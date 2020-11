PAPIAMENTU

VISHON: Bisa NÒ na medidanan populista i SÍ na un strategia bon pensá

pa desaroyo ekonómiko duradero.

Willemstad 2 di novèmber 2020 – Riba djasabra 31 di òktober 2020 Vishonario Marcos Cova a presentá su vishon riba ekonomia i labor na Kòrsou, den Sentro Vishonario. Marcos Cova ta un empresario i representante di komèrsio pa diferente organisashon di interes. Su opinion ta skèrpi, pragmátiko i komersial i huntu ku VISHON e tin un plan realístiko pa duna un otro rumbo na ekonomia di Kòrsou.



Polítika tradishonal ta konosí pa promesa bashí i desishon populista, sin para ketu na e posibel konsekuensianan ku esaki nan por trese pa nos ekonomia. Por ehèmpel, dor di subi e suèldu mínimo sin subi produktividat i kresementu ekonómiko. E tipo di desishonnan imprudente i populista aki ta funesto pa nos ekonomia. Na nòmber di VISHON, Marcos ta proponé ku komo komunidat nos mester determiná kiko ta e nivel di bienestar deseá. Seguidamente mester stipulá, den relashon ku e nivel di bienestar deseá, e desaroyo ekonómiko pa asina berdaderamente nos tin e abilidat pa karga nos nivel di rekurso nesesario.



Sigun Cova, desaroyo ekonómiko prinsipalmente ta wòrdu stimulá dor di oumento di produktividat. Kòrsou ta skor abou riba e tereno aki den komparashon ku e region karibense. Pa subi produktividat e dunadó di trabou mester invertí mas den ‘training’ i motivashon pa personal, ambiente di trabou, rekursonan i material, un suèldu hustu i tambe mester kumpli ku instrukshon di ARBO. E trahadó na su turno mester traha riba su étika di trabou. Al final, tantu e dunadó di trabou komo e trahadó ta responsabel pa maksimalisá produktividat. Nos tur mester boga pa oumento di produktividat, pasó ta desaroyo ekonómiko ta benefisiá henter komunidat i ta é kaminda pa mas bienestar.



Ekonomia di Kòrsou ya pa largu tempu ta wòrdu kargá dor di e sektornan importante manera e industria di produkshon, sektor finansiero i turismo. E sektornan aki ta bayendo atras den e último añanan. Marcos ta mira ‘Data Economy’ komo un sektor evidente pa diversifiká nos ekonomia. Esaki ta brinda nos pais e oportunidat pa por afiliá internashonalmente na e asina yamá ‘New Economy’. Mundialmente ‘Data Economy’ ta sòru pa kresementu den merkado di labor i ta influensiá e nivel di suèldu ekstensivamente.



E sektor aki ta demandá talentonan ku un nivel di edukashon haltu. Riba término kòrtiku esaki lo nifiká ku Kòrsou mester importá trahadó ku edukashon i produktividat haltu pa traha pa kompanianan den e sektor aki. Dor di buska konekshon den enseñansa, nos lo eduká talentonan lokal tambe riba término largu. Marcos ta pro pa drenta den akuerdo ku institutonan di edukashon internashonal i kompanianan teknológiko, sakando benefisio di e alokashon geográfiko di nos pais, pa por profilá komo sentro di konosementu den Latino Amérika i Karibe – “Silicone Valley of The Caribbean”.



Despues di e presentashon, lider di VISHON, Miles Mercera a bisa ku e ta sumamente kontentu ku e aporte di Cova. VISHON ta enfoká tres pilar: Desaroyo Ekonómiko, Enseñansa i Desaroyo Sosial. Miles ta enfatisá ku sektor di ekonomia ta fungi komo instrumento pa generá entradanan ku ta nesesario pa yega na e nivel di bienestar deseá. Ku VISHON den un gobièrnu, Kòrsou por konta ku un mihó futuro.



Por wak e presentashon di Marcos Cova bèk riba e página di Facebook di VISHON.

NEDERLANDS

VISHON: ‘Geen populistische maatregelen, maar een doordachte strategie voor duurzame economische ontwikkeling’

Willemstad 2 november 2020 – Op Zaterdag 31 oktober 2020 presenteerde ‘Vishonario’ Marcos Cova, vanuit ‘Sentro Vishonario’, zijn toekomstvisie voor de economie en werkgelegenheid op Curaçao. Marcos Cova is ondernemer en vertegenwoordiger van het bedrijfsleven in diverse belangenorganisaties. Hij heeft een uitgesproken mening, voorkeur voor een zakelijke en commerciële aanpak en heeft samen met VISHON een realistisch plan om het tij van de Curaçaose economie te keren.

Traditionele politiek staat bekend om loze beloftes en populistische beslissingen, zonder stil te staan bij de eventuele gevolgen voor onze economie. Bijvoorbeeld door het minimumloon te verhogen zonder dat daar verhoging van de productiviteit en economische groei tegenover staan. Dergelijke ondoordachte en vooral populistische maatregelen zijn funest voor onze economie. Namens VISHON stelt Marcos voor dat we als gemeenschap eerst moeten bepalen wat ons gewenste welzijnsniveau moet zijn. Vervolgens dient in relatie tot dat gewenste welzijnsniveau de nodige economische groei te worden uitgestippeld, opdat we ook daadwerkelijk in staat zijn ons voorzieningenniveau te dragen.

Volgens Cova wordt economische groei met name gestimuleerd door het verhogen van de productiviteit. Curaçao scoort op dit gebied echter laag ten opzichte van andere landen in de Caribische regio. Om de productiviteit te verhogen dienen werkgevers meer aandacht te schenken aan training en motivatie van het personeel, goede werkomgeving en voorzieningen, geschikte materialen en gereedschappen, eerlijke salariëring en uiteraard naleving van de ARBO voorschriften. Werknemers dienen op hun beurt hun arbeidsethos te verbeteren. Werkgevers en werknemers zijn uiteindelijk gezamenlijk verantwoordelijk om de productiviteit te maximaliseren. Een hogere productiviteit moet op het vizier staan van ons allemaal, immers economische groei komt de gehele gemeenschap ten goede en is dé weg naar meer welzijn.

De Curaçaose economie wordt sinds lange tijd gedragen door belangrijke sectoren als de Productie Industrie, Financiële Dienstverlening en het Toerisme. Deze sectoren vertonen de laatste jaren echter een duidelijke krimp. Marcos ziet de ‘Data Economy’ als een voor de hand liggende sector om onze economie mee te diversifiëren. Het biedt ons land de mogelijkheid om internationaal aansluiting te vinden aan de zogenaamde ‘New Economy’. ‘Data Economy’ toont wereldwijd enorme groei in werkgelegenheid en heeft een opstuwende werking van het inkomensniveau. Deze sector vereist echter wel de beschikking over hoogopgeleid talent. Op korte termijn zou dat betekenen dat Curaçao middels import van hoogopgeleide, hoogproductieve kenniswerkers in de behoefte van bedrijven in deze sector dient te voorzien. Door ook vanuit het onderwijs aansluiting te zoeken, leiden we vervolgens voor de lange termijn ook lokaal talent op. Marcos is bovendien voorstander van het aangaan van samenwerkingen met internationale opleidingsinstituten en Tech ondernemingen, om onder meer de Curaçaose geografische locatie te benutten om het eiland te profileren als kenniscentrum in Latijns Amerika en de Cariben – ‘Silicon Valley of The Caribbean’.

Na de presentatie sprak partijleider van VISHON, Miles Mercera dan ook uit dat hij zeer verheugd was met de bijdrage van Cova. VISHON richt zich als partij op drie pilaren: Economische Ontwikkeling, Onderwijs en Sociale Ontwikkeling. Hij onderschrijft dat economie hierbij als instrument dient om de inkomsten te genereren die nodig zijn om te komen tot het gewenste welzijnsniveau. Met VISHON in een regering kan Curaçao rekenen op een betere toekomst, aldus de partijleider.

De presentatie van Marcos Cova is terug te zien op de Facebookpagina van VISHON.