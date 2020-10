PIN: stòp di bira rònt i no span kabai tra’i garoshi atrobe!

No por tin agénda di ehekushon si komunidat no sa kiko tei ehekutá.

Willemstad — Den su último deklarashon nashonal minister-presidente a spliká ku negosashonnan

ku Hulanda ta kanando asina positivo ku hasta a yega na un agènda pa ehekutá reforma. Lokual ta

lamentabel ta ku, meskos ku tempu a yega na ‘Groeiakkoord’, e reformanan konkreto mes pa falta

di splikashon no ta kla pa nos komunidat, siendo ku eksito di reforma ta depende hustamente di

sosten dje komunidat. Hasta awor ku gobièrnu Hulandes ta kulpa nos di no a ehekutá e asina yama

‘Groeiakkoord’, nos Gobièrnu no ta refutá esei ku preubla i splikashon. Esaki ta duna gobièrnu

Hulandes e chèns pa pusha nos inkoretamente den e huki di inkumplimentu.

P’esei i komokiera ku, independiente di un akuerdo ku Hulanda, mester reformá tòg bou nos propio

responsabilidat, PIN ta úrgi gobiernu pa stòp di bira rònt i pa gana tempu no warda final dje

negosashonnan, pero anunsiá i ehekutá e reformanan konkreto awor mes.

E mes pieda dos bes

Un dje reklamonan interno i di Hulanda riba nos gobernashonnan di turno ta e lentitut ku ta atendé

poblemanan struktural. Promé minister a aksentua esei den su último diskurso bisando ku ‘nos no tin mas

margen pa keda bira ront’.

PIN sinembargo ta konstatá ku a bisa meskos na inisio di 2019 ora a formalisá ‘Groeiakkoord’. Awe faltando

3 luna pa 2020 kaba, ainda e idea of akshonnan di reforma no ta tangibel, ni signifikante. Komunidat

simplemente no sa ta kua reforma eksakto gobièrnu ke ni tampoko riba kiko gobièrnu ta warda i stòp di

bira rònt

Esei ta remarkabel paso Gobiernu a tene varios ronda di konsulta promé i durante COVID, kiermen

komunidat por asumí ku gobernashon ya sa direkshon dje reformanan. Mas ainda pasobra a splika ku e

‘landenpakket’ serka e proposishon Hulandes ta praktikamente nos mes plan. P’esei PIN ta úrgi gobiernu

pa sali i anunsiá i ehekutá e kontenido konkreto di e reformanan di mas prioridat. Asina komunidat ta haña

klaridat i por hasi su parti pa logra loke ta asina nesesario.

PIN ta úrgi gobièrnu tambe, pa splika na plaka chikí kiko si a keda ehekutá di e Groeiakkoord, ya ku kasi

ningun hende no ta na altura di esei, ni ta ripará esei den nan bida diario.

Outonomia ta nos mes

Prome minister a deklara tambe ku ‘un di e puntonan di mas importante ta pa nos outonomia keda

salbaguardiá’. PIN ta satisfecho ku e prome mandatario ta keda konsiente di esei. Sinembargo pa Partido

PIN ta remarkabel ku parlamento ku, komo representante skohé pa i di pueblo, ta esun prome yamá pa

defende honor dje komunidat aki, no a usa su prerogativa pa manda un delegashon pa deliberá ku Hulanda

di forma ofisial manera PIN mes a sugerí.

Nos asombro ta grandi paso mientras ku na kas ta lamenta ku sekretario di estado Knops no a bishita

Parlamento aki na Kòrsou i mientras ku ta diskutí pro i kontra di e proposishon Hulandes den media

tradishonal i sosial, Parlamento no ta usa e posibilidatnan konkretu ku nos Areglo di Estado mes ta brinda

pa hustamente atendé ku impase den Reino manera ta e kaso awor.

Difísil pero no imposibel

Mientras ku e tabata enkargá ku e kartera di Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa, sra. Camelia-Römer

sin nesesidat di ‘Groeiakkoord’ òf otro akuerdo ku Hulanda, i soportando avalancha di kritika infundá i

hasta kalumnia, a fihá posishon pa logra ahuste den e presupuesto di salubridat entre otro bahando entrada

di spesialistanan, importadornan di remedi i alabes krea un perspektiva ekonomiko nobo den e area di

agrikultura. Esaki ta prueba ku si gobernashon ta kla den intenshon, argumento i komunikashon, bèrdat

Kòrsou no mester keda bira rònt mas. Pues e bala ta i ta keda den kampo di gobernashon di nos pais.

Konsiente di esei, PIN dunando honor na su bandera humanista-kristian, lo keda aportá na adelanto di nos

pais den forma di sugerensha i ehempel.