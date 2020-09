Roy Martina direktor nobo di direktorado di Espasio i Desaroyo

Kralendijk – Direktorado di Espasio i Desaroyo (R&O) entrante promé di òktober tin un direktor nobo den e persona di Marlon ‘Roy’ Martina. “Na Boneiru tin desaroyo importante i notabel pero tin espasio pa sigui desaroyá”, Martina a splika su desishon pa skohe pa e funshon di direktor di R&O.

Roy Martina ta ingeniero i a sigui tambe un estudio di MBA. Martina tin hopi eksperensia riba tereno di maneho. Te ku resien e tabata direktor di maneho na ministerio di SOAW na Kòrsou. Einan Martina a funshoná tambe un temporada komo sekretario general interino. E kier usa su eksperensia pa duna un kontribushon na e desaroyo ku ta tumando lugá na Boneiru. “ Respetando regla i lei semper tin espasio pa desaroyá. Den e desaroyo tin ku tene kuenta ku e kustumber i kultura di Boneiru”, Roy Martina a deklará.

Formashon di hóbennan tambe ta parti ku Roy Martina a dediká su tempu na dje. Pa Sint Eustatius e a skibi un plan pa un sentro vokashonal (Statia Welfare Improvement Association). For di aña 2005 te 2014 Martina tabata taskmanager na ministerio di Enseñansa na Kòrsou na unda e a manehá inovashon di edifisionan di skol. Tambe Martina tabata lider di proyekto pa renobá Fort Beekenburg, kaminda a laga hóbennan ku a kai for di e sistema di skol i no por a haña trabou, resosialisá i haña konosementu i abilidat pa traha den e sistema laboral.

Roy Martina lo guia e direktorado di Espasio i Desaroyo (R&O) ku entre otro ta repartí tereno, duna pèrmit pa konstrukshon i ku ta kontrolá si ta mantené e reglanan di konstrukshon, maneho di propaganda i konstrukshon di kaya.

Roy Martina nieuwe directeur Directie Ruimte en Ontwikkeling

Kralendijk – De Directie Ruimte en Ontwikkeling (R&O) heeft vanaf 1 oktober een nieuwe directeur in de persoon van Marlon ‘Roy’ Martina. “ Op Bonaire zijn er belangrijke en merkbare ontwikkelingen maar er is ruimte om te blijven ontwikkelen”, licht Martina zijn keuze toe om directeur te worden van R&O.

Roy Martina is ingenieur en heeft een MBA opleiding gevolgd. Martina heeft veel ervaring op beleidsgebied. Tot voor kort was hij beleidsdirecteur bij het ministerie van SOAW op Curaçao. Daar heeft Martina ook de functie van secretaris generaal tijdelijk vervuld. Aan de hand van zijn ervaringen wil Martina bijdragen aan de ontwikkelingen die gaande zijn op Bonaire. “ Er is altijd ruimte om te ontwikkelen rekening houdend met de bestaande regels en wetten. In die ontwikkeling moet er ook rekening worden gehouden met de gewoontes en cultuur van Bonaire”, verklaarde Roy Martina.

Vorming van de jeugd is ook een zaak waar Roy Martina mee bezig was. Voor Sint Eustatius heeft hij een opleidingsplan geschreven (Statia Welfare Improvement Association). Van 2005 tot 2014 was Martina taskmanager bij het ministerie van Onderwijs op Curaçao waar hij belast was met de innovatie van schoolgebouwen. Ook was Martina leider van het project Fort Beekenburg, waar jongeren zonder dagbesteding, sociale vaardigheden konden leren om kans te maken op de arbeidsmarkt.

Roy Martina gaat leiding geven aan de Directie Ruimte en Ontwikkeling. De directie houdt zich onder andere bezig met verdeling van grond, uitgeven van bouwvergunningen en de controle daar op, reclamebeleid en wegenbouw.