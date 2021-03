Kòntròlnan multidisiplinario ta kontinuá/Multidisciplinaire controles worden voortgezet

Kralendijk Bonaitr

Kòntròlnan multidisiplinario ta kontinuá

Wikènt tras di lomba KPCN i KMAR, en kolaborashon ku partner di kadena JICN, a kontrolá riba kumplimentu ku e medidanan vigente di e ordenansa di emergensia ku a drenta na vigor djabièrnè 5 di mart entrante 6 or i atardi.

Polis a konstatá ku, no opstante e medidanan nobo aki, tabata basta drùk na snèknan, na algun establesimentu di hòreka i riba bichnan. Riba bich tin biaha tabata trata di grupo di deportista akuátiko òf famianan/gruponan ku tabata deklará di ta forma parti di un kas di famia. Mayoria biaha e personanan aki tabata kumpli ku regla, pero esaki no ta kita ku e riesgo pa mas kontagio ta keda eksistí. A detené un hòmber di inisial O.R.M.V. di 20 aña durante un di e kòntròlnan en konekshon ku e no tabata kumpli ku e Lei di Identifikashon.

Un tim multidisiplinario, ku ta konsistí di KPCN, direktorado di supervishon i Mantenshon di Entidat Públiko i Stinapa, lo sigui kontrolá e periodo benidero i si ta nesesario, duna but.

Sinembargo KPCN ta di opinion ku, sigur mirando e kantidat di kasonan, mas organisashon i habitante òf turista mester tuma nan responsabilidat. E enfoke no mester bai kai solamente riba mantenshon. Ta di gran importansia pa un i tur pa prevení mas kontagio ku ta trese kuné un riesgo mas grandi pa esnan mas vulnerabel den nos komunidat.

P’esei un biaha mas KPCN ta hasi un yamada na un un tur pa tene nan mes na e reglanan di e ordenansa di emergensia.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Multidisciplinaire controles worden voortgezet

Afgelopen weekeinde heeft het KPCN en de KMAR, in samenwerking met de ketenpartner JICN gecontroleerd op de geldende maatregelen van de noodverordening die op vrijdag 5 maart om 18.00 uur zijn ingegaan.

De politie constateerde dat ondanks deze nieuwe maatregelen, het bij snack’s, enkele horecabedrijven en op de stranden toch weer behoorlijk druk was. Op de stranden ging het soms om groepen watersporters of gezinnen/groepen die zeggen tot een huishouden te behoren. Regelmatig voldoen deze mensen echter wel aan de regels, maar blijven er risico’s op meer besmettingen bestaan. Een man met de initialen O.R.M.V. van 20 jaar is bij een van de controles aangehouden in verband met de overtreding Wet Identificatieplicht.

Een multidisciplinair team, bestaande uit KPCN, KMAR, de afdeling Toezicht en Handhaving van het Openbaar Lichaam en Stinapa, zullen de komende dagen blijven handhaven en indien nodig , bekeuren. Echter het KPCN is van mening dat, zeker gezien het aantal snel toenemende besmettingen meer organisaties en inwoners of toeristen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en de nadruk niet alleen moet komen te liggen op handhaving. Het is in het belang van een ieder om verdere besmettingen, met daardoor een groter risico voor de kwetsbaren in onze samenleving, te voorkomen.

Daarom doet het KPCN nogmaals een oproep aan iedereen om zich te houden aan de regels van de noodverordening.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.