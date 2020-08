A konstatá di dos kaso aktivo di Covid-19 na Boneiru / Weer een actief geval van Covid-19 vastgesteld op Bonaire

A konstatá di dos kaso aktivo di Covid-19 na Boneiru

Kralendijk – A konstatá un kaso aktivo mas di Covid-19 na Boneiru. Ta trata di un habitante di Boneiru ku algun dia pasa a regresá for di Kòrsou. E persona ku Covid-19 ta den hospital i ta haña tratamentu. E ta den isolashon poniendo asin’ei ku e chèns ta chikitu ku e por infektá un otro persona. Mientrastantu a start ku un investigashon pa haña sa kon e persona aki a keda infektá i tambe pa sa ku ken e tabatin kontakto. Departamento di Salubridat Públiko lo yama e persona ku e pashènt tabatin kontakto kuné. Esnan ku tabatin kontakto mas di aserka kuné ta bai den karentena. Si nan desaroyá síntoma ta tèst nan tambe.

Ku a konstatá un kaso nobo di Covid-19 ta mustra kon importante ta pa sigui e reglanan di higiena. Evitá aglomerashon di hende, mantené 1.5 meter di distansia, laba man regular ku awa i habon. Kuida bo mes i esnan rondó di bo.

Weer een actief geval van Covid-19 vastgesteld op Bonaire

Kralendijk – Op Bonaire is een tweede actieve casus van COVID-19 vastgesteld. Het gaat om een inwoner van Bonaire die enkele dagen geleden teruggekeerd is van een bezoek aan Curaçao. De persoon wordt nu behandeld in het ziekenhuis. Deze persoon ligt in isolatie waardoor de kans dat anderen besmet raken heel klein is. Het bron- en contactonderzoek is opgestart. De contacten worden gebeld door de afdeling Publieke Gezondheid, waarbij de nauwe contacten in quarantaine worden geplaatst. Bij klachten worden ze getest.

Dat er weer een geval van Covid-19 is vastgesteld op Bonaire laat zien hoe belangrijk het is om de hygiëne instructies op te volgen. Vermijd drukte, houdt 1.5 meter afstand en was geregeld je handen met zeep en water. Zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen.