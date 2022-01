Minister di Hustisia a atendé awe e problemátika ku ta data sigur for di 1985 bin ariba, kaminda trahadonan di KPC a keda perhudiká, pa motibu ku nan so no a hasi e kálkulo konforme e areglo ku ta tin e tempu aya pa tur trahadó den e sektor di higiena.

A hasi tur kálkulo pa nan, pero Gobièrnunan di turno a skohe e kaminda di menos resistensia dor di bisanan ku nan petishon a kaduká, kaminda ta nan a ninga di atendé nan petishon.

A palabrá ku lo traha riba nan dokumentonan i despues lo bini un proposishon di parti di Gobièrnu pa solushoná nan problema.