Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

LEY DI SCREENING DI MINISTERS

E pilar number 8 pa sigura integridad na Aruba ta e screening di minister. Lamentablemente, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce, e ley aki no a wordo aproba pa Parlamento. E ley aki a wordo traha door di Departamento di Legislacion y Asunto Huridico, DWJZ, y a bay Raad van Advies 2 biaha y asina mes Parlamento no a pasa e ley aki. Premier Wever-Croes a gradici Parlamentarionan Vrolijk y Tjon pa e iniciativa y a gradici Fraccion di MEP y POR cu a sostene e ley aki cu lamentablemente no a conta cu sosten di un mayoria.

“E ley di Sceening di Minister ta hopi urgente y necesario, no pa tene esnan cu ta uza substancia for di politica, pero pa tene esnan corupto for di politica. Mas sigur e ley lo pasa si, si no ta den e Gobierno aki, e lo pasa den e siguiente Gobierno”, Prome Minister a vocifera den e reunion publico den Parlamento pa trata e tema di integridad.

Mientras tanto tin e ‘landsbesluit’ cu ta regla e screening, pero no ta bay asina leu manera e ley. E ley lo a haci e trabou di cualkier formado den futuro hopi mas facil pa tene esnan corupto afo di gobierno.

Prome Minister a enfatisa cu su persona ta uza e landsbesluit pa screen tur minister a base di e mesun landsbesluit. Tur minister a pasa door di e mesun screening. Algun a bay lihe, otronan a tarda, debi cu nan tin mas cos pa splica. Pero tur a pasa un screening hopi intensivo. E screening aki no tawata solamente pa e candidato, sino pa su pareha, su mayornan, y su yiunan si en caso nan ta mayor di edad. E landsbesluit ta bay hopi leu caba, pero tin cierto puntonan cu no por wordo enforsa pa motibo cu e no ta un ley, e ta un landsbesluit. P’esey e ley aki ta asina necesario. Tur instancia cu ta asisti e formado den un screening a pidi pa haci esaki den un ley p’asina por defini e autoridadnan mas miho y p’asina por efectua screening y mara conclusionnan mas fuerte na nan.

“Lamentablemente e discusion a draai rond di cu si un hende cu a uza droga den su bida, por bira minister of no. Mientras e discusion mester a enfoca riba corupcion y si Aruba kier hende corupto como minister si of no”, Prome Minister a bisa.

Prome Minister a bisa cu su persona lo sigui traha cu e landsbesluit manera el a bin ta haciendo, tanten cu e ta encarga.

Mi a desea si cu e parlamento aki a aproba e ley y cu e maneho di esun cu bin despues di mi mas facil y sigura cu no lo tin casonan nobo di parhanan manera Ibis, Avestrus y Flamingo. Tanten e ley aki no bin, Gabinete Wever-Croes no por garantisa cu no tin un caso prikichi of pauwis na caminda. Mi ta sigur cu si no ta e Parlamento aki, ta e siguiente Parlamento ya cu futuro generacionnan ta kere den integridad di berdad y nan si lo mustra sin miedo y sin duda di ta contra corupcion.”