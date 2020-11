Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag start met openbare verhoren

De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag start maandag 16 november 2020 om 09:30 uur met de openbare verhoren. Het actuele verhoorschema is hier te vinden.

De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag doet onderzoek naar problemen rond de fraudeaanpak bij de kinderopvangtoeslag. De commissie bestaat uit de leden: Jeroen van Wijngaarden (VVD), Roy van Aalst (PVV), Chris van Dam (CDA, voorzitter), Salima Belhaj (D66), Tom van der Lee (GroenLinks), Renske Leijten (SP), Attje Kuiken (PvdA, ondervoorzitter) en Femke Merel van Kooten-Arissen (vKA).

Opdracht

De commissie heeft een gerichte opdracht: zij doet onderzoek naar het fraudebeleid bij de kinderopvangtoeslag in een bepaalde periode. De commissie verhoort getuigen en deskundigen onder ede en doet onderzoek op basis van openbare documenten en door de commissie gevorderde informatie. Er wordt een reconstructie gemaakt van gebeurtenissen op ministeries en bij de Belastingdienst in de periode tussen 2013 en november 2019.

Bevindingen

De commissie levert op 17 december 2020 aan de Tweede Kamer haar verslag met bevindingen op. De Tweede Kamer kan vervolgens het debat aangaan met de verantwoordelijke bewindspersonen.

