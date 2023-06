Pa via di: Presidente di Parlamento

Sra. America Francisca

Wilhelminaplein #4

Presente

Na atenshon di: Presidente di komishon di Werkwijze

Sr. Brownbill

Wilhelminaplein #4

Presente

Kòrsou, 20 di yüni 2023

Tópiko: Falta di funshonamentu optimal di komishonnan fiho di Parlamento

Apresiabel sr. Brownbill,

Ta di preokupashon ku e mayoria di e komishonnan fiho no ta funshonando di forma optimal. Reglamentu di òrdu di Parlamento, artíkulo 45 ta duna espasio pa Parlamento instituí Komishonnan fiho. E komishonnan aki ta enkargá ku tareanan preparativo, manera tene oudiensia, deliberá ku minister, hasi petishon pa dokumento i realisá bishita di trabou. Parlamento na e momentonan aki tin 12 komishon fiho. Mayoria di e komishonnan aki no a reuní ni un biaha den aña 2023 ainda. Miéntras tin diferente tópiko i dokumento pa atendé.

Ta maneho di Parlamento ku dokumentonan; entre otro karta, invitashon i leinan, ku ta drenta Parlamento ta keda mandá pa tratamentu den e komishon fiho respektivo. Tambe siudadanonan ta hasi petishon pa tene oudiensia ku un/òf mas komishon. Pero un desaroyo di preokupashon ta ku den e último añanan por realisá ku ta algun komishon só ta funshonando di forma struktural. Ku konsekuensia ku dokumentonan ku keda entregá na e komishonnan aki, no ta keda tratá i tampoko e petishon di oudiensia no ta keda skuchá. Komo ehèmpel miembronan di parlamento a pidi reunion ku e komishon fiho di salú i ainda e reunion aki no a keda yamá. Komo miembro di Parlamento bo kier hasi e trabou di representá e komunidat aki ku tur honor i konsenshi, pero si e presidente di e komishonnan no ta hasi e yamada pa e reunion, e dokumento i/òf petishon pa oudiensia ta keda para einan. Na suskrito su opinion ta un falta di rèspèt pa ku e siudadano ku ta keda pendiente pa un oudiensia òf pa parlamento trata nan karta.

Den kuadro di e desaroyo negativo aki, suskrito kier pidi un reunion di komishon di Werkwijze, komo e komishon enkargá pa duna Parlamento konseho riba su funshonamentu i ehekushon di reglamentu di òrdu, pa deliberá riba e tópiko i posibel solushonnan. Entre otro suskrito ta pidi pa komishon Werkwijze pa sinta ku tur e presidentenan pa evaluá kua ta e problemanan ku nan ta konfrontá pa yama reunion, ademas traha un relato di tur e dokumentonan, lei i petishonnan ku ainda no a keda atendé. I investigá e posibilidat pa hasi e reunion di komishonnan fiho públiko. Esta ku esakinan ta keda trata di forma ku tur hende por sigui esaki nan.

Spera ku mas pronto ku ta posibel ku sr. Brownbill lo por yama e reunion di Werkwijze pa asina por atendé e punto di agènda aki.

Danki di antemano,

Ana Maria Pauletta

Miembro di Parlamento, Partido Alternativa Real