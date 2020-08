‘COVID-19 drive-thru’ djamars 18 di ougùstùs 2020 / COVID-19 drive-thru dinsdag 18 augustus 2020

‘COVID-19 drive-thru’ djamars 18 di ougùstùs 2020

Kralendijk – Bo tin keho leve manera un tiki kayente di kurpa, nistermentu, kuminsamentu di tosamentu òf un kishikishi desagradabel den garganta? E ora ei bo por traha sita pa un tèst na e ‘COVID drive-thru’ riba djamars 18 di ougùstùs di 4 or pa 6 or di atardi.

Otro siman Salú Públiko di Entidat Públiko Boneiru den koperashon ku Fundashon Mariadal i klínikanan di dòkter di kas ta organisá un ‘COVID drive-thru’. E manera di traha di kustumber ta ku ta hasi tèst serka e pashènt na kas, pero pa medio di organisá un COVID drive-thru dia 18 di ougùstùs Boneiru nos ke tèst mas tantu hende posibel i eksponé ménos habitante i personal médiko posibel. Na luna di aprel 2020 pa promé biaha a introdusí e COVID drive-thru na Boneiru.

Pa un sita yama 0800-0800

Entre 8 or di mainta i 10 or di anochi bo por yama e number di telefon 0800-0800 grátis pa registrá bo mes pa un tèst. Si bo keho ta hopi leve, bo ta haña un sita pa e Drive-thru. E empleado lo hasi bo algun pregunta i despues di esei e ta duna bo un sita ku un ora ku bo por pasa riba djamars. E sita ta entre 4 or i 6 or di atardi, sin sita nan no ta tèst bo. Esaki ta konta pa tantu adulto komo mucha.

Si bo kehonan ta di tal índole ku no por warda te djamars, nan ta pasa bo number di telefon pa un enfermera òf enfermero. E ora ei e enfermera òf enfermero ta yama bo bèk, e ta hasi bo algun pregunta i ta traha un sita pa bin tèst bo na kas. Bo ta haña instrukshon apart pa esei.

Ta konsehá tur hende ku tin keho ku lo por mustra den direkshon di COVID-19 pa keda kas te ora ku resultado di e tèst ta konosí.

Kon e COVID drive-thru ta traha?

Nan ta prepará un tènt grandi, kaminda por hasi e tèstnan mientras hendenan ta keda sinta den nan outo. Entrada di e drive-thru ta e lokalidat Salú Públiko, Kaya Gilberto F. Betico Croes 24 na Playa. Esaki ta e edifisio blou enfrente di stadion.

Riba e lugá pa stashoná outo banda di e edifisio tin un tènt. Ora bo kore pasa banda di e tènt, un empleado ta tuma un mònster. Esaki nan ta hasi pa medio di pasa un staf chikitu di katuna den garganta i nanishi di e pashènt. Un di dos empleado ta registrá bo informashonnan personal i otro informashonnan. Despues di esei e personanan ku a hasi tèst ta haña un foyeto tokante kon i ki dia nan lo risibí resultado di e tèst. Por tèst maksimalmente dos persona pa kada outo.

Medida

Ta importante ku tur hende ta sigui tene nan mes na e medidanan. Pues evitá sitionan ku hopi hende i mantené 1,5 meter di distansia for di otro. Paden tambe. Solamente asina nos ta protehá otro i nos ta para plamamentu di e vírùs. Solamente huntu nos ta haña COVID-19 bou di kontròl.

COVID-19 drive-thru dinsdag 18 augustus 2020

Kralendijk – Heeft u milde klachten zoals lichte verhoging, niezen, beginnende hoest of onaangename kriebel in de keel? Dan kunt u een afspraak maken voor een test bij de COVID drive-thru op dinsdag 18 augustus van 16.00 – 18.00.

Publieke Gezondheid van het OLB organiseert in samenwerking met Fundashon Mariadal en huisartspraktijken volgende week een ‘COVID drive-thru’. De gebruikelijke werkwijze is dat tests afgenomen worden bij de patiënt thuis, maar door op 18 augustus een COVID drive-tru te organiseren wil Bonaire met zo min mogelijk blootstelling van inwoners en medisch personeel zoveel mogelijk mensen testen. In april 2020 is de COVID drive-thru voor het eerst geïntroduceerd op Bonaire

Bel voor een afspraak naar 0800-0800

U kunt tussen 8 uur ’s ochtends en 10 uur ‘s avonds bellen naar het gratis telefoonnummer 0800-0800 om u aan te melden voor een test. Als uw klacht heel licht is krijgt u een afspraak voor de Drive-thru. De medewerker zal u een aantal vragen stellen en u daarna een afspraak geven met een tijdstip waarop u dinsdag langs kunt komen. De afspraak is tussen 16:00 en 18:00 uur, zonder afspraak wordt u niet getest. Dit geldt voor zowel volwassenen als kinderen.

Als uw klachten zodanig zijn dat het niet kan wachten tot dinsdag, wordt uw telefoonnummer doorgegeven aan de verpleegkundige. De verpleegkundige belt dan terug, stelt een aantal vragen en maakt een afspraak om bij u thuis te komen testen. U ontvangt daarvoor aparte instructies.

Iedereen die klachten heeft die zouden kunnen wijzen op COVID-19 wordt geadviseerd om thuis te blijven tot de uitslag van de test bekend is.

Hoe werkt de COVID drive-thru?

Er wordt een grote tent ingericht, waar de tests kunnen worden afgenomen terwijl mensen in hun auto blijven zitten. De entree van de drive-thru is locatie Publieke Gezondheid, Kaya Gilberto F. Betico Croes 24, Kralendijk. Dat is het blauwe gebouw tegenover het stadion.

Op de parkeerplaats naast het gebouw staat een tent. Wanneer u langs de tent rijdt neemt een medewerker een monster af. Dit wordt gedaan door een wattenstaafje door de keel en neus van de patiënt te strijken. Een tweede medewerker registreert uw persoons- en andere gegevens. De geteste personen ontvangen hierna een folder, over hoe en wanneer zij de testuitslag zullen ontvangen. Er kunnen maximaal twee personen per auto getest worden.

Maatregelen

Het is belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen blijft houden. Dus vermijd drukke plekken en houd anderhalve meter afstand van elkaar. Ook binnen. Alleen zo beschermen wij elkaar en houden wij de verspreiding van het virus tegen. Alleen samen krijgen wij COVID-19 onder controle.