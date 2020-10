Gobièrnu di Boneiru a inisiá proyekto “Di Simia pa Produkto” pa stimulá empresarionan den sektor di agrikultura

Kralendijk –Gobièrnu di Boneiru ta lansa e proyekto “Di Simia pa Produkto” ku e meta pa stimulá empresarionan nobo i empresanan eksistente pa drenta den sektor di agrikultura.

E intenshon ta pa enbolbí partikularmente gruponan di enfoke manera penshonadonan pero tambe otro grupo ku kurason pa agrikultura. Meta di e proyekto aki ta pa konsientisá nos hendenan ku nos por planta i generá un entrada for di e sektor di agrikultura, konsekuentemente tambe pa pone énfasis riba interkambio komersial entre e diferente gruponan di enfoke.

E proyekto ta un kolaborashon entre Gobièrnu di Boneiru, Fundashon Tienda pa Konsumidó Boneriano i tambe e departamento di LVV (Landbouw, Veeteelt en Visserij) ku ta un di e partnernan importante den e proyekto aki konsiderando ku nan ta enkargá ku maneho di agrikultura aki na Boneiru. Último tempu por a nota hopi desaroyo positivo na LVV. Por menshoná trabounan manera kosecha di maishi chikí, plantamentu i bendementu di bèrdura lokal manera yambo, bonchi di Kunuku i kònkòmber chikí i tambe prosesamentu di hoi (yerba pa bestia) i mas.

Gobièrnu kièr duna un èkstra empuhe na e desaroyo positivo ku ta tumando lugá i den kuadro di esaki ta bai sigui stimulá e sektor aki pa medio di insentivonan na empresarionan den sektor di agrikultura. Pa medio di e proyekto “Di Simia pa Produkto” gobièrnu ta bai ofresé guia intensivo, konosementu, fasilidat pa awa di irigashon i tambe posibilidat di tereno na LVV pa desaroyá bo mes plantashi pa un temporada definí. Fundashon Tienda pa Konsumidó Boneriano ta responsabel pa konsientisá nos agrikultornan pa produsí produkto lokal pero tambe pa trese un kambio den nos forsa di kompra pa asina konsumí mas tantu produkto lokal posibel.

Den transkurso di e simannan benidero gobièrnu lo sigui informá tokante e proyekto “Di Simia pa Produkto”. Pa mas informashon por chèk e página di facebook Di Simia pa Produkt

Bonairiaans eilandbestuur start project ‘Van Zaad Tot Product’ als stimulans voor ondernemers in agrarische sector

Kralendijk – Het Bonairiaanse eilandbestuur start het project ‘Van Zaad Tot Product – Di Simia Pa Produkto’ met als doel om nieuwe en bestaande ondernemers in de agrarische sector te stimuleren.

De bedoeling is om voornamelijk doelgroepen zoals onze gepensioneerden, maar ook onze jongeren erbij te betrekken en alle anderen die landbouw een warm hart toedragen. Het doel van dit traject is om onze mensen er bewust van te maken dat wij kunnen planten en een inkomen verdienen in de agrarische sector en bijgevolg ook om meer nadruk te leggen op commerciële uitwisseling tussen de verschillende doelgroepen.

Het project is een samenwerking tussen het Bonairiaanse eilandbestuur, Fundashon Tienda pa Konsumidó Boneriano (stichting voor consumenten), en ook de afdeling Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) die één van de belangrijke partners is in dit project, gezien het feit dat deze afdeling belast is met het landbouwbeleid op Bonaire. De laatste tijd kunnen er veel positieve ontwikkelingen gezien worden bij de LVV, met name de sorghumoogst, het planten en verkopen van lokale groenten zoals yambo (okra), bonen, kleine komkommers en ook het verwerken van hooi als voer voor dieren .

Het eilandbestuur wil een extra impuls geven aan de positieve ontwikkeling die zich voordoet en in dit kader doorgaan met het stimuleren van deze sector door middel van het stimuleren van ondernemers in de agrarische sector. Door middel van het project ‘Van Zaad Tot Product’ gaat het eilandbestuur intensieve begeleiding, kennis en irrigatiefaciliteiten aanbieden en ook mogelijkheden voor een stuk grond bij de LVV om een eigen aanplant te ontwikkelen voor een bepaalde tijd. De ‘Fundashon Tienda di Konsumidó Boneriano’ is verantwoordelijk voor het bewust maken van onze landbouwers om ook lokale producten te verbouwen, maar ook om verandering aan te brengen in onze koopkracht om zodoende zoveel mogelijk lokale producten te consumeren.

In de loop van de komende weken zal het eilandbestuur u blijven informeren over het project ‘Van Zaad Tot Product’. Voor verdere informatie kunt u de facebookpagina ‘Di Simia Pa Produkto’ bezoeken.