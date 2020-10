Calmes ta pidi Minister di Ekonomia

Ban konektá Kòrsou riba Spotify, Deezer, Paypal i otro plataformanan digital

Willemstad- “Dikon nos no por bende nos músika via “Spotify” òf paga via Paypal?” ta un dje hopi preguntanan ku parlamentario Calmes ta risibí. COVID-19 a sòru pa hopi proseso bira digital. Awendia trahamentu di un sita òf hasi un pedido ta bai via “website” òf “whatsapp”. Bendementu di produktonan ta bai via plataformanan digital.

Pa Calmes ta remarkabel kon ainda Kòrsou ta keda ekskluí for di hopi dje posibilidatnan ku tin den e mundu di komersio elektróniko (eCommerce). Komersiantenan lokal ku ke hasi negoshi “online” ta sea ser limitá òf nan mester buska otro alternativa pe plataformanan ku ta blòkiá pa Kòrsou. Aktualmente artistanan lokal no por buta ni bende nan músika direkto riba e plataformanan konosí manera “Spotify”, “Deezer” “Tidal”, “iTunes”, komo ku Kòrsou simplemente no ta konektá na e plataforma aki.

Kòrsou no ta aparesé riba e lista ku tin akseso na e opshon di Instagram Shopping . Aruba si ta riba e lista. Meskos ta konta pa “Facebook Shopping”. Konsekuentemente e komersiante lokal ku ta bende produkto ta kai atras riba e opshon adishonal aki den e mundu di komersio elektróniko. Calmes:“Kon nos por kita e opstákulonan aki?”.

PayPal ta un servisio di pago òf risibí pago “online” ku aktualmente no ta aksesibel pa Kòrsou. Komersiantenan lokal den e mundu di eCommerce no tin e posibilidat pa usa PayPal pa klientenan ku ta preferá di paga via Paypal. Tin otro opshon, pero Paypal ta esun mas konosí. Loke ta remarkabel pa Calmes ta ku ainda vários “website” konosí no ta duna opshon “Curaçao” komo pais pero ainda ta pone “Dutch Caribbean”, “Caribbean Netherlands” i asta ainda “Netherlands Antilles”.

Calmes a manda un karta pa Minister di Ekonomia puntrando kon por konektá Kòrsou riba e konosido plataformanan aki. Tambe Calmes kier sa kiko ta bai hasi pa kambia “Netherlands Antilles” pa “Curaçao” riba vários “website”. Nos mester fasilitá nos hendenan hasi negoshi internashonal di manera práktiko mirando ku ekonomia lokal mes ta mal pega.

Calmes ta kla pa for di Parlamento yuda Gobièrnu deliniá akshonnan pa asina nos komersiantenan (hóben i adulto) por hasi uso di e benefisiosonan ku eCommerce ta trese.