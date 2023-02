Inskripshon Arte di Palabra 2023 ku tema ‘Di aki mi ta, mi idioma ta mi kos’

02/02/2023

Inskripshon pa kompetensia literario ‘Arte di Palabra’ a habri.

Hóbennan di grupo ocho i di skol avansá por inskribí yenando un formulario ku nan por haña i entregá na SKAL òf haña riba página di Facebook di Arte di Palabra. Nan por partisipá den e kategorianan poesia original, poesia eksistente, kuenta original i òf kuenta eksistente. E kompetensia ta tuma lugá 27 di mei 2023. E aña akí tema di e kompetensia literario ta ‘Di aki mi ta, mi idioma ta mi kos.’

A skohe e tema akí pa enkurashá i konsientisá nos hóbennan tokante idioma na Boneiru. Idioma ta un vehíkulo importante pa nos identidat, nos bida. Idioma ta konektá abo i ami, p’esei ta importante pa hasi bon uso dje. Komishon Arte di Palabra Boneiru ta konvensí ku idioma ta e vehíkulo importante ku ta konektá nos tur ku otro.

Arte di Palabra ta originalmente un kompetensia anual di deklamashon na Papiamentu pa hóbennan den enseñansa avansá na Aruba, Boneiru i Kòrsou. Ta laga hóben di grupo ocho tambe partisipá. Esaki ta pa nan por entrená, prepará, sera konosí ku kompetensia di Arte di Palabra, pa siguiente aña nan por partisipá den kategoria di skol avansá.

E meta di Arte di Palabra ta pa kada isla ta tene su mes kompetensia i asina skohe e obranan ganadó pa bai kompetí ku hermana islanan. Komo parti di esaki, Boneiru a ranka sali ku su kompetensia pa aña 2023.

Inschrijving ‘Arte di Palabra 2023’ met thema ‘Ik ben van hier, mijn taal is van mij’

02 februari 2023

De inschrijving voor de literaire wedstrijd ‘Arte di Palabra’ (Woordkunst) is geopend.

Jongeren van groep 8 en het voortgezet onderwijs kunnen zich inschrijven door een formulier in te vullen die ze bij de SKAL kunnen krijgen en daar weer inleveren. Het formulier is ook te vinden op de Facebook pagina van Arte di Palabra. Ze kunnen meedoen in de categorieën originele gedichten, bestaande gedichten, originele verhalen of bestaande verhalen. De wedstrijd vindt plaats op 27 mei 2023. Dit jaar is het thema van de literaire westrijd: ‘Ik ben van hier, mijn taal is van mij.’

Er is voor dit thema gekozen om onze jongeren aan te moedigen en bewust te maken van taal op Bonaire. Taal is een belangrijk instrument voor onze identiteit, ons leven. Taal verbindt jou en mij, daarom is het belangrijk om er goed gebruik van te maken. De Commissie ‘Arte di Palabra’ Bonaire is ervan overtuigd dat taal het belangrijke instrument is dat ons allemaal met elkaar verbindt.

Arte di Palabra is van origine een jaarlijkse voordrachtwedstrijd in het Papiamentu voor jongeren in het voortgezet onderwijs op Aruba, Bonaire en Curacao. Jongeren uit groep 8 mogen ook meedoen, zodat ze kunnen oefenen, zich voorbereiden en kennis maken met de Arte di Palabra-wedstrijd, om het volgende jaar in de categorie voortgezet onderwijs te kunnen meedoen.

De bedoeling van Arte di Palabra is dat elk eiland haar eigen wedstrijd organiseert om de winnende gedichten en verhalen uit te kiezen die gaan meedingen tegen de zustereilanden. Als onderdeel hiervan gaat Bonaire van start met haar wedstrijd voor 2023.