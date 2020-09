Debat over Europees herstelprogramma

De Tweede Kamer voert op 9 september vanaf 19.00 uur een debat met minister-president Rutte over de uitkomsten van de Europese top van 17 tot 21 juli. Deze top ging over een Europees herstelprogramma voor de coronacrisis.

Op 21 juli bereikten de Europese leiders na vier dagen onderhandelen overeenstemming over een Europees herstelprogramma om de economische gevolgen van de coronacrisis te verzachten. De EU-landen gaan daaraan 750 miljard euro besteden. Hiervan kan 390 miljard euro worden verstrekt als subsidies en 360 miljard euro als leningen. De Tweede Kamer heeft voorafgaand aan de Europese top met de minister-president gedebatteerd over de Nederlandse inbreng en doet dat nu weer om de resultaten te bespreken.

Waarom spreekt de Tweede Kamer over de resultaten?

De positie die een Nederlandse minister of staatssecretaris inneemt tijdens EU-raden, wordt altijd van tevoren met de Kamer besproken. Voorafgaand aan iedere bijeenkomst van EU-bewindslieden legt de betreffende Nederlandse bewindspersoon in een brief aan de Tweede Kamer het standpunt vast dat hij of zij zal gaan innemen in die Europese raad. Die brief wordt ook wel de geannoteerde agenda genoemd. Op basis van die brief bespreekt de Tweede Kamer voorafgaand aan de raad de Nederlandse inzet met die minister of staatssecretaris. Zo wordt de democratische controle op de Brusselse besluitvorming verzekerd via het parlement.

Nederlandse afdrachten

Behalve over het herstelprogramma, ging het tijdens de extra ingelaste top in Brussel over de Nederlandse afdrachten aan de EU-begroting. Nederland wilde voorkomen dat die zouden stijgen als gevolg van de Brexit. Dat is gelukt door een combinatie van effecten, zo schrijft het kabinet in het verslag van de bijeenkomst in Brussel. Ook dat onderwerp komt ter sprake in het debat met de minister-president.