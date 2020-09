In hoger beroep 21 maanden celstraf voor ex-Minister van GMN en haar toenmalige echtgenoot voor oplichting met mondkapjes.

Willemstad – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft vandaag ex-Minister van GMN J.V.A. C. en haar toenmalige echtgenoot A.J.J. S. uit Curaçao beiden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 maanden voor de oplichting van de Stichting Buro Ziektenkostenvoorzieningen (BZV). S. is tevens voor witwassen veroordeeld.

Het Hof is van oordeel dat zij BZV hebben opgelicht door in 2012 een offerte en een factuur voor de levering van ongeveer 40.000 mondkapjes bij BZV in te dienen, terwijl zij nooit van plan zijn geweest om deze mondkapjes aan BZV te leveren. BZV heeft als gevolg van de oplichting een bedrag van ruim NAf 360.000 betaald. Het geld is vrijwel onmiddellijk weggesluisd naar en grotendeels terechtgekomen bij S., waarna het uit het zicht van justitie is geraakt.

Dit geld was gemeenschapsgeld. De verdachten hebben misbruik gemaakt van de positie die C. indertijd als Minister van Gezondheidszorg, Milieu en Natuur bekleedde, door bij BZV het vertrouwen te wekken dat het idee/besluit (voor de aanschaf) van de mondkapjes direct afkomstig was van de Minister zelf.

Naast de celstraf heeft het Hof aan C. als bijkomende straf opgelegd de ontzetting van de verdachte uit het recht om het ambt van Minister te bekleden voor een periode van 5 jaar.

De verdachten en het openbaar ministerie hebben 14 dagen de tijd om beroep in cassatie bij de Hoge Raad in Nederland in te stellen.