OCT Youth Network ta organisá ‘European Cultural Exchange Fair’

02/02/2023 Eilandnieuws

E evento ta tuma lugá na Jong Bonaire for di 17:00 or te 19:00 or

Riba djaweps 9 di febrüari 2023 representantenan boneriano di OCT Youth Network i International Desk di Boneiru ta organisá ‘European Cultural Exchange Fair’. Meta di e evento akí ta pa inspirá hóbennan boneriano i interkambiá eksperensia tokante studia òf traha den eksterior.

Alumnonan di enseñansa avansá i enseñansa profeshonal sekundario (MBO) ku tin intenshon pa despues di optené nan diploma bai sigui studia òf traha den eksterior, ta kordialmente bon biní. E evento ta tuma lugá na Jong Bonaire for di 17:00 or te 19:00 or. Durante e atardi akí boluntarionan – esakinan ta profeshonalnan ku a finalisá nan estudio i/òf studiantenan ku ya kaba a yega di traha òf kore stazje den Union Oropeo – lo kompartí nan eksperensianan.

E ‘European Cultural Exchange Fair’ ta den signo di interkambio kultural. Nan no ta solamente interkambiá eksperensia ku otro, pero tambe kuminda for di e diferente paisnan kaminda e boluntarionan a studia òf traha. Bo ta interesá? E ora ei tuma kontakto ku un di e representantenan boneriano di OCT Youth Network i International Desk di Boneiru via bonaireoctnetwork@outlook.com

OCT Youth Network organiseert ‘European Cultural Exchange Fair’

02 februari 2023 Eilandnieuws

Op donderdag 9 februari organiseren de Bonairiaanse vertegenwoordigers van het OCT Youth Network en de International Desk van Bonaire de ‘European Cultural Exchange Fair’. Doel van dit evenement is om Bonairiaanse jongeren te inspireren en ervaringen uit te wisselen over studeren of werken in het buitenland.

Leerlingen van het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs die van plan zijn om na het behalen van hun diploma in het buitenland verder te gaan studeren of te werken, zijn van harte welkom. Het evenement wordt gehouden bij Jong Bonaire en is van 17:00 tot 19:00 uur. Op deze avond zullen vrijwilligers – dit zijn afgestudeerden en/of studenten die al eens in de Europese Unie gewerkt of stage gelopen hebben – hun ervaringen delen.

De ‘European Cultural Exchange Fair’ staat in het teken van culturele uitwisseling. Niet alleen ervaringen worden met elkaar gedeeld, maar ook gerechten uit de diverse landen waar de vrijwilligers hebben gestudeerd of gewerkt. Interesse? Neem dan contact op met een van Bonairiaanse vertegenwoordigers van het OCT Youth Network en de International Desk van Bonaire via bonaireoctnetwork@outlook.com