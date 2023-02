Postulashon di kandidato pa elekshon di kolegio elektoral i konseho insular

02/01/2023

. Riba djabièrnè 3 di febrüari 2023 pa 17:00 or ofisina elektoral sentral ta bini huntu den seshon.

Ayera djaluna 30 di yanüari e partidonan polítiko ku ke partisipá na e elekshon(nan) a entregá nan lista di kandidato na Passangrahan. Na kaminda pa e elekshonnan ku ta tuma lugá dia 15 di mart 2023, tradishonalmente e momentu akí ta inisio di e periodo di kampaña promé ku elekshon. E partidonan ta hasi uso di e oportunidat pa kolektivamente entregá e lista di kandidato i e dokumentunan nesesario.

Seshon públiko di ofisina elektoral sentral

Despues ku riba djaluna 30 di yanüari e partidonan a entregá e listanan di kandidato i e dokumentunan korespondiente, seguidamente ofisina elektoral sentral ta investigá listanan di kandidato. Riba djabièrnè 3 di febrüari 2023 pa 17:00 or ofisina elektoral sentral ta bini huntu den seshon i konsekutivamente nan ta disidí si e listanan di kandidato ku a keda entregá pa elekshon di miembro di Konseho Insular di Entidat Públiko Boneiru i pa elekshon di miembro di Kolegio Elektoral ta bálido i nan ta duna e listanan un number. E seshon públiko akí ta tuma lugá den Passangrahan na Plasa Wilhelmina. Por sigui e seshon akí via ‘livestream’ riba Facebook i kanal di YouTube di Entidat Públiko Boneiru (gobièrnu di Boneiru). Despues di e seshon Entidat Públiko Boneiru ta pone e prosèsverbalnan i numerashon di e listanan di kandidato riba www.boneirutavota.com.

Banda di entrega di lista di kandidato i e seshon públiko di ofisina elektoral sentral tin algun fecha importante te na e stipulashon irevokabel.

Fecha importante despues di postulashon di kandidato:

Djamars 31 di yanüari: ofisina elektoral sentral ta investigá e listanan di kandidato i e dokumentunan. Esaki ta tuma lugá den un seshon no-públiko pa 16:00 or. Despues di e seshon ofisina elektoral sentral ta anunsiá kua ta e partidonan ku a entregá un lista di kandidato i kiko ta e resultado di e investigashon akí.

Djárason 1 i djaweps 2 di febrüari for di 09:00 or te 17:00 or: partidonan por drecha kualke omishon. Si durante investigashon di e listanan di kandidato resultá por ehèmpel ku tin informashon ku no ta kuadra kompletamente, òf ta falta deklarashon di sosten òf otro dokumentu, partidonan por drecha esaki.

Djabièrnè 3 di febrüari 17:00 or: ofisina elektoral sentral ta tuma desishon tokante balides di e listanan di kandidato, e kandidatonan ku ta riba e listanan akí, i e denominashonnan (nòmber di e partidonan). Tambe ofisina elektoral sentral ta duna e listanan un number. Esaki ta tuma lugá den un seshon públiko.

Dentro di kuater dia despues di e desishon tokante balides di e listanan di kandidato por hasi apelashon na Departamento di Hurisdikshon Atministrativo di Raad van State. Kontra numerashon di lista no tin apelashon posibel.

Djaluna 13 di febrüari: veredikto di Raad van State. Despues di esei e listanan di kandidato ta irevokabelmente stipulá.

Kandidaatstelling kiescollege- en eilandsraadverkiezingen

01 februari 2023

Het centraal stembureau komt vrijdag 3 februari 2023 om 17.00 uur in een openbare zitting samen.

Gisteren op maandag 30 januari hebben de politieke partijen die deel willen nemen aan de verkiezing(en) hun kandidatenlijst ingeleverd bij Pasangharan. In opmars naar de verkiezingen die plaatsvinden 15 maart 2023 is dit moment traditioneel de start van de campagneperiode voor de verkiezingen. De partijen maken dan ook van de gelegenheid gebruik door collectief de kandidaatlijst en benodigde papieren in te dienen.

Openbare zitting centraal stembureau

Nadat de partijen op maandag 30 januari de kandidatenlijsten en bijbehorende documenten bij het centraal stembureau hebben ingeleverd onderzoekt vervolgens het centraal stembureau de kandidatenlijsten. Het centraal stembureau komt vrijdag 3 februari 2023 om 17.00 uur in een openbare zitting samen en beslist achtereenvolgens of de ingeleverde kandidatenlijsten voor de verkiezing van de leden van de Eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire en die voor de leden voor de verkiezing van het kiescollege van Bonaire geldig zijn en nummert de lijsten. Deze openbare zitting vindt plaats in Pasangharan, Plasa Wilhelmina. Deze zitting zal via livestream te volgen zijn op het Facebook en YouTube kanaal van het openbaar lichaam van Bonaire. Na de zitting zet het openbaar lichaam de processen-verbaal en de nummering van de kandidatenlijsten op www.bonairestemt.nl.

Naast de inlevering kandidaatlijsten en de openbare zitting centraal stembureau zijn er een paar importante data tot aan de onherroepelijke vaststelling.

Belangrijke data na de kandidaatstelling:

Dinsdag 31 januari: het centraal stembureau onderzoekt de kandidatenlijsten en documenten. Dit gebeurt in een niet-openbare zitting om 16.00 uur. Na de zitting maakt het centraal stembureau bekend welke partijen een kandidatenlijst hebben ingeleverd en wat de resultaten van het onderzoek zijn.

Woensdag 1 en donderdag 2 februari van 09.00 – 17.00 uur: partijen kunnen eventuele verzuimen herstellen. Als bij het onderzoek van de kandidatenlijsten bijvoorbeeld blijkt dat informatie niet helemaal klopt, of er ontbreken ondersteuningsverklaringen of andere documenten, kunnen partijen dit herstellen.

Vrijdag 3 februari 17.00 uur: het centraal stembureau beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten, en de aanduidingen (partijnamen). Ook nummert het centraal stembureau de kandidatenlijsten. Dit gebeurt in een openbare zitting.

Binnen vier dagen na de beslissing over de geldigheid van de kandidatenlijsten kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen de lijstnummering is geen beroep mogelijk.

Maandag 13 februari: Uitspraak van de Raad van State. Daarna zijn de kandidatenlijsten onherroepelijk vastgesteld.