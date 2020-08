Un kaso di COVID-19 bou di empleado di CMC / Een COVID-19 geval onder het CMC personeel

Un kaso di COVID-19 bou di empleado di CMC

Willemstad, 28 di Ougùstùs 2020 – Curaçao Medical Center (CMC) a konstatá ku un empleado a tèst

positivo pa COVID-19. CMC ta tumando varios medidanan stringente konforme protokòl den kolaborashon

ku nos departamentu di higiéna i prevenshon. Mientras tantu ta hasiendo “contact tracing” pa tèst tur

persona ku a drenta den kontakto ku e empleado infektá den e último dianan. Na tur persona ku ta

sospechoso di por a kontagiá ku COVID-19 lo apliká medidanan konforme protokòl di COVID-19.

Si bo tin síntoma di COVID-19 manera keintura, tosamentu of kansansio, ta enfatisá pa no bin hòspital i

yama dòkter di kas inmediatamente.

Tur sita i tratamentu ta sigui, pero ku medidanan stringente:

 Tur konsulta planiá ta sigui teniendo kuenta ku e medidanan vigente di ‘social distancing’

 Entrada ta solamente na wèst (banda di KFC) i via garashi di parker

 Pa emergensia por drenta di entrada na nòrt (Hamelbergweg/Rodeweg).

 Lo tin kontròl estríkto na entrada pa chèk si tin sita òf si a bin hòspital pa motibu di un emergensia

 Si mester bin hòspital pa un emergensia i tin keho di keintura haltu, tosamentu of kansansio,

mester bisti mondkapje (tapa boka).

 Lo hasi algun pregunta di akuerdo ku protokòl na entrada di hòspital

 Lo no por risibí bishita na hòspital te un próksimo aviso

 Mester apliká distansia sosial

 Mester presentá 30 minüt promé ku e sita, p’asina tene kuenta ku e reglanan nobo.

Na momentu ku tin mas informashon, CMC lo proveé esaki pa medio di tur kanal di komunikashon.

E salú i seguridat di nos personal, nos pashèntnan i nan famía ta keda e prioridat mas haltu pa CMC. Danki

pa e komprenshon i konfiansa durante e tempu difísil aki.

Un kaso di COVID-19 bou di empleado di CMC – 28 di

Ougùstùs 2020 – 2

Een COVID-19 geval onder het CMC personeel

Willemstad, 28 Augustus 2020 – Bij het Curaçao Medical Center (CMC) is een medewerker positief getest

voor COVID-19.. CMC heeft verschillende strikte maatregelen genomen conform de protocollen van de

afdeling Hygiëne en Preventie. Ondertussen vindt de zogeheten ‘contact tracing’ plaats, waarbij ieder

persoon die de afgelopen dagen in contact geweest is met de medewerker getest wordt. Voor ieder

persoon waarvan een verdenking is dat ze besmet zijn met COVID-19, zullen demaatregelen gehanteerd

worden conform het geldende COVID-19 protocol.

Mocht je COVID-19 symptomen hebben zoals koorts, hoest of vermoeidheid, ga dan niet naar het

ziekenhuis, maar bel je huisarts onmiddelijk.

 Alle consultafspraken die al gepland stonden zullen plaatsnemen, echter rekening houdend

met de geldende ‘social-distancing’ maatregelen

 De ingangen zijn uitsluitend de westelijke ingang (naast KFC) en de ingang via het

parkeergarage

 Als het gaat om een noodgeval, dan kan men gebruik maken van de noordelijke ingang

(Hamelbergweg/Rodeweg)

 Er wordt streng gecontroleerd of men daadwerkelijk een afspraak heeft of dat je het

ziekenhuis bezoekt in verband met een noodgeval

 Mocht je naar het ziekenhuis moeten komen en je hebt last van hoge koorts, hoest of

vermoeidheid, dan is het dragen van een mondkapje verplicht

 Bij de ingang wordt in verband met het Covid-19 protocol 3 vragen gesteld

 Ziekenbezoek is momenteel niet toegestaan tot aan nader orde

 Iedereen moet zich houden aan de regels omtrent sociale afstand

 Men moet 30 minuten voor aanvang van de afspraak aanwezig zijn, omdat men rekening

moet houden met de nieuwe geldende regels

Mocht meer informatie beschikbaar zijn, dan zal CMC deze via al haar kanalen communiceren.

Het welzijn en de veiligheid van ons personeel, onze patiënten en hun familieleden blijft de allerhoogste

prioriteit van CMC. Wij danken u voor uw begrip en vertrouwen gedurende deze moeilijke tijden.