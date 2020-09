Spich di dr. Marian Luinstra-Passchier riba 19 di sèptèmber / Toespraak van dr. Marian Luinstra-Passchier op 19 september

Spich di dr. Marian Luinstra-Passchier riba 19 di sèptèmber

Kralendijk – Lunanan largu nos tabatin e suerte na Boneiru dor ku nos no tabatin kasonan aktivo di Corona riba nos isla. Pero fin di ougùstùs nos tabatin un par di kaso aktivo ku a pone un final na esaki.

Siman pasá dòkter Hermelijn a tèst positivo pa e vírus di corona. E i su pashèntnan a spanta di esaki. Pa departamento di salubridat Públiko esaki ta e promé kaso ku tabatin komo konsekuensia un altera apsoluto di nos banda. A enbolbí hopi hende pa krea un bista kla di tur kontakto ku tabatin den e kaso aki.

Hopi lihé a sali na kla ku tabatin vários kaso positivo mas. For di investigashon a sali na kla ku e kasonan positivo por keda repartí den kuater (4) kluster.

E klùsternan aki ta bai bek den esfera di trabou i kontakto informal pafó di trabou. Ku otro palabra ta trata aki di kontagio lokal i no importá. Na momentunan aki aparte di e kuater klùsternan tin mas kaso individual. Serka esakinan ainda no por konkluí ku nan ta konektá na e klùsternan eksistente.

Pa e motibu aki a disidí di tuma medidanan adishonal.

Importante pa komunidat sa ku un gran parti di e personanan ku a tèst positivo tin síntoma basta leve. Na e momentunan aki tin 2 persona interná den hospital. Fundashon Mariadal tin ainda sufisiente kapasidat pa tuma mas pashènt den hospital.

Ta hasiendo hopi tèst. Pa duna un bista nos a bai di entre dies pa binti tèst pa dia pa entre kuarenta pa sesenta tèst pa dia. Tambe nos a hasi un adaptashon chikitu den nos maneho di tèst.

For di awe hendenan ku ta biba den kas ku hendenan ku tèst positivo tambe ta bai tèst nan, asta si nan no tin síntoma. Otro hendenan nos ta tèst solamente si nan tin síntoma.

Nos ta wardando riba resultado di vários tèst i no por hasi niun pronóstiko promé ku tempu. Ta dura mas o ménos dos dia promé ku nos tin resultado. Esak i ta nifiká ku semper tin un retraso. Ku e rapides ku e kantidat di kasonan positivo ta subi ta sumamente importante pa klùsternan eksistente keda isolá pa asina e klùsternan aki keda eliminá.

Mi ke pidi tur hende pa ta alerta i pa tene nan mes estriktamente na e reglanan di distansia sosial pasobra esaki ainda ta e manera mas efisiente pa evitá ku e vírus ta sigui plama.

Tene distansia, laba no man, keda kas si bo tin keho i traha sita pa bo hasi tèst.

Skolnan pa awor ta keda habrí. E motibu di esaki ta ku investigashon te awor ta indiká ku muchanan no ta transmití e vírus di Covid-19 lihé di un pa otro i si nan tin e vírùs, masha poko nan ta bira malu. Te ku awor a resultá ku tin masha poko kaso di infekshon na skol. Esaki ta sufisiente motibu pa tene skolnan habrí pa awor aki. Esaki ta na bienestar di nos muchanan tambe.

Toespraak van dr. Marian Luinstra-Passchier op 19 september

Kralendijk – Maandenlang zijn wij op Bonaire in de gelukkige omstandigheid geweest dat we geen Coronavirus hadden op het eiland. Eind augustus kwam daar met een paar losse casussen een eind aan.

Vorige week bleek dat dokter Hermelijn positief getest was. Dat was voor hemzelf en voor zijn patiënten een hele schrik. Voor Publieke Gezondheid was dit het eerste geval waarbij er absolute alertheid nodig bleek. Veel mensen werden ingezet om alle contacten in beeld te brengen.

Al snel daarop bleek dat er meer positieve uitslagen binnen kwamen. Uit onderzoek blijkt dat deze positieve gevallen in te delen zijn in 4 clusters. Deze clusters zijn te herleiden naar de werksfeer en de informele contacten na het werk. Met andere woorden het zijn lokale besmettingen, dus niet geïmporteerd. Op dit moment blijkt dat er naast de 4 clusters er ook sprake is van meerdere losse casussen. Bij deze laatste is er nog geen verband gelegd met de bestaande clusters. Dit is een van de redenen waarom er besloten wordt tot het nemen van extra maatregelen.

Belangrijk voor u om te weten is dat een groot deel van de mensen die een positieve uitslag hebben vrij lichte klachten hebben. Op dit moment zijn er 2 personen in het ziekenhuis opgenomen. Fundashon Mariadal heeft nog voldoende capaciteit om meerder patiënten op te vangen.

Er wordt volop getest en om u daar enig inzicht in te geven zijn wij van circa 10 tot 20 testen per dag naar 40 tot 60 testen per dag gegaan. Ook hebben wij een kleine aanpassing gemaakt in het testbeleid. Vanaf vandaag worden huisgenoten, die wonen bij een positief getest persoon, ook getest ook al hebben zij geen klachten. Daarbuiten testen we alleen bij klachten.

Wij wachten nog op veel testresultaten en kunnen geen voorspellingen op voorhand doen. Het duurt meestal circa 2 dagen voordat er een uitslag is, dat betekent dat er altijd wat vertraging is. Met de snelheid waarmee er nu positieve testresultaten terugkomen is het van belangrijk dat de bestaande clusters geïsoleerd zijn zodat de 4 haarden snel uitdoven. Ik wil u vragen om alert te zijn en u te houden aan de afstandsmaatregelen omdat dit nog steeds de meest effectieve manier is om verspreiding van het virus te voorkomen.

Houdt afstand, was uw handen, blijf thuis blij klachten en laat u testen.

De scholen blijven vooralsnog open. De reden hiertoe is dat uit onderzoek blijkt dat kinderen besmetting van Covid 19 niet snel overbrengen en als zij al besmet raken er zelden ziek van worden. Tot nu toe blijkt ook dat er zich amper besmettingen op scholen voordoen. Dat is voldoende reden om de scholen vooralsnog open te houden.