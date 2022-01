REFINERIA DI KORSOU TA OUMENTA TRABOUNAN DI KONTRATISTA RIBA REFINERIA NO OPSTANTE KU TA BAHA TRABOUNAN RUTINARIO

Willemstad 6 yanuari 2022- Den 2022 Refineria di Kòrsou (RdK) ta oumentá e montante ku e kompania lo invertí total den mantenshon riba e fasilidatnan petrolero di Kòrsou pa 2022 kompará ku 2021, loke ta nifiká mas trabou pa kontratistanan riba tereno di refineria kompará ku 2021. Si den 2021 RdK a invertí 11.5 mion na trabou di kontratista riba refineria, den 2022 RdK lo invertí 12.8 mion florin total den trabou di kontratista. E trabounan ta enserá mantenshon grandi na fasilidatnan manera tanki i pipanan pa fasilitá suministro na Curoil i produkshon dor di Aqualectra. Meskos ku tur kosto riba refineria RdK mester a hasi ehersisio tambe pa trese mas efisiensia den trabounan di mantenshon regular. P’esei a tene un destaho públiko bou di 24 kontratista ku tabata traha riba tereno di refineria for di kua a skohe 13 kontratista pa hasi e trabounan regular. A informá i splika na plaka chikí tantu kontratistanan komo sindikato di e perspektiva pa mas trabou den 2022 kompará ku 2021. E splikashon aki a keda duná na no ménos ku 3 okashon na sindikato durante di e último dos lunanan, inkluso dia 31 di desèmber último.

Mas efisiensia den mantenshon regular, mas di mantenshon grandi

RdK komo parti di su esfuerso pa kontené gastu di mantenshon di e refineria ya for di aña pasá a tene un destaho bou di e 24 kontratistanan ku tabata hasi trabou regular di mantenshon riba refineria.

E kondishonnan ku e kontratistanan aki tabata traha pa RdK ta data for di tempu ku Refineria Isla tabata operá e refineria. For di tempu ei ningun esfuerso a keda hasí pa trese mas efisiensia den e forma ku e trabou ta keda hasí miéntras ku sirkunstansianan riba e refineria si a kambia. For di e destaho públiko a skohé 14 kontratista pa hasi e trabounan di mantenshon regular. Ku esaki tambe a redusí e kantidat di trahadónan ku ta hasi trabou di mantenshon regular di 137 pa 69 persona. Na mes momentu RdK a anunsiá ku lo realisá algun mantenshon grandi ku lo brinda kupo di trabou adishonal. RdK den 2022 lo invertí, total na mantenshon, 1.3 mion mas ku 2021. Esaki mester redundá den mas trabou pa kontratistanan den e aña aki. RdK ta hasi esaki konsiente pa asina por generá mas trabou pa kontratista miéntras ta siguí ku e proseso pa konkretisá un akuerdo ku un operadó di nos fasilidatnan petrolero.

Un punto di salida den otorgamentu di e trabounan di mantenshon na kontratistanan ta ku lo trata na repartí trabounan pa e trabounan no keda konsentrá serka un òf algun kontratista, pero pa mas kontratista haña trabou.

RdK transparente pa kontratista i sindikatonan

RdK den realisá e ehersisio aki debidamente a komuniká ku kontratistanan. Banda di esaki no ménos ku na tres okashon, inkluso na fin di Òktober i den presensia di Promé Minister Pisas, a informá sindikatonan. Hasta a tuma tempu pa dia 31 di desèmber duna e informashon ku luho i detaye di sifra pa asina garantisá un transparensia total riba e perspektiva pa trabounan di kontratista riba refineria.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype