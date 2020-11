Kampaña anual di bakunashon kontra grip pa aña 2020 / Jaarlijkse griepvaccinatie campagne 2020

Kampaña anual di bakunashon kontra grip pa aña 2020

Kralendijk – E siman aki e kampaña anual di bakunashon kontra grip a ranka sali na Boneiru. Departamento di Salú Públiko di Entidat Públiko Boneiru den koperashon ku dòkternan di kas di Boneiru ta organisá e kampaña aki. E bakunashon kontra grip ta optenibel grátis serka bo dòkter di kas pa hendenan ku ta pertenesé na gruponan di riesgo.

Hendenan ku un kondishon médiko manera diabétis, malesa di kurason, pulmon òf nir òf resistensia abou i hende grandinan ta kore mas riesgo di salú ora nan haña grip. Rònt mundu tin un eskases di bakuna di grip. Pa e motibu aki Boneiru ta sigui konseho di Instituto di Reino pa Salú Públiko i Medio Ambiente (RIVM) pa duna hendenan ku un problema di salú i hende grandinan for di 70 aña e bakunashon kontra grip promé. Despues di esei hendenan salú for di 60 te ku 69 aña por haña e bakunashon kontra grip si ainda tin sufisiente den stòk.

Bo por haña e vírùs di grip si un hende ku tin grip tosa, nister òf papia pegá ku bo òf ora e duna bo man. E bakunashon kontra grip ta protehá bo solamente kontra e vírùs di grip. Bo no ta protehá pues kontra otro tipo di vírùs, manera e vírùs ku ta okashoná fèrkout òf e vírùs di corona. Ora bo haña e bakunashon kontra grip, bo kurpa ta reakshoná i traha antikuerpo kontra e vírùs. Esei ta hasi e chèns pa haña grip mas chikitu. Por ta ku bo ta haña grip tòg. E ora ei e bakunashon kontra grip ta sòru si ku bo ta bira ménos malu i e chèns pa haña komplikashon, manera pulmonia òf problema di kurason ta mas chikitu. Pa un bon protekshon ta rekomendabel pa buska e bakunashon kontra grip tur aña di nobo.

Tene kuenta ku ta dura mas òf ménos dos siman promé ku e bakunashon kontra grip tin efekto. Bo por haña grip pues durante e dos simannan aki. Ta konsehá pa buska e bakunashon kontra grip promé ku e temporada di grip.

Pa haña sa si bo ta bini na remarke pa e bakunashon kontra grip, bo por tuma kontakto telefónikamente ku bo dòkter di kas.

Jaarlijkse griepvaccinatie campagne 2020

Kralendijk – De jaarlijkse griepvaccinatie campagne is deze week van start gegaan op Bonaire. De campagne wordt georganiseerd door de Afdeling Publieke Gezondheid van het Openbaar Lichaam Bonaire in samenwerking met de huisartsen van Bonaire. De griepprik is gratis verkrijgbaar bij uw huisarts voor mensen uit de risico groepen.

Mensen met een medische aandoening zoals diabetes, een hart-, long- of nierziekte of een verminderde weerstand en ouderen lopen meer gezondheidsrisico’s wanneer ze griep krijgen. Wereldwijd is er een tekort aan griepvaccins. Bonaire volgt daarom het advies van het RIVM om de mensen met een gezondheidsprobleem en ouderen vanaf 70 jaar eerst de griepprik te geven. Gezonde mensen vanaf 60 tot en met 69 jaar kunnen daarna de griepprik ontvangen als er nog genoeg voorraad is.

Het griepvirus kunt u krijgen als iemand die griep heeft dichtbij u hoest, niest, praat of u een hand geeft. De griepprik beschermt u alleen tegen het griepvirus. U bent dus niet beschermd tegen andere virussen, zoals het virus dat verkoudheid geeft of het coronavirus. Als u de griepprik krijgt, dan reageert uw lichaam door afweerstoffen te maken tegen het griepvirus. Daardoor wordt de kans op griep kleiner. Het kan zijn dat u toch griep krijgt. De griepprik zorgt er dan wel voor dat u minder ernstig ziek wordt en de kans op complicaties, zoals een longontsteking of hartproblemen, is kleiner.

Voor een goede bescherming is het aanbevolen de griepprik elk jaar opnieuw halen.

Houdt er rekening mee dat het ongeveer twee weken duurt voordat de griepprik werkt. U kunt dus nog griep krijgen gedurende deze twee weken. Aangeraden wordt om de griepprik vóór het griepseizoen te halen.

Om te zien of u in aanmerking komt voor de griepprik, kunt u telefonisch contact opnemen met uw huisarts.