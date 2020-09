Willemstad, 14 di sèptèmber 2020

Presidente di Parlamento di Kòrsou

Señora A. Pauletta

Wilhelminaplein # 4

PRESENTE

Señora Pauletta,

Pa medio di e karta aki, hasiendo uso di artíkulo 96 di Reglamentu di órden di Parlamento, mi kier pidi bo persona pa dirigí e karta athunto na Minister di Hustisia, señor Quincy Girigorie.

Danki pa e koperashon.

Atentamente,

Charles Cooper

Parlamentario pa

Frakshon di MFK

Na Minister di Hustisia

Sr. Q. Girigorie

Presente

Willemstad, 14 di sèptèmber 2020

Tópiko: Posibel korupshon i mal maneho den kadena hudisial pa ku

detenidonan den SDKK .

Pa medio di e karta aki hasiendo uso di e derecho konstitushonal ku lei ta duna mi pa medio di artíkulo 96 komo representante di mi pueblo mi ta hasi algun pregunta na Minister di Hustisia.

Kiko Minister ta hasi ku korupshon i miembronan den un ministerio netamente di Hustisia ora mal uso di poder ta wòrdu usa pa hasi inhustisia, Minister ta atendé ku esaki òf ta tape pa evitá bèrgwensa, òf ta apoy’é paso al final bo tambe ta di akuerdo?

Mirando ku Minister ta un di esnan ku den e último 3 aña i mei di Gobernashon no ta kontesta kartanan di Parlamento, mi ta haña mi obligá di kompartí esaki ku nos pueblo pa nan komprondé i yuda kontesta ku lokual ta pasa den bo Ministerio.

Prosesonan ta stipulá, nan ta regla den lei i den dekretonan pa asina tin un trato hustu i igual pa tur hende, dikon Minister ku ta e poder ehekutivo ta tapa wowo ora esakinan no ta tuma lugá?

Proseso di detenidonan den prisòn ta ku tur hende ku ta drenta prisòn na persepshon di hende ta sinta un kastigu i ku miéntras nan ta isolá di komunidat ta start un proseso di resosialisashon, e ta para asina den e lei di prisòn di 1996, dikon tòg esaki no ta sosodiendo?

Dikon bo maneho di operá prisòn ta di habri i sera sel tur dia sin nada mas tumando lugá ku mas di 600 detenido?

Dikon ta krea e impreshon ku tur 600 detenido ta den un proseso di resosialisashon, miéntras esaki no ta e kaso?

Tin prosesonan di verlòf netamente krea pa e proseso di resosialisashon anto ta saliendo na kla ku ámtenarnan involukrá den e proseso aki ta hasi lokual nan ke pafó di regla.

Proseso di ET verlòf i VI, mi ta sita for di e último rapòrt di skrutinahe di prisòn i reklasering rònt di e tema aki:

“De procedure en stappen voor het proces van ET zin identiek aan de procedure voor VI. De redenen waarom een verzoek om ET kan worden geweigerd of uitgesteld staan limitatief opgesomd in artikel 7 van de MB elektronisch toezicht.

Elektronisch toezicht trabou di SDKK”;

De coördinator gedetineerden administratie is belast met de interne bewaking van de gegevens van de gedetineerden die al dan niet in aanmerking komen voor ET/VI. Voor alle verzoeken wordt er een gedragsrapportage opgemaakt. De ET rapporten worden door de maatschappelijk werkers opgemaakt. De rapportages worden intern besproken in een intern multidisciplinair team (MDT). Het MDT wordt gevormd uit het unithoofd detentie, het unithoofd bijzonder regime de coördinator gedetineerde administratie, hoofd afdeling sociale dienst en het unithoofd correctie.

De ET stukken worden doorgestuurd naar de Stichting Reclassering Curaçao zodra de SDKK zijn advies heeft gegeven. De SRC verricht haar eigen onderzoek formuleert een eigen advies, dat vervolgens wordt teruggestuurd naar de gevangenis. De directeur van de SDKK neemt kennis van beide adviezen en geeft zijn eindadvies. Het eindadvies voor ET wordt door de directeur ondertekend. Het complete dossier (inclusief het eindadvies voor ET) wordt aan het CCvR ter hand gesteld welke instantie de bevoegdheid heeft om hun eindadvies aan de Minister van Justitie uit te brengen met betrekking tot het verzoek.

Alle besluiten betreffende ET worden in een Ministeriële Beschikking vastgelegd. In geval van een negatief besluit wordt de MB door de Minister getekend en een positief besluit wordt door de directeur van de gevangenis getekend.

VI en ET rapportage procedure in het kort – SRC

Beide procedures worden opgestart bij het huis van bewaring waarbij aan de hand van het vonnis van een gedetineerde door de gedetineerden administratie van het HvB de ET en VI datum worden berekend. Aan de hand van de informatie van de gedetineerden administratie bespreken de maatschappelijk werkers binnen het HvB de situatie met de desbetreffende gedetineerde en wordt vervolgens een preselectie rapport met advies opgemaakt. Het preselectie rapport met advies van de gevangenis wordt doorgestuurd naar de reclassering waar de maatschappelijk werkers van de reclassering een eigen gesprek met gedetineerde en/of derden (b.v. het thuisfront middels een huisbezoek, werkgever, school) voeren en de thuissituatie nagaan. Aan de hand van het eigen onderzoek stellen de maatschappelijk werkers van de reclassering een preselectie rapport met een onderbouwd advies Elektronisch toezicht op.

De hierboven beschreven procedure dient bij voorkeur ruim 6 maanden voor de ET en VI datum te worden opgestart”.

E proseso deskribí aki, ku ta data di un rapòrt di e skrutinahe di SDKK i Reklasering rondó di diferente tema inkluso ET verlòf. Segun e proseso aki stipulá i lokual realmente ta sosodé awe den práktika nos tin prueba di hopi iregularidatnan.

Minister ta konsiente ku tin iregularidatnan tumando den e proseso nan aki?

Kiko ta pasa si un detenido su ‘preselectie rapport’ traha dor di trahadónan sosial i su chef basa riba echonan den su file durante su enkarselashon sali ku resultado positivo, pero tòg un ‘unit hoofd’ den maneho di prisòn ta buta ‘eind advies negatief’?

Den e proseso deskribí ta indiká ku e “preselectie rapport” ta sali bai reklasering i despues e 2 konsehonan huntu ta bin bek SDKK i e ora ei numa un konseho final di direktor ta tuma lugá, kiko ta pasa ora esaki no bai konforme regla?

Kiko ta pasa ora e trahadó sosial di Reklasering ku segun e proseso deskribí ariba mester tene un kombersashon final ku e detenido anto e no ta hasi esaki, pero ya e la fiha su posishon di su konseho, i e ta negativo, kiko Minister ta pensa?

Pa ta eksakto, e trahadó sosial ta papia ku e detenido dia 15 yüli 2020 pa promé biaha over di su ET, pero ya dia 14 yüli 2020 el a informá SDKK su trahadó soshal ku su konseho di reKLASERING lo ta negativo. Kombersashon no a tuma lugá anto ya e tin un posishon, “voor ingenomen standpunt”, kiko esaki ta?

Esaki na Hulandes nan ta yama “Grensoverschrijdend gedrag” di un ámtenar, ku pa motibu straño ta faya (abuso di poder) ku regla pa perhudiká un hende spesífiko.

Kiko Minister ta kla pa hasi ku aktuashon di un ámtenar asina?

Un ámtenar ku huntu ku ‘unithoofd’ di SDKK a kambia e ‘preselectie rapport’ di SDKK traha dor di e departamento ku ta korespondé traha e rapòrt aki ‘naar eer en geweten’, kiko Minister ta hasi ku 2 ámtenar ku demostrá aktitut koruptivo, kaminda den historia di ET dossiers nunka no a mira 1 dossier kana di e forma aki den e último 15 añanan?

Mi ta imaginá mi ku Minister no ta dispuesto ni motivá di hasi muchu, ya ku mi mes a tende Minister tira falta públikamente riba e detenido aki komo esun ku ta sòru pa ‘onrust’ den prisòn, siendo ku realmente den prisòn tin ‘onrust’ i hopi problema pa motibu di maneho i no pa motibu di e detenido aki ni niun otro, esaki ta klòp?

Ehèmpel: Kushina afgekeurd pa higiene, Dokterskamer onbemand, Functieboek no ehekutá, Disgustu pa motibu di timeback i eliminashon di overtaim, Personal demotivá, kuminda malu, tekort na personal, no tin dagprogramma’s, debe mayoria leverancier etc. etc.

Niun di e problemanan aki no ta pa detenidonan resolvé i no ta nan

Komportashon ta okashoná.

E dossier di e detenido a kondusí pa SDKK su departamento ku ta traha tur preselectie rapporten di ET sali positivo paso e no a faya ku niun di e artíkulonan 7. a,b,c i.of d. ku ta stipulá den e MB ET, dikon Minister a permití pa 2 ámtenar a traha alegashon falsu i kontaminá e dossier di e detenido aki?

Tin un firma tambe den e konseho final di gerensia di SDKK ku ta un paraf ku tur hende ta ningando ku ta nan firma, tambe un iregularidat, dikon Minister ta permití esaki?

Minister a haña 250,000 mil florin di Staten pa aña 2020 pa kumpra banchi elektróniko, pero no a hasi esaki, na kiko Minister a gasta e 250,000 mil florin aki anto?

Finalmente si asina a atendé ku e detenido ku Minister mes ta denominá den públiko komo un di high profile, kiko ámtenarnan korupto lo hasi ku esnan low profile, siguiendo Minister su manera di diferensha detenidonan, kon nan lo wòrdu perhudiká?

Promé ku elekshon di 19 di mart 2021 mi no ta ferwagt ku Minister lo kontesta tur e kartanan pendiente di kontesta ku nos a manda den e último 4 añanan. Pero mi ke rekordá Minister ku den SDKK tin 600 persona pagando nan kastigu, ku despues di nan kondena nan mes, nan famianan i komunidat ta ferwagt kubo maneho den prisòn a kambia nan pa ta un mihó persona, si esaki no a tuma lugá den e 4 añanan ku a pasa esaki ta un oportunidat pèrdí ku bo a laga bai.

Atentamente,

________________

Charles Cooper

Parlamentario pa

Frakshon di MFK