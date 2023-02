Mercuur: Poko kaso di COVID-19, pero ketu bai ta rekerí koutela.

01/31/2023

Ketu bai ta rekomendá e angua ku bo ta bolbe pasa

E departamento di Salubridat Públiko ta kontentu ku te ku awor tin hopi ménos kaso di COVID 19 na Boneiru. ,,Pero hustamente awor ku ta bai bon, ketu bai ta rekerí koutela. Nos ta kontentu ku nos por selebrá karnaval na Boneiru atrobe. Den nos legria di karnaval, fásilmente nos ta lubidá ku ainda tin hende vulnerabel mei mei di nos. Hendenan ku kende nos mester tene kuenta ku nan, hustamente awor.” Asina Michael Mercuur, hefe di e departamento di Salubridat Públiko a deklará.

,,Mi ta papia di nos grandinan i hendenan ku un malesa grave manera pashèntnan di suku, pashèntnan di kurason. Hendenan pues ku pa motibu di problema ku salú ta vulnerabel. P’esei ta importante ku tur hende ta tene nan mes na reglanan di higiena. I ku por ehèmpel bo no ta bai bishitá hende grandi si bo tin keho ku ta parse di COVID.”

P’esei e departamento di Salubridat Públiko ta konsehá siudadanonan pa hustamente awor pasa e angua renobá ku bo ta bolbe pasa. ,,Ku nos kosiudadanoan vulnerabel, nos no por ta sufisientemente kouteloso,” Mercuur a remarká. Siudadanonan ku ke esei, por pasa e angua renobá ku bo ta bolbe pasa segun sita. Pa esei nan por yama e number grátis 0800 0800.

Mercuur: Weinig gevallen van COVID-19 maar voorzichtigheid is nog steeds geboden

31 januari 2023

Herhaalprik nog steeds aangeraden.

De afdeling Publieke Gezondheid is blij dat er tot nu toe heel veel minder gevallen van COVID 19 op Bonaire zijn. ,,Maar juist nu het goed gaat, is voorzichtigheid nog steeds geboden. We zijn blij dat we op het eiland weer carnaval kunnen vieren. In onze carnavalsvreugde vergeten we gemakkelijk dat er nog steeds kwetsbare mensen in ons midden zijn. Mensen met wie we rekening moeten houden, juist nu.” Zo verklaart Michael Mercuur, hoofd van de afdeling Publieke Gezondheid.

,,Ik heb het over onze ouderen en de mensen met een ernstige ziekte zoals suikerpatiënten, hartpatiënten. Mensen dus die door hun zwakke gezondheid kwetsbaar zijn. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich aan de hygiëneregels houdt. En dat je niet op bezoek gaat bij ouderen bijvoorbeeld als je klachten hebt die op COVID lijken.”

De afdeling Publieke Gezondheid adviseert burgers daarom om juist nu de vernieuwde herhaalprik te halen. ,,We kunnen met onze kwetsbare medeburgers niet voorzichtig genoeg zijn,” zo merkt Mercuur op. Burgers die dat willen, kunnen de vernieuwde herhaalprik op afspraak krijgen. Ze kunnen daarvoor het gratis nummer 0800 0800 bellen.