Kamer past regels rond corona aan

De Tweede Kamer past de maatregelen aan die zij eerder genomen heeft om het coronavirus te bestrijden. Uitgangspunt blijft dat het parlementaire proces doorgang vindt. Kamercommissies wordt gevraagd om terughoudend te zijn met het plannen van vergaderingen, de plenaire debatten worden om 23.00 uur beëindigd. Individuele bezoeken kunnen doorgaan, groepsbezoeken worden voor de komende drie weken geschrapt. Wie een mondkapje wil dragen in het gebouw, is daar geheel vrij in.

Kamervoorzitter Khadija Arib schrijft dit namens het Presidium in een brief aan de Kamerleden. Ze doet dit naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die het kabinet op maandag 28 september afkondigde. De maatregelen gaan heden in en gelden in ieder geval de komende drie weken.

Parlementair proces

De Kamer kan plenair de begrotingen behandelen van de ministeries zoals gepland de komende weken, alleen zal de Voorzitter afhameren om 23.00 uur. Daarnaast is het mogelijk om te debatteren over urgente wetgeving. Eens per twee weken is er een debat over de coronacrisis.

De korte plenaire debatten die dienen om moties in te dienen, het zogeheten Verslag Algemeen Overleg (VAO), worden de komende weken niet ingepland. Daarmee wil de Voorzitter het aantal wisselingen en bewegingen in de Kamer beperken. Alleen de VAO’s over de Europese raden gaan wel door.

Het Presidium vraagt commissies zeer terughoudend te zijn met het voeren van commissiedebatten. Voorkomen moet worden dat veel medewerkers in de Tweede Kamer aanwezig zijn om de commissievergaderingen te faciliteren. Dit geldt ook voor technische briefings, hoorzittingen en rondetafelgesprekken. Per bijeenkomst kunnen er maximaal twee genodigde sprekers tegelijkertijd deelnemen aan het gesprek.

Er zijn in de komende periode geen werkbezoeken naar het buitenland toegestaan. Het is ook niet mogelijk om delegaties uit het buitenland te ontvangen.

Petitie aanbieden

Mensen die een petitie willen komen aanbieden in de Tweede Kamer, kunnen dat sinds 1 september behalve digitaal ook weer fysiek doen. Iedere dinsdagmiddag zijn er twee petitie-aanbiedingen mogelijk. Er mogen echter nog maar twee mensen aanwezig zijn van de aanbiedende partij, in plaats van zeven.

Bezoekers

Sinds 1 september jl. is de Tweede Kamer weer open voor mensen die nieuwsgierig zijn naar de Tweede Kamer en het Kamerwerk en bezoekers die komen voor specifieke debatten. Deze mogelijkheid blijft ook de komende periode bestaan. Groepsbezoeken worden echter voorlopig afgelast.

Mondkapjes

Het stijgende aantal besmettingen met covid-19 leidt bij veel mensen tot onzekerheid en zorgen, schrijft de Kamervoorzitter. Het is dan ook heel begrijpelijk als Kamerleden en medewerkers ervoor kiezen een mondkapje te dragen. Het Presidium wil benadrukken dat iedereen – Kamerleden, ambtenaren, bezoekers, journalisten – zich vrij moet voelen om dat te doen, ook in de vergaderzalen.