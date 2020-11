Tim di Plan Maestro ta buskando e último pidanan di e pùzel

Kralendijk – E tim ku aktualmente ta trahando riba e vershon final di Plan Maestro Boneiru 2030 a disidí pa posponé e presentashon un tiki mas ainda.

“ E limitashonnan den e tempu di corona aki a stroba nos mas tantu ku nos por a pensa ora nos a anunsiá ku nos ta bai lansa e Plan Maestro dia 6 di novèmber. Nos a konstatá ku komo konsekuensia di obligatoriamente kanselá sierto seshonnan, no a profundisá sufisientemente den algun tópiko di manera ku ta difísil pa hasi e totalidat integral komprendibel. Nos tin ku mir’é komo un pùzel grandi di sentenares di pida chikitu. Ta te ora ku bo ta serka kla bo ta deskubrí si ainda falta algun pida. Na e momentunan aki e plan no ta sufisientemente ‘hechu’ ainda pa presentá na pueblo ”, segun e tim di Plan Maestro.

A tuma e desishon pa posponementu despues di konsulta ku Kolegio Ehekutivo, outor di e plan i ministerio di Asuntunan Interno i Relashonnan den Reino. “ Tur hende ta di akuerdo ku kalidat ta promé ku rapides. E Plan Maestro mester ta sufisientemente bon pa bai 10 aña largu kuné, pues ora nos presentá e vershon final nos ke pa nos por para 100% su tras.” Asina ku tin mas klaridat tokante esei, nos lo anunsiá un fecha nobo.

Team Masterplan op zoek naar laatste puzzelstukjes

Kralendijk – Het team dat op dit moment werkt aan de eindversie van het Masterplan Bonaire 2030 heeft besloten de presentatie nog iets uit te stellen.

” De beperkingen in deze coronatijd hebben ons meer parten gespeeld dan we konden weten toen we aankondigden het Masterplan op 6 november te lanceren. We hebben geconstateerd dat als gevolg van het noodgedwongen afgelasten van sessies enkele onderwerpen onvoldoende zijn uitgediept waardoor het lastig is het integrale geheel goed inzichtelijk te maken. Je moet het zien als één grote puzzel van vele honderden puzzelstukjes. Pas als je bijna klaar bent ontdek je of er nog enkele stukjes ontbreken. Het plan is op dit moment nog niet rijp genoeg om aan de bevolking te presenteren “, aldus het Team Masterplan.

Het besluit tot uitstel is genomen na overleg met het Bestuurscollege, de schrijver van het plan en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ” Iedereen is het erover eens dat kwaliteit boven snelheid gaat. Het Masterplan moet goed genoeg zijn om tien jaar mee te kunnen dus als we de eindversie presenteren willen wij daar voor honderd procent achter kunnen staan.” Zodra daar zicht op is, zal een nieuwe datum bekend worden gemaakt.