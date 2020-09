Empleado atministrativo di cmc a tèst positivo / Werknemer administratie-afdeling CMC positief getest

Empleado atministrativo di cmc a tèst positivo

Willemstad, 8 di Sèptèmber 2020 – Un di tres empleado di Curaçao Medical Center (CMC) a tèst positivo

pa COVID-19. E empleado akí ta laborá den un departamentu atministrativo i no ta di lenk na e dos

kasonan anterior. Na momentu ku e empleado a konstatá síntomanan e tabata liber di trabou, pues

koleganan na trabou no a kore riesgo pa infekshon. Na e momentunan akí e empleado ta na kas den

isolashon.

CMC ta un mikrokosmo di nos komunidat, pues miéntras nos ta mira un oumento di kasonan riba nos isla

no ta algu straño ku algun kaso positivo ta presentá entre nos empleadonan. Direktiva di CMC huntu ku

departamentu di ARBO, departamentu Prevenshon di Infekshon, Outbreak Management Team i GGD ta

sigui kolaborá i reforsá e pasonan nesesario pa protehá nos hòspital.

CMC ta keda enfatisá e importansia di mantené protokòl di COVID-19 paden di hòspital i ta supliká tur

hende pa mantené nan mes na reglanan di distansia sosial i higiena pafó di hòspital den bida diario. Si

akaso bin mas kaso positivo entre miembro di personal, CMC lo sigui apliká tur medida nesesario pa

seguridat di nos pashèntnan i nos personal. Si akaso den futuro tin mas miembro di personal infektá ku

por tin impakto riba nos servisionan, CMC lo tuma medidanan nesesario i lo komuniká inmediatamente na

nos personal i komunidat.

Manera ta konosí, a e momentunan aki CMC tin un pashènt den isolashon den e área destiná pa COVID-19

na hòspital.

Hinter e famia di CMC ta deseá un pronto rekuperashon na nos koleganan i tur esnan afektá dor di COVID19. CMC ke kòrda tur pashènt ku tin sita na hospital pa bista tapa boka promé ku drenta.

Werknemer administratie-afdeling CMC positief getest

Willemstad, 8 september 2020 – Een derde werknemer van het Curacao Medical Center (CMC) is positief

getest voor COVID-19. Deze werknemer werkt op een administratie-afdeling en heeft geen link met de

twee eerdere gevallen. Toen de werknemer symptomen vertoonde, was dit personeelslid vrij. Collega’s

hebben op de werkvloer daarom geen risico op besmetting gelopen. Het betreffende personeelslid

verkeert op dit moment thuis in isolatie.

CMC is een microkosmos van onze gemeenschap; als zodanig is het – zolang de besmettingen op ons

eiland toenemen – niet vreemd dat ook tussen onze werknemers positieve gevallen worden geregistreerd.

De Raad van Bestuur van het CMC blijft samenwerken met de ARBO, de afdeling Preventie van Infectie, het

Outbreak Management Team en GGD om de nodige stappen te nemen om ons ziekenhuis te beschermen.

CMC blijft het belang benadrukken van het behoud van het COVID-19-protocol binnen het ziekenhuis en

dringt er bij iedereen op aan zich ook buiten het ziekenhuis in het dagelijks leven aan de regels van sociale

afstand en hygiëne te houden. Bij een eventuele toename van het aantal positieve gevallen onder de

werknemers, zal het CMC alle noodzakelijke maatregelen blijven treffen om de veiligheid van de patiënten

en het personeel te garanderen. Als meerdere werknemers in de toekomst positief worden getest voor

COVID-19 en dit gevolgen zal hebben voor onze dienstverlening, zal CMC de nodige stappen ondernemen

en dit onmiddellijk communiceren aan het personeel en de gemeenschap.

Zoals bekend heeft het CMC momenteel een patiënt in isolatie op de afdeling die bestemd is voor COVID19.

De gehele CMC-familie wenst haar collega’s en allen die getroffen zijn door COVID-19 een spoedig herstel.

Tegelijkertijd herinnert CMC alle patiënten eraan dat zij bij een bezoek aan het ziekenhuis een mondkapje

moeten dragen.