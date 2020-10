Servisio di Internet na Kòrsou ta riba infrastruktura di Telekomunikashon ku ta regulá pa BTP&U / Internetdiensten op Curaçao en de rol van Bureau Telecommunicatie, Post en Utiliteit (BTP&U)

Servisio di Internet na Kòrsou ta riba infrastruktura

di Telekomunikashon ku ta regulá pa BTP&U

WILLEMSTAD.- Kiko ta e ròl di “Bureau Telecommunicatie, Post & Utiliteit” den kuadro di servisio di internèt na Kòrsou. Charles Cooper ku tabata e promé minister enkargá ku telekomunikashon den pais Kòrsou i aktualmente parlamentario a analisá e situashon di siguiente forma.

BTP&U ta e reguladó di telekomunikashon, pòst, energia, tarifanan di airopuerto i tarifanan di sektor di salú. BTP&U mester tene kuenta e normativa legal aplikabel (inkluí e konseshon, outorisashon, lisensia emití) i e maneho establesé pa e sektor. BTP&U den su ròl di supervisor ta responsabel pa e regulashon legal, ekonómiko i tékniko.

Telekomunikashon

Den último dianan, tabatin hopi keho di pueblo pa e kalidat malu di e servisio di internèt ku Flow/UTS ta ofresé. E direktor di BTP&U a indiká den medionan di komunikashon ku nan no por hasi nada ya ku ainda no tin un ordenansa nashonal nobo di telekomunikashon, loke ta nifiká ku BTP&U no por aktua. Riba e base di e komunikashon di supervishon aki BTP&U, frakshon di MFK a hasi su propio investigashon i a yega na siguiente konklushon.

Ordenansa nashonal riba instalashonnan di telekomunikashon

Cooper ta splika ku e ordenansa nashonal riba instalashonnan di telekomunikashon a keda establesé pa promé bia na 1994. Despues e ordenansa nashonal a keda adaptá dia 1e di yanüari 1996. Segun e ordenansa aki, empresanan por opta pa un konseshon pa konstruí, mantené i mantené un infrastruktura di telekomunikashon. Eksplot’é pa asina ofresé servisionan. Gobièrnu a duna konseshon na empresanan di telekomunikashon. E konseshonnan aki ta kontené kondishonnan legal, ekonómiko i téknikanan ku mester kumpli kuné.

E empresanan di telekomunikashon ta supervisá pa BTP&U.

BTP&U mester verifiká ku e empresanan ta kumpli ku e ordenansa nashonal i e kondishonnan di konseshon. BTP&U mester sòru ku esun ku tin konseshon ta konstruí un infrastruktura di telekomunikashon “state òf the art” pa ofresé telefòn, internèt i òf servisio di televishon via di esaki. Segun añanan a pasa BTP&U semper a establesé rekisitonan estrikto pa e parameter tékniko ku tambe ta apliká na nivel internashonal, ku e fin di garantisá e kalidat di infrastruktura i e servisionan.

Segun e ordenansa nashonal vigente, e servisionan di internèt ta servisionan LIBER (no regulá), pero e servisionan di internèt ta ofresé riba e infrastruktura di telekomunikashon ku ta regulá. I p’esei MFK no por komprondé dikon BTP&U direpente no por, manera semper tabata e kaso, supervisá e kalidat di infrastruktura

di Flow/UTS. Tur e konseshonarionan ta konta ku KPI (Key Performance Indicators) i stándarnan tékniko ku ta keda apliká na e infrastruktura riba kual ta ofresé e servisionan di telefòn, internèt, televishon.

Segun e dekreto nashonal riba instalashonnan radio eléktriko, e infrastruktura di telekomunikashon mester keda inspekshona kada 5 aña i si surgi problema ta nesesario un inspekshon intermedio pa parti di BTP&U. Segun frakshon di MFK, BTP&U mester supervisá e empresanan di telekomunikashon riba e base di lei i regulashon vigente.

No ta nesesario warda un ordenansa nashonal nobo pa telekomunikashon, e ordenansa nobo ta un solushon pa hasi servisionan nobo posibel. Sr. Cooper ta pidi minister di VVRP pa instruí BTP&U pa nan hasi nan tarea di supervishon, klientenan ta paga pa haña bon servisio.

Kòrsou 8 di òktober 2020,

Ing. Charles Cooper

Parlamentario pa

frakshon di MFK

Internetdiensten op Curaçao en de rol van Bureau Telecommunicatie, Post en Utiliteit (BTP&U)

BTP&U is de toezichthouder op het gebied van telecommunicatie, post, energie, luchthaventarieven en tarieven in de gezondheidssector. Bij de regulering van de bovengenoemde sectoren moet BTP&U rekeninghouden met de geldende wettelijke regelingen (waaronder ook de uitgegeven concessie, machtiging of vergunning) en het vastgestelde beleid per sector. BTP&U is in haar rol van toezichthouder is belast met de juridische-, economische en technische regulering.

Telecommunicatie

In de afgelopen dagen is er vanuit de bevolking veel geklaagd over de slechte kwaliteit van de internetdiensten aangeboden door FLOW/UTS. Van de zijde van de directeur van BTP&U is in de media aangegeven dat het BTP&U niets kan doen aangezien de nieuwe telecommunicatielandsverordening nog niet is vastgesteld waardoor BTP&U niet kan optreden. Op grond van deze mededeling van de toezichthouder BTP&U heeft de fractie van de MFK zelf onderzoek gedaan en is tot de volgende conclusie gekomen.

Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen

De Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen is voor het eerst vastgesteld in 1994. Vervolgens is deze landsverordening aangepast en vastgesteld op 1 januari 1996. Volgens deze landsverordening kunnen bedrijven in aanmerking komen voor een concessie om een telecommunicatie-infrastructuur aan te leggen, in stand te houden en exploiteren om daarover diensten aan te bieden. Aan de telecommunicatiebedrijven heeft de regering een concessies uitgegeven. In deze concessies staan de juridische, economische en technische voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

De telecommunicatiebedrijven staan onder toezicht van BTP&U. BTP&U moet nagaan dat de bedrijven voldoen aan de landsverordening en de concessievoorwaarden. BTP&U moet erop toezien dat een concessiehouder een “state of the art” telecommunicatie-infrastructuur aanlegt om daaroverheen telefonie-, internetdiensten en of televisiediensten aan te bieden. BTP&U heeft door de jaren heen steeds strenge eisen gesteld aan de technische parameters (die ook op internationaal niveau gelden) om de kwaliteit van de infrastructuur en de dienstverlening te garanderen. Volgens de huidige landsverordening zijn internetdiensten vrije diensten (niet gereguleerde diensten) maar internetdiensten worden aangeboden over de telecommunicatie-infrastructuur die wel wordt gereguleerd.

De fractie MFK begrijpt dan ook niet waarom nu ineens BTP&U niet, zoals altijd het geval is geweest toezicht weet te houden op de kwaliteit van de infrastructuur van FLOW/UTS. Alle concessiehouders hebben KPI’s (Key Preformance Indicators) en technische normen die gelden voor de infrastructuur waarover telefonie, internet en televisiediensten worden aangeboden.

Volgens het Landsbesluit radio-elektrische inrichtingen moeten telecommunicatie-infrastructuren om de 5 jaar worden gekeurd en als zich problemen voordoen is tussentijdse inspectie door BTP&U noodzakelijk. Volgens de fractie moet BTP&U op grond van de huidige wet- en regelgeving toezichthouden op de telecommunicatiebedrijven. Wachten op een nieuwe telecommunicatielandsverordening is niet nodig, de nieuwe telecommunicatielandsverordening is een uitkomst om nieuwe type diensten mogelijk te maken en te reguleren.

De Minister van Verkeer en Vervoer en Ruimtelijke Planning wordt gevraagd om opdracht te geven aan BTP&U om haar toezichtstaken uit te voeren. Klanten betalen om een service te krijgen van goede kwaliteit.

Curaçao 8 di oktober 2020,

Charles F. Cooper

Voormalig Minister van VVRP

Huidige Statenlid MFK fractie