Overleg over AOW-gat Surinaams-Nederlandse ouderen

Duizenden Surinaams-Nederlandse ouderen hebben een zogeheten AOW-gat, waardoor ze een lager basispensioen ontvangen. Minister Koolmees stuurde de Tweede Kamer hierover in augustus een brief met alle juridische en kwantitatieve feiten. De commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bespreekt de brief met de minister tijdens een notaoverleg op donderdag 8 oktober. Vanaf 19.00 uur is het overleg te volgen via deze website en de app Debat Direct.

AOW-gat

Nederlanders van Surinaamse herkomst die van 1957 tot 1975 in Suriname woonden, waren over deze periode niet voor de AOW in Nederland verzekerd. Zij bouwden daardoor pas AOW op vanaf het moment dat zij naar Nederland kwamen. Veel gedupeerden vinden dit onrechtvaardig en zouden graag zien dat het AOW-gat gedicht wordt. De invoering van de Algemene Ouderdomswet in 1956 was van toepassing op het hele Rijk, en dus ook Suriname. Maar met de Surinaamse onafhankelijkheid in 1975 zijn er geen afspraken gemaakt over het meenemen van de ouderenpensioenen. Ruim 39.000 mensen hebben hierdoor een AOW-gat en ontvangen minder pensioen.

Reactie minister

De afgelopen jaren sprak de Tweede Kamer meerdere malen over de onvolledige AOW-opbouw door ouderen van Surinaamse afkomst. Tijdens het algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 19 februari 2020 verzocht Kamerlid Van der Linde (VVD) minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de belangrijkste feiten op een rij te zetten. De minister stuurde in augustus een brief aan de Tweede Kamer met daarin juridische achtergronden en kwantitatieve gegevens over de AOW-opbouw van Surinaamse Nederlanders.

Notaoverleg

In een notaoverleg bespreken Tweede Kamercommissies met de betrokken bewindspersonen beleidsnota’s die het kabinet heeft ingediend. Hierbij is het voor leden die het woord voeren mogelijk om moties indienen. Die komen gewoonlijk in stemming in de plenaire vergadering.

Live volgen

Het notaoverleg vindt plaats in de Oude Zaal. Vanaf 19.00 uur is het overleg via deze stream live te volgen.