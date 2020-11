CMC ta eskalá pa COVID-19 / Opschaling bij het CMC vanwege COVID-19

CMC ta eskalá pa COVID-19

Willemstad 10 di Novèmber, 2020– Curaçao Medical Center (CMC) ta eskalá prosesonan interno pa por

sigurá kuido di emergensia, agudo i esensial na pashèntnan. Komo resultado di un oumento den kantidat

di pashèntnan ku COVID-19 den hòspital, CMC lo mester kanselá algun di e operashonnan elektivo. Tur

pashènt ku ta planiá pa atmishon pa risibí tratamentunan elektivo lo risibí un yamada e siman aki si mester

kanselá e sita. Tuma nota ku tur sita di poliklínikanan lo sigui normal. Tur pashènt ku bin hòspital pa un sita

mester bisti tapa boka i no ta permití entrada na bishita di pashènt sin dokumento di outorisashon ofisial.

Ta trata aki di un formulario ku hòspital mester yena pa duna e bishitante akseso na e departamentu. Esaki

ta un medida ku a keda implementá resientemente. Ta permití solamente 1 bishita pa kada pashènt.

Na tur 47 miembro di personal a tèst positivo for di inisio di e pandemia, di kua awor 27 ta aktivo i 20 a

rekuperá. Na e momentunan aki tin 12 pashènt hospitalisá den departamentu di COVID-19 i tin indikashon

ku 3 pashènt lo por bira sufisiente stabil pa por bai kas. Komo e úniko hospital general di Kòrsou ta di

sumo importansia pa CMC por garantisá kuido di emergensia, kuido agudo i kuido esensial na tur

momentu. Pa e motibu aki ta nesesario pa kanselá algun di e operashonnan elektivo awor ku tin un

oumento di pashènt i miembro di personal ku Covid-19.

CMC ke enfatisá un biaha mas na nos komunidat pa tuma kontakto ku dòkter di kas na momentu ku sinti

síntomanan di COVID-19. E úniko manera ku nos por sali for di e situashon ta ku kolaborashon i sosten di

nos komunidat. Protehá bo mes i bo famia.

Opschaling bij het CMC vanwege COVID-19

Willemstad, 10 November 2020 – Curaçao Medical Center (CMC) gaat de interne processen opschalen om

spoed-, acute- en essentiële zorg aan patiënten te kunnen garanderen. Als gevolg van een toename in het

aantal COVID-19-patiënten in het ziekenhuis is het CMC genoodzaakt enkele electieve operaties te

annuleren. Patiënten die gepland zijn voor opname voor electieve behandelingen, zullen deze week

worden gebeld indien hun afspraak moet worden geannuleerd. De afspraken bij de poliklinieken gaan

gewoon door. Alle patiënten die het ziekenhuis bezoeken voor een afspraak, moeten een mondkapje

dragen en toegang voor bezoek aan patiënten is niet toegestaan zonder officiële machtigingsdocumenten.

Het betreft een formulier dat door het ziekenhuis moet worden ingevuld waarop de bezoeker toegang kan

krijgen tot de afdeling. Dit is een maatregel die recent is doorgevoerd. Per patiënt is slechts één bezoeker

toegestaan.

In totaal hebben sinds het begin van de pandemie 47 personeelsleden van het CMC positief getest voor het

coronavirus; daarvan zijn nu 27 gevallen actief en zijn inmiddels 20 werknemers hersteld. Er zijn

momenteel 12 patiënten op de COVID-19-afdeling opgenomen en het lijkt erop dat drie patiënten stabiel

genoeg zullen zijn om uit het ziekenhuis te worden ontslagen. Als het enige algemene ziekenhuis van

Curaçao is het van groot belang dat CMC spoed-, acute- en essentiële zorg te allen tijde kan blijven

garanderen. Daarom is het noodzakelijk enkele electieve operaties te annuleren nu er sprake is van een

toename in het aantal patiënten en personeelsleden dat besmet is met COVID-19.

CMC wil de gemeenschap nogmaals op het hart drukken contact op te nemen met de huisarts op het

moment dat iemand COVID-19-sympromen ervaart. De enige manier waarop wij uit deze situatie kunnen

komen, is door medewerking en steun vanuit onze gemeenschap. Bescherm jezelf en je familie.