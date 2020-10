VISHON – Atendé ku e kousanan di gastunan di remedi haltu i basta ku kombatimentu di síntoma. / VISHON – Pak de grondoorzaken van hoge medicijnkosten aan en stop met symptoombestrijding

VISHON – Atendé ku e kousanan di gastunan di remedi haltu i basta ku kombatimentu di síntoma.



Willemstad 22 di òktober 2020 – Den un karta pika dirigí na minister di Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa (GMN) nos Inspektor interino di salubridat ta akusá gobièrnu Rhuggenaath di tin un agènda dòbel pa loke ta trata e maneho di suministro di remedi. E atake personal aki riba e minister anterior di GMN, lider di partido di PIN, a pone ku e minister aki a sali pa defendé su kaso. E echo ku a tilda e maneho di gobièrnu públikamente, probablemente lo kousa ku un funshonario haltu di inspekshon di salubridat mester baha for di su funshon. VISHON ta puntra su mes si e atake públiko nan aki ta kontribuí di un forma òf otro na outoridat di nos entidatnan di inspekshon.



Sigun VISHON e diskushon nan aki ta pone ku e atenshon di un gran parti di sosiedat ta bai riba otro kos, i e problema mes ta keda sin haña atenshon. VISHON ta pensa ku tantu e medidanan ku gobièrnu ta desplegá awor aki pa baha gastunan di remedi i e medidanan den enseñansa ta un forma di kombatí síntoma.



VISHON ta kurioso pa sa kon e ‘Taskforce Marktordening en Financiering Zorgsector’ a yega na e medidanan pa baha gastu. Tur partido tabata involukrá den formalisashon di e medidanan aki? A investigá e riesgonan pa e botikarionan debidamente? Mas importante ainda, a hasi un análisis profundo promé ku a formulá e medidanan aki? Sin un sistema profeshonal pa manehá dato den sektor di salubridat no tin interkambio di dato entre e dunadó di kuido i e asegurador di kuido.



Esaki tin komo konsekuensia ku gobièrnu no por fundamentá ku sifra si e medidanan di maneho ku a wòrdu implementá durante e desenio tras di lomba tabata efektivo. Loke si por mustra ku sifra, ta ku e gastunan di salubridat ta subiendo.



Kompará ku Hulanda, e médikonan na Kòrsou ta skirbi dòbel kantidat di resèpt. Si e kousa di e gastunan haltu di remedi ta sinta na esaki, e solushon ku ta bai wòrdu implementá awor aki no lo tin sufisiente efekto.



Meta di gobièrnu ta pa ekonomisá 41 mion riba rekursonan di remedi, dor di obligá suministradó i botika pa baha nan preis. Esaki ta nifiká ku si e kantidat di remedi preskribí subi den futuro, lo tin mas preshon riba e botikanan i suministradó. VISHON ta puntra su mes si den e maneho di remedi mester pone mas énfasis riba e bahada di e kantidat di remedinan preskribí.



VISHON lo ta pro pa paralelo na implementashon di e maneho aki, traha un sistema ku por midi e efektividat. Ta nesesario pa invertí den interkambio di informashon entre dunadó di kuido i asegurador di kuido. Pa VISHON esaki no ta un luho pero un nesesidat.



Ku tal sistema por realisá un sistema di maneho pa salubridat konfiabel i pagabel pa Kòrsou. Por tin mas kontrol riba kalidat, efisiensia i e preis ku nos tur ta paga pa salubridat.

NEDERLANDS

VISHON – Pak de grondoorzaken van hoge medicijnkosten aan en stop met symptoombestrijding

Willemstad 22 oktober 2020 – In een brandbrief aan de interim minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) beticht de invallend Inspecteur Geneesmiddelen regering Rhuggenaath ervan een dubbele agenda te hebben als het gaat om het beleid rondom geneesmiddelenvoorziening. Deze directe aanval op het bezuinigingsbeleid noopt de voormalig minister van GMN, partijleider van de PIN, om het door haar uitgestippelde beleid te verdedigen met een tegenaanval. Het publiekelijk in twijfel trekken van overheidsbeleid zal er ongetwijfeld toe leiden dat er wederom een hoge functionaris van onze inspectiedienst voor volksgezondheid voortijdig uit zijn functie zal worden gezet. VISHON vraagt zich openlijk af of publieke aanvallen van (voormalige) ambtsdragers bijdragen aan de autoriteit van onze Inspectielichamen.

Volgens VISHON zorgt de discussie er met name voor dat een groot deel van de bevolking wegdraait en daarmee niet op de hoogte wordt gesteld van het daadwerkelijke probleem. Volgens VISHON zijn de maatregelen die de overheid nu toe past om de medicijnkosten te verlagen, net zoals de maatregelen in het onderwijs, een duidelijke vorm van symptoombestrijding.

VISHON vraagt zich hoe het ‘Taskforce Marktordening en Financiering Zorgsector’ te werk is gegaan bij het uitwerken van de kostenbesparende maatregelen. Is het werkveld echt betrokken geweest bij het formuleren van de maatregelen? Zijn de bijkomende risico’s voor de bedrijfstak van apothekers deugdelijk onderzocht? Maar wellicht nog belangrijker, heeft voorafgaand het formuleren van de besparingsmaatregelen een gedegen analyse plaatsgevonden? Door het gemis van een professioneel datamanagementsysteem in de zorgsector vindt er geen gegevensuitwisseling plaats tussen zorgverleners en zorgverzekeraars. Als gevolg hiervan kan de overheid niet cijfermatig onderbouwen dat de beleidsmaatregelen die zij in de afgelopen decennia heeft geïmplementeerd effectief zijn geweest. Wat wel cijfermatig aangetoond kan worden is dat de zorgkosten voor alsnog een stijgende trend vertonen.

Vergeleken met Nederland schrijven Curaçaose artsen het dubbele aantal receptregels voor per verzekerde. Als de grondoorzaak voor de kosten rondom medicijnen hier ligt zal de oplossing die nu geïmplementeerd wordt onvoldoende effect hebben. Het doel van de overheid is op dit moment om 41 miljoen gulden te besparen op geneesmiddelenvoorziening, met name door leveranciers en botika’s te dwingen de prijzen te verlagen. Dit wil zeggen dat als het totaal aan voorgeschreven geneesmiddelen in de toekomst stijgt dit de prijzen van leveranciers en botika’s verder onder druk zal zetten. VISHON vraagt zich in deze af of het beleid er niet veel meer gericht zou moeten zijn op het verlagen van het totaal aan voorgeschreven geneesmiddelen.

VISHON zou er ook voorstander van zijn om, parallel aan het implementeren van dit beleid, een systeem op te zetten waarmee de effectiviteit ervan kan worden gemeten. Investeren in een systeem voor gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en zorgverzekeraars is wat VISHON betreft geen overbodige luxe, maar een noodzaak. Met een dergelijk systeem kan een betrouwbaar en betaalbaar gezondheidszorgsysteem voor Curaçao worden gerealiseerd en kan er betere controle plaatsvinden op de kwaliteit, efficiency en prijs die we met zijn allen betalen voor onze gezondheidszorg