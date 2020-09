Portal nobo pa mèldu transakshon no usual na Financial Intelligence Unit (FIU) Curaçao

Financial Intelligence Unit Curaçao, anteriormente Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT), ta trahando di un forma diligente riba e proseso pa implementá su portal nobo pa mèldu: goAML. Kuminsando promé di yanüari 2021, e portal nobo aki lo remplasá kompletamente e portal aktual pa mèldu, esta Corsys, di FIU Curaçao. Na e momentunan aki, FIU Curaçao ta hasi tèst ku e sistema nobo bou di un grupo selektá di organisashon ku ta mèldu. E sistema di goAML – ku a desaroyá spesialmente pa e unidatnan di FIU dor di “United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) i ku pues ta hasi hopi uso di e sistema aki rònt mundu – no solamente ta un portal pa mèldu pero tambe lo sirbi komo un medio nobo di análisis pa FIU Curaçao i tambe komo un plataforma di komunikashon entre FIU Curaçao ku entidatnan ku ta mèldu, nan supervisornan di AML/CFT i otronan envolví.

Den próksimo lunanan, FIU Curaçao regularmente lo duna aktualisashon (“update”) riba su wèpsait via di medionan di komunikashon i via e-mail, pa informá esnan ku ta mèldu, nan supervisornan di AML/CFT i otronan envolví, tokante e proseso di implementashon di e portal nobo i kiko esaki ta nifiká komo kambio pa e entidatnan ku ta mèldu. FIU Curaçao lo prepará algun seshon di informashon / oportunidat pa treinen di kapasitashon pa tur sektor i durante e último trimèster di 2020 lo duna guia na tur esnan ku ta mèldu tokante kon lo mester (bolbe) registrá den e portal nobo, pa asina por fasilitá un transishon sin problema riba promé di yanüari 2021.

Entrante 31 di desèmber 2020, niun nabegador di internèt (“internèt browser”) lo sigui sostené Adobe Flash. E reproduktor aki (Adobe Flash) ta rekerí pa por hasi uso di Corsys, e portal aktual pa mèldu. Konsekuentemente, despues di e fecha ei, e portal aktual pa mèldu lo no ta aksesibel mas pa entidatnan ku ta mèldu. Mèldumentu di transakshon no usual, for di promé di yanüari 2021, lo mester hasi di forma elektróniko via e portal nobo goAML. Ademas, e entidatnan ku ta mèldu lo no tin akseso mas na nan reportahe di transakshon no usual ku a mèldu via Corsys, despues di e fecha ei.

FIU Curaçao aktualmente ta risibiendo hopi petishon pa yudansa di parti di entidatnan ku ta mèldu, ku ya kaba a kuminsá haña problema pa haña akseso na Corsys ora nan ta usando Google Chrome. Ta rekomendá e entidatnan aki pa kambia di nabegador pa por trata di resolvé e problema di e forma ei, promé ku dirigí un petishon pa yudansa na FIU Curaçao. Por usa por ehèmpel ‘Internet Explorer’ òf ‘Mozilla Firefox’.

FIU Curaçao a introdusí un e-mail speshal pa por risibí preguntanan spesífiko i petishon di informashon di parti di entidatnan ku ta mèldu, tokante e proyekto di goAML: goaml@fiucuracao.cw.

Pa preguntanan general por fabor konsultá e informashon ku tin riba nos wèpsait (www.fiucuracao.cw, bou di e tab REPORT) òf tuma kontakto via analysis@fiucuracao.cw, sino via telefòn: 462-6588.