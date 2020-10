Yudansa pa sektor kultural ta na kaminda Hulp voor culturele sector in aantocht

A prolongá sosten na medionan informativo di Boneiru ku 6 luna

Yudansa pa sektor kultural ta na kaminda

Kralendijk – Komo reakshon riba un karta di diputado Nina den Heyer, minister Arie Slob (medionan di komunikashon) a disidí pa por lo pronto prolongá e sosten pa medionan informativo di Boneiru ku 6 luna. Pa e sektor di medionan di komunikashon (profeshonal) na nos isla e ministerio a reservá un suma di $ 106.000,–, asina e mandatario a konfirmá den un karta pa e diputado.

‘Awor aki tambe ta i ta keda importante ku medionan di komunikashon – korant, radio, televishon i plataformanan ‘online’ – por keda ehersé nan trabou adekuadamente. Ta un konekshon indispensabel den un komunidat demokrátiko. Pa e motibu aki tambe mi a disidí ku un prolongashon di e sosten pa e sektor di medionan di komunikashon na Boneiru ta nesesario’, segun minister Slob.

Diputado Den Heyer ta kontentu ku e reakshon aki. El a pidi e mandatario pa sosten pa organisashonnan kultural na Hulanda Karibense tambe, ku komo konsekuensia di e krísis di corona ta konfrontando problema finansiero. E medidanan di sosten ku anteriormente gabinete a anunsiá pa sektor kultural ta sinkronisá ku e situashon na Hulanda Oropeo i p’esei nan no ta ehekutabel na e islanan BES.

Den Heyer: ‘Den mi karta mi a enfatisá ku kultura, banda di naturalesa i ekonomia, ta un pilá importante pa nos komunidat boneriano. Minister Slob a kontestá ku su kolega Ingrid van Engelshoven ta trahando riba un prolongashon di e pakete di sosten aktual i ku na momentu di elaborashon di esei ta tene kuenta ku situashon di e sektor kultural na Boneiru. Mi tin tur konfiansa den esei i – huntu ku nos organisashonnan kultural – mi ta anhelando e resultado.’

Steun aan nieuwsmedia op Bonaire met half jaar verlengd

Hulp voor culturele sector in aantocht

Kralendijk – In reactie op een brief van gedeputeerde Nina den Heyer heeft minister Arie Slob (Media) besloten de steun aan de nieuwsmedia op Bonaire met voorlopig 6 maanden te verlengen. Voor de (professionele) mediasector op het eiland heeft het ministerie een bedrag van 106.000 dollar gereserveerd, zo heeft de bewindsman de gedeputeerde per brief bevestigd.

“Het is en blijft ook nu belangrijk dat de lokale media – kranten, radio, televisie en online platforms – hun werk goed kunnen blijven uitoefenen. Het is een onmisbare schakel in een democratische samenleving. Mede daarom heb ik besloten dat er een verlenging nodig is van de ondersteuning van de mediabranche op Bonaire”, aldus minister Slob.

Gedeputeerde Den Heyer is verheugd met de reactie. Zij had de bewindsman ook gevraagd om ondersteuning voor culturele organisaties in Caribisch Nederland die als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen verkeren. De steunmaatregelen die het kabinet eerder voor de culturele sector heeft afgekondigd zijn op de situatie in Europees Nederland afgestemd en daarom niet uitvoerbaar op de BES-eilanden.

Den Heyer: “In mijn brief heb ik benadrukt dat cultuur naast natuur en economie een belangrijke pilaar voor de Bonairiaanse samenleving is. Minister Slob antwoordt dat zijn collega Ingrid van Engelshoven aan een verlenging van het huidige steunpakket werkt en dat bij de uitwerking daarvan rekening wordt gehouden met de situatie van de culturele sector op Bonaire. Ik heb daar alle vertrouwen in en kijk – samen met onze culturele organisaties – uit naar de uitkomst.”