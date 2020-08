CMC ta tèst tur persona ku a bin den kontakto ku spesialista ku a tèst positivo / CMC test iedereen die in contact is geweest met de specialist die positief getest is

CMC ta tèst tur persona ku a bin den kontakto ku spesialista ku a tèst positivo

Willemstad, 30 di Ougùstùs 2020 – Curaçao Medical Center (CMC) a hasi “contact tracing” i a tuma

kontakto ku tur pashènt i miembro di personal ku a bin den kontakto direkto den e último dianan ku e

spesialista infektá ku COVID-19. CMC ta den proseso pa tèst tur persona riba e lista i a avisá nan pa bai den

karentena inmediatamente. Eksepshonnan riba karentena di personal ta dependé di e vitalidat di e

funshon di un persona ku lo por traha bou di reglanan estríkto di protekshon segun protokòl di COVID-19.

Djabièrnè e spesialista e konstatá ku e tin síntoma i abase di esaki ela keda kas i no a bin hòspital. A tèst e

spesialista riba e mes un dia i e resultado di e tèst tabata positivo. Inmediatamente direktiva di CMC a

aktivá i a implementá medidanan konforme protokòl pa asina minimalisá riesgo na personal i pashènt.

CMC ta sigui añadí medidanan stringente pa loke ta trata pashènt i bishita na hòspital:

 TUR PASHÈNT ku bin hospital MESTER BISTI TAPA BOKA

 Tur konsulta planiá ta sigui, teniendo kuenta ku e medidanan vigente di ‘social distancing’

 Mester presentá 30 minüt promé ku e sita, p’asina tene kuenta ku e reglanan nobo.

 E sitanan ku por tuma lugá telefónikamente, lo risibí un yamada di poliklínika e dia promé ku e

sita

 Entrada ta solamente na wèst (banda di KFC) i via garashi di parker

 Pa emergensia por drenta di entrada na nòrt (Hamelbergweg/Rodeweg).

 Lo tin kontròl estríkto na entrada

 No ta permití bishita na hòspital te un próksimo aviso, ku eksepshon di situashonnan delikado i ku

aprobashon di spesialista

CMC ta enfatisá ku si bo tin síntoma di COVID-19, pa bo no bin hòspital i yama bo dòkter di kas

inmediatamente.

Na momentu ku tin mas informashon, CMC lo proveé esaki pa medio di tur kanal di komunikashon. Danki

pa e komprenshon i konfiansa durante e tempu difísil aki.

CMC test iedereen die in contact is geweest met de specialist die positief getest is

Willemstad, 30 Augustus 2020 – Curaçao Medical Center (CMC) heeft het ‘contact tracing’-traject

doorlopen en intussen is contact opgenomen met elk patiënt en personeelslid die de afgelopen dagen

direct contact heeft gehad met de specialist die besmet is met COVID-19. Momenteel laat CMC iedereen die

op de lijst vermeld staat testen. Tevens worden zij door CMC geadviseerd onmiddellijk in quarantaine te

gaan. Een uitzondering als het gaat om quarantaine van personeelsleden, is afhankelijk van in hoeverre de

essentiële functie uitgevoerd kan worden onder strikte regels en volgens het COVID-19 protocol.

Afgelopen vrijdag constateerde de specialist symptomen, en besloot hierop thuis te blijven. Dezelfde dag

nog werd de specialist getest, en het testresultaat bleek positief. Het CMC bestuur activeerde en

implementeerde onmiddellijk de maatregelen conform het protocol, om zo de risico’s voor patiënten en

personeel te minimaliseren.

CMC blijft de maatregelen aanscherpen als het gaat om patiënten en bezoekers aan het ziekenhuis:

 ALLE PATIËNTEN die naar het ziekenhuis komen MOETEN EEN MONDKAPJE AAN

 Alle consultafspraken die al gepland stonden zullen plaats vinden, echter rekening houdend

met de geldende ‘social-distancing’ maatregelen

 Men moet 30 minuten voor aanvang van de afspraak aanwezig zijn, omdat men rekening

moet houden met de nieuwe geldende regels

 Personen met een afspraak die telefonisch kan plaatsvinden, zullen de dag vóór hun afspraak

gebeld worden door de Polikliniek

 De ingangen zijn uitsluitend de westelijke ingang (naast KFC) en de ingang via de

parkeergarage

 Als het gaat om een noodgeval, dan kan men gebruik maken van de noordelijke ingang

(Hamelbergweg/Rodeweg)

 Er wordt streng gecontroleerd bij de ingang

 Ziekenbezoek is momenteel niet toegestaan tot aan nader orde, met uitzondering van

situaties die delicaat van aard zijn en de specialist dit goedgekeurd heeft

CMC benadrukt wederom dat mocht je COVID-19 gerelateerde symptomen vertonen, kom dan juist niet

naar het ziekenhuis, maar bel je huisarts meteen op.

Mocht meer informatie beschikbaar zijn, dan zal CMC deze via al haar kanalen communiceren.

Wij danken u voor uw begrip en vertrouwen gedurende deze moeilijke tijden.