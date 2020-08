OPENBARE VERGADERING ASOTEKO EEN MOOI SUCCES

De Vereniging voor Erfpachtuitgifte zonder Corruptie (ASOTEKO) bedankt iedereen die gisteren gekomen is om te horen wat er gaande is inzake erfpachtuitgifte op Bonaire. En meer precies, om te weten wat er structureel fout gaat. We zijn u dankbaar voor uw steun en wens om mee te helpen het kernprobleem op te lossen.

ASOTEKO is niet geïnteresseerd in een ‘blame game’, noch om één of meerdere corrupte lieden achter de tralies te krijgen. Er is zoveel fout gegaan gedurende lange jaren dat onze prachtige nieuwe gevangenis gewoon onvoldoende ruimte heeft om ze allen te herbergen. Zelfs niet als er 5 personen in elke cel worden opgesloten.

Dit aspect interesseert ons niet. We zijn niet uit op wraak. Wij wensen een OPLOSSING. Er zijn 1300 mensen die op de wachtlijst staan. Het grote merendeel van hen zijn arme mensen die graag een eigen huisje willen bouwen om zodoende niet $ 600.- tot $ 800.- voor een appartement te moeten betalen dat nooit hun eigendom zal worden.

Deze mensen kunnen de prijzen voor erfpachtterreinen op de ‘zwarte markt’ niet betalen. Er hoort helemaal geen zwarte markt te zijn! Die is ontstaan OMDAT er onvoldoende erfpachtkavels worden klaar gemaakt door een delinquente overheid. Ons verzoek aan het OLB is: MAAK 1500 KAVELS KLAAR EN GEEF ALLE 1300 PERSONEN OP DE WACHTLIJST EEN KAVEL!!! Dan is er meteen geen zwarte markt meer.

Nogmaals dank aan allen die zijn gekomen. Dankzij u, gaat onze opzet slagen.



REUNION PÚBLIKO DI ASOTEKO UN ÉKSITO APRESIÁ

E Asosashon pa Otorgamentu di Erfpacht sin Korupshon (ASOTEKO) ta gradisí tur hende ku a bini ayera na e reunion públiko pa tende kiko ta pasando den e asuntu di otorgamentu di erfpacht na Boneiru. Y pa haña sa presis kiko ta bayendo strukturalmente malu. Nos ta gradisí boso tur pa e sosten y deseo pa yuda solushoná e problema esensial.

ASOTEKO no ta interesá den un of otro ‘blame game’, esta kulpando yen hende. Nos no ta interesá tampoko pa logra sera algun hende korupto. Durante añanan largu asina tantu kos a bai malu ku nos bunita prizòn nobo simplemente no tin sufisiente espasio pa sera nan tur. Ni si nos ta sera sinku hende den kada sèl!

Nos no ta interesá den e aspekto aki. Nos no ta buskando bengansa. Nos kier un SOLUSHON. Tin 1300 hende riba lista di espera. Gran mayoria di nan ta hende pober ku tin hopi gana pa traha nan propio kas pa evitá di paga entre $ 600.- te $ 800.- pa hür un apartemènt ku nunka lo no bira nan propiedat.

E hendenan aki no por paga e preisnan riba e ‘merkado pretu’ kaminda por kumpra tereno di erfpacht. No mester eksistí un merkado pretu mes! E merkado aki a surgi PASOBRA nos gobièrnu delinkuente no a prepará sufisiente tereno di erfpacht pa otorgá na esnan ku mester di dje. Ta p’esei nos ta pidi OLB: PREPARÁ 1500 KAVEL Y OTORGÁ UN KAVEL NA TUR E 1300 PERSONA RIBA LISTA DI WARDA!!! E ora ei e merkado pretu lo disparsé outomátikamente.

Un biaha mas danki na tur esnan ku a presentá. Pa motibu di boso sosten nos lo logra e meta.

Boneiru, 16 di ougùstùs 2020

Na nòmber di ASOTEKO

Michiel Bijkerk