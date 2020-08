Afstand houden en naleven van hygiënemaatregelen in de publieke ruimte opgenomen in noodverordening

Kralendijk – Met ingang van 13 augustus 2020 is de Noodverordening van 14 juli 2020 enigszins aangepast. In de eerdere Noodverordening was het inreisbeleid van Bonaire al opgenomen. Nu zijn artikelen toegevoegd over het in acht nemen van een veilige fysieke afstand en het naleven van hygiënemaatregelen in de publieke ruimte.

In de omringende (ei)landen nemen groepsbesmettingen gestaag toe. Bonaire heeft vooralsnog geen actieve gevallen van COVID-19. De keerzijde hiervan is dat de bevolking minder waakzaam is geworden. Inwoners en bezoekers van Bonaire houden steeds minder rekening met de aanbevolen hygiënemaatregelen en het dringend advies om ‘social distancing’ toe te passen terwijl de kans op besmettingen in toenemende mate aanwezig is.

Om een verspreiding of herintroductie van het Coronavirus op Bonaire tegen te gaan zijn daarom striktere maatregelen nodig die opgenomen zijn in de Noodverordening.

