi su parti, ya nos tur por pone nos atenshon na asuntunan sensato,

pasobra tin bida despues di COVID!