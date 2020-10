VISHON ta reakshoná riba “Plan B” di gabinete Rhuggenaath

Willemstad, 30 di sèptèmber 2020 – VISHON a tuma nota ku gabinete Rhuggenaath a aprobá e “Plan B” ku segun Minister di Finansas lo fungi komo un bon alternativa pa kubri e nesesidatnan finansiero di Pais Kòrsou si akaso e negosashonnan ku Hulanda relatá na e sosten finansiero i di likides tuma mas tempu. Pa motibu ku gobièrnu a tuma tantu tempu promé ku a sinta na mesa ku Hulanda pa negoshá, e chèns ta grandi ku lo no tin sufisiente likides na fin di òktober pa gobièrnu por kumpli ku tur su debernan finansiero.

VISHON a tuma nota ku for di luna di yüli Kòrsou ta drai rònchi pa loke ta trata e negosashonan ku Hulanda relatá na e proposishon ku gobièrnu di Hulanda a realisá i ofresé na nos. En bes ku partidonan den gobièrnu, PAR i MAN, demonstrá madures polítiko, nan a ópta pa públikamente reakshoná fuerte kontra di e Rijkswet, e Landenpakket i e entidat di reforma (CHE) ku Hulanda a proponé. Pero awor ku probablemente pa fin di òktober gobièrnu lo no por kumpli ku pago di salario di empleadonan públiko, e ta buskando un solushon desesperadamente. Ku e asina yamá “Plan B” Minister di Finansas, a presentá tres opshon pa yega na likides. Dos di nan ta afektá e seguridat sosial di nos grandinan i perhudiká e penshun di e trahadó hoben ku ta kontribuí ku prima di penshun na APC. Ta un total di 700 mion florin e gobièrnu aktual ke hipoteká pa kubri e burakunan ku e mes a krea den presupuesto.

Gobièrnu ya kaba debe APC 200 mion florin. Ku riba esaki añadí un préstamo di 700 mion, gobièrnu ta krea un debe total di 900 mion florin. E saldo di penshun di APC ta 4.500 mion florin. Esaki ta nifiká ku e fiansa total di gobièrnu lo bal 20% di e saldo di penshun di APC, un entidat ku mester ta independiente di polítika i gobernashon. VISHON ta konvensí ku ta te na último momentu lo kòrta den penshun di nos Ministernan i Parlamentarionan, ora ku e grado di kobertura di APC no resultá sufisiente pa e plan riesgoso aki. Ta nos grandinan, nos ambtenarnan i nos futuro generashon lo sufri e konsekuensia.

E di tres opshon den e “Plan B” ku Minister di Finansas a presentá ta pa emití un bono lokal di por lo menos 100 mion florin. Esaki por hiba e tasa di debe di Pais Kòrsou na 100% di nos produkto nashonal bruto. Ku esaki nos debe lo ta igual na e loke nos ekonomia ta generá den un aña. Mester kòrda ku empresanan di ‘rating’ internashonal a baha nos pais kaba pa e kategoría BBB. Ku e debe akí gabinete Rhuggenaath lo pone posishon di Kòrsou baha aún mas.

VISHON ta proponé pa nos mes hasi nos hùiswerk, lesa e 218 páginanan di e pakete di Hulanda, buska sosten di spesialista adekuá pa negoshá un resultado satisfaktorio pa pueblo di Kòrsou. I si akaso gobièrnu ta di opinion ku nos mes no tin e kapasidat pa negoshá, por hasi uso di varios rekurso i sosten tékniko di Nashonan Uní pa por negoshá. Finalmente tur ‘stakeholder’, ku gabinete Rhuggenaath na kabes, mester demonstrá boluntat pa yega na un resultado fruktífero pa nos pais.

VISHON reageert op “Plan B” van kabinet Rhuggenaath



Willemstad, 30 september 2020 – VISHON heeft kennisgenomen van het feit dat kabinet Rhuggenaath onlangs goedkeuring heeft verleent voor het “Plan B” welke volgens Minister van Financiën een goed alternatief is om de financieringsbehoefte van het Land Curaçao te dekken, in het geval dat de onderhandelingen met Nederland voor financiële- en liquiditeitssteun op niets uit zouden lopen. Omdat de overheid zoveel tijd heeft verloren, alvorens het aan de onderhandelingstafel is aangeschoven met Nederland, is de kans groot dat er eind oktober onvoldoende middelen zijn voor de overheid om aan al haar financiële verplichtingen te voldoen.

VISHON merkt op dat Curaçao al sinds juli om de hete brij heen draait als het gaat om de nodige onderhandelingen met Nederland inzake het voorstel dat door hen is uitgewerkt en aangeboden. In plaats dat regeringspartijen PAR en MAN politieke volwassenheid toonden hebben ze ervoor geopteerd om publiekelijk fel van leer te trekken tegen de Rijkswet, het landenpakket en de voorgestelde Caribische Hervormingsentiteit (CHE). Maar nu het moment nadert dat de overheid per eind oktober mogelijk niet meer in staat zal zijn om de ambtenarensalarissen uit te keren, is zij wanhopig op zoek naar alternatieve oplossingen. Met “Plan B” heeft de Minister van Financiën drie opties gepresenteerd om aan de nodige liquide middelen te komen. Twee van de opties hebben een directe impact op de sociale zekerheid van onze ouderen en brengen het pensioen van jongere werknemers die netjes hun pensioenpremies af dragen aan APC, in groot gevaar. De overheid wil namelijk ruim 700 miljoen gulden verhypothekeren om de gaten die ze zelf in de begroting heeft gecreëerd te dichten.

De overheid heeft reeds een schuld van 200 miljoen gulden bij APC. Met de voorgenomen lening van 700 miljoen gulden bouwt onze regering een overheidsschuld van ruim 900 miljoen gulden op bij APC. Het saldo aan pensioen dat APC vertegenwoordigt bedraagt 4.500 miljoen gulden. Dat wil zeggen dat onze overheid een lening wil aangaan die maar liefst 20% bedraagt van het totale saldo van APC, een entiteit die los zou moeten staan van politiek en ons landsbestuur. VISHON is ervan overtuigd dat pas als laatste gekort zal worden op het pensioen van onze Ministers en Parlementariërs als de dekkingsgraad van APC onvoldoende blijkt door dit risicovolle plan. Het zijn onze ouderen, onze ambtenaren en toekomstige generaties die van dergelijk onverantwoord beleid de dupe dreigen te worden.

De derde optie in “Plan B” van de Minister van Financiën gaat uit van een obligatielening ter waarde van 100 miljoen gulden. Dit zou ervoor zorgen dat de schuldenquote van het Land Curaçao gelijk zal zijn aan ons Bruto Nationaal Product. Onze schuld is daarmee net zo groot als het bedrag wat onze economie jaarlijks oplevert. We moeten niet vergeten wat internationale rating organisaties ons land onlangs hebben verlaagt naar een BBB-rating. Met de schuldenpositie waarin Kabinet Rhuggenaath Curaçao positioneert zal onze rating nog verder wegzakken.

VISHON stelt voor dat onze regering nu eindelijk haar huiswerk gaat doen, het 218 pagina tellend voorstel van Nederland bestudeerd en de juiste specialisten aantrekt om het beste resultaat voor Curaçao uit te onderhandelen met Nederland. En mocht de overheid van mening zijn dat we zelf niet over de onderhandelingscapaciteit beschikken dan staat haar de weg vrij om bij de Verenigde Naties technische bijstand te verzoeken. Uiteindelijk dienen alle stakeholders, met Kabinet Rhuggenaath voorop, de goede wil te tonen om tot een vruchtbaar resultaat voor ons Land te komen.