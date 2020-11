SPICH DI GEZAGHEBBER EDISON RIJNA RIBA 13 DI NOVÈMBER

Kralendijk – Kerido pueblo,

Awor ku e kantidat di kaso di hende ku a pega ku e vírùs di COVID-19 ta kedando abou, nos por sigui suavisá e reglanan manera menshoná den e ordenansa di emergensia aktual, di fase 3, menasante, pa fase 2, preokupante. Tin algun kambio ku a tuma lugá kaba, manera e regla ku establesimentu di hóreka i kasino por sera mas lat. Otro kambio ku a tuma lugá ta e kambio di kódigo oraño pa kódigo hel.

Promé ku mi menshoná e otro kambionan, mi ke bisa lo siguiente. E siman akí a bini un kaso di un persona ku a pega ku e vírùs aserka. Ta bon pa nos tene kuenta ku awor ku mas hende por bini Boneiru, nos lo por haña mas tantu biaha kaso di COVID-19. Nos no mester kere ni spera, ku nos por mantené e situashon kaminda tin sero kaso di hende ku a pega ku e vírùs. Esei no ta realista.

Nos mester kustumá ku loke ta importante ta pa nos tin e vírùs dominá. Nos no mester lubidá ku nos ta bon prepará. Nos a demostrá ku nos por esei kaba. Nos lo tin temporada ku algun òf basta kaso di COVID-19 na Boneiru i otro temporada kaminda nos no tin niun kaso.

Nos komo pueblo mester kustumá pa adaptá, esun biaha na situashon kaminda tin regla estrikto, i adaptá otro biaha na regla mas suave. Di nos parti lo sòru pa e kambionan no ta drástiko i ekstremo. Di otro banda mi ta konta ku boso koperashon, pa boso mantené boso na e reglanan i medidanan.

Awor mi kier pasa pa menshoná e kambionan ku ta bai tin. E kambionan akí ta reglá den un ordenansa di emergensia nobo ku ta drenta na vigor 16 di novèmber awor i ta vense promé di desèmber di e aña akí.

Ta permití pa 25 hende ta presente na un enkuentro den seno privá, ke men na kas, den un espasio públiko òf na laman. Por tene evento organisá si tin pèrmit pa esei, basta usa maksimal 50% di kapasidat di e lugá i tin pa mas tantu 50 hende presente. Mester registrá ken ta presente na e evento. No ta permití pa kanta òf balia durante e evento.

Na entre otro kasino, sauna i establesimentu di hóreka tur bishitante mester registrá promé ku drenta i nan mester kontestá algun pregunta tokante nan salú. Den establesimentu di hóreka tur hende mester ta sintá na lugá fiho. Establesimentu di hóreka por sera 12or di anochi. Kasino tin mag di habri for di seis or di atardi, i sera dos or di mardugá. Di diesdos or di anochi te dos or di mardugá no tin mag di sirbi bebida alkohóliko den kasino.

Por tene misa òf sirbishi tanten ku tur hende ta sinta 1,5 meter di otro, ta permití pa kanta tambe. Pa e baidónan di misa tin e mesun registrashon i chekeo di salú, ku tin tambe entre otro na establesimentunan di hóreka.

Na e momentu akí por tene enkuentronan deportivo pero sin públiko. Na eventonan deportivo den sala mester registrá ken ta presente na e evento i tur hende mester kontestá algun pregunta tokante nan salú promé ku e enkuentro. Na eventonan deportivo den aire liber esaki no ta nesesario. Nos ta ketu bai den kombersashon ku organisashonnan di deporte pa wak si tin un manera responsabel pa públiko por ta presente tòg na enkuentro deportivo den futuro serkano.

Ta posibel atrobe pa traha na ofisina mes, promé tabata konsehá pa traha preferiblemente for di kas. Dunadónan di trabou mester sòru pa kumpli sí ku e reglanan i medidanan ku departamento di Salubridat Públiko a fiha. Por ehèmpel nan mester laga airu pasa dos biaha pa dia den e lugá di trabou.

Pa siman lo tin un máksimo di 7 buelo di Hulanda ku KLM i kuater buelo di TUI. Henter siman lo tin tur dia seis buelo di Kòrsou pa Boneiru. Tur pasahero ku bini Boneiru, sea ta ku avion, avion privá òf boto, mester laga hasi un PCR tèst pa mas tardá 72 promé ku nan sali pa nos isla. I nan mester yena tambe e deklarashon di salú di Salubridat Públiko promé ku nan sali pa Boneiru. Mester yena e deklarashon di salú via wèpsait http://www.bonairepublichealth.org

Pasaheronan for di Saba i Statia no tin mester di hasi e PCR -tèst, nan mester yena e deklarashon di salú sí di departamento di Salubridat Públiko promé ku salida. Te promé di desèmber awor no ta permití buelo dirèkt for di Merka pa Boneiru. Nos ta spera ku entrante promé di desèmber por tin buelo dirèkt for di Merka atrobe.

Por último mi ke pidi boso algu. Mi por imaginá mi mes ku nos tur ta trahando plan kaba i preparando pa selebrá e dianan di fiesta huntu ku nos famia i amistatnan. Laga nos tur para ketu kon nos por hasi esei teniendo kuenta ku e reglanan eksistente. No laga nos lubidá òf neglishá e reglanan básiko den dianan di fiesta. Nos niun no ke pa ora aña bòltu nos haña un brote nobo. Mi ta spera ku nos tur por pasa dushi dianan di fiesta i habri aña salú.

TOESPRAAK VAN GEZAGHEBBER EDISON RIJNA OP 13 NOVEMBER

Kralendijk – Beste mensen,

Nu het aantal gevallen van mensen die met het virus besmet zijn laag blijft, kunnen we de regels zoals die nu in de noodverordening vermeld staan verder versoepelen van fase drie, dreigend, naar fase twee, zorgelijk. Sommige veranderingen zijn al ingevoerd, bijvoorbeeld de maatregel dat horecaondernemingen en casino’s later kunnen sluiten. Een andere verandering is dat de code oranje naar code geel is gewijzigd.

Voordat ik de andere veranderingen opnoem, wil ik het volgende zeggen. Deze week is er nog een geval van besmetting met het coronavirus bijgekomen. Het is goed om rekening te houden dat nu er meer mensen naar Bonaire kunnen komen, we nog meer gevallen van besmetting kunnen krijgen. We moeten niet denken of hopen dat we in de situatie zullen blijven dat er nul besmettingen zijn. Dat is niet realistisch.

We moeten eraan wennen dat het belangrijk is om het virus onder controle te houden. We moeten niet vergeten dat we goed zijn voorbereid. We hebben al bewezen dat we het kunnen. We zullen op Bonaire periodes meemaken met weinig tot veel COVID-19 gevallen en ook periodes waarin we nul gevallen van besmetting hebben.

We moeten als samenleving eraan wennen om ons de ene keer aan te passen aan situaties met strenge regels, en een andere keer aan situaties met milde regels. We zullen van onze kant ervoor zorgen dat de veranderingen niet drastisch of extreem zijn. Aan de andere kant reken ik op jullie medewerking, dat jullie je aan de regels houden.

Ik wil het nu hebben over de veranderingen die eraan komen. Deze veranderingen zijn in de nieuwe noodverordening geregeld die op 16 november aanstaande in werking treedt en op 1 december van dit jaar afloopt.

Bij een privé evenement, dus thuis, in een openbare ruimte of op het strand, mogen maximaal 25 personen aanwezig zijn. Het is weer mogelijk om evenementen te organiseren. De voorwaarden zijn dat maximaal 50% van de locatie gebruikt wordt en er maximaal 50 personen aanwezig zijn. De aanwezigen moeten geregistreerd worden. Er mag niet gezongen of gedanst worden tijdens het evenement.

Bij onder andere casino’s, sauna’s en horeca ondernemingen moeten alle bezoekers zich bij aankomst registreren en enkele vragen over hun gezondheid beantwoorden. Bij horeca ondernemingen moeten alle bezoekers op een vaste plek zitten. De horeca ondernemingen mogen om 12 uur in de nacht sluiten. De casino’s mogen vanaf 6 uur in de middag open en 2 uur in de nacht dicht. Vanaf 12 uur in de nacht mogen casino’s geen alcoholische dranken serveren.

Er kunnen weer missen of kerkdiensten worden gehouden zolang er genoeg afstand wordt gehouden. Zingen is ook toegestaan. Voor kerkgangers gelden bij aankomst dezelfde registratie en gezondheidscheck als bij de horeca ondernemingen.

Het is mogelijk om sportevenementen te houden maar dan zonder publiek. Bij binnensporten moet ook geregistreerd worden wie er bij het evenement aanwezig zijn en iedereen moet voor aanvang wat vragen over zijn gezondheid beantwoorden. Bij buitensporten is dit niet verplicht. We zijn nog steeds in gesprek met sportorganisaties om te kijken of er een verantwoorde manier is om in de nabije toekomst toch publiek bij de sportactiviteiten te hebben.

Het is weer mogelijk om op kantoor te werken, het advies was eerst om het liefst vanuit huis te werken. Werkgevers moeten wel ervoor zorgen dat ze zich aan de regels en maatregelen van de afdeling Publieke Gezondheid houden. Zo moet de werkplek bijvoorbeeld twee keer per dag worden gelucht.

Per week zullen er maximaal 7 KLM vluchten en vier TUI vluchten uit Nederland zijn. Er zullen de hele week zes vluchten per dag vanuit Curaçao naar Bonaire zijn. Alle passagiers die met een normale vlucht, een privé vliegtuig of per boot naar Bonaire komen, moeten op zijn laatst 72 uur vóór vertrek een PCR test doen. De uitslag van de test moet negatief zijn. De passagiers moeten ook een gezondheidsverklaring invullen. De verklaring kan via de website http://www.bonairepublichealth.org worden ingevuld.

Passagiers uit Saba en Sint Eustatius hoeven geen PCR test te doen, ze moeten wel voor vertrek de gezondheidsverklaring van de afdeling Publieke Gezondheid invullen. Tot 1 december zijn directe vluchten uit de Verenigde Staten niet toegestaan. We hopen dat we vanaf 1 december weer directe vluchten uit de Verenigde Staten hebben.

Tot slot wil ik jullie wat vragen. We zijn allemaal al plannen aan het maken en voorbereidingen aan het treffen om de feestdagen met onze familie en vrienden te vieren. Laten we allemaal stilstaan hoe we dat kunnen doen terwijl we rekening houden met de regels. Laten we de basisregels tijdens de feestdagen niet vergeten of negeren. We willen niet dat we aan het begin van een nieuwe jaar een uitbraak hebben. Ik hoop dat we allemaal het nieuwe jaar gezond ingaan.

Speech by Island Governor Rijna on November 13th

Kralendijk – Dear People,

Now that the number of people infected with the virus remains low, we may continue to ease the rules as stated in the current emergency ordinance. We can go from level three; Threat, to level two; Concern. Some changes have already been introduced, for example that establishments in the hospitality sector and casinos may close later. Another change is that our designation code has changed from orange to yellow.

Before I start listing the other changes, I would like to say the following. This week another case of coronavirus infection was detected. It is good to take into consideration that now that more people can to travel to Bonaire, we may also see more cases of infection. We should not think or hope that we can remain infection free. This is not realistic.

We will have to get used to the fact that it continues to be important to keep the virus under control. We must not forget that we are well prepared. We have already proven that we can do it. We will experience times on Bonaire with a few and with many COVID-19 cases, and also times with zero cases of infection.

As a society we will have to get used to adapting to different situations at different times; sometimes with strict rules and sometimes with milder rules. For our part, we will ensure that the changes are not too drastic or extreme. For your part, I am counting on cooperation and adherence to the rules.

Now, I would like to talk to you about the coming changes. These changes are regulated by the new emergency ordinance, which will come into effect on 16 November of this year and will expire on 1 December of this year.

At a private event such as at home, in a public space or on the beach a maximum of 25 people may be present. It is possible to organize events again, but provided that a maximum of 50% of the location is used and that no more than 50 people are present. Registration is mandatory for every attendee. During an event it is not allowed to sing or dance.

In places such as casinos, saunas and in the hospitality sector all visitors must register at arrival and answer several questions about their health. In the hospitality sector all guests must sit in fixed seating. The establishments may remain open until midnight. Casinos are allowed to open at 6 p.m. and must close at 2 a.m. From midnight on casinos are not allowed to serve alcoholic beverages.

Church services and masses may be held again as long as sufficient distance is kept. Singing is allowed. On arrival churchgoers must meet the same registration and health-check requirements as guests in the hospitality establishments.

It is possible to organize sports events again, but without spectators. In case of indoor sports, all those present must be registered and must answer a few questions about their health before the event starts. This is not mandatory in case of outdoor sports. We are still talking to the sports organizations to see whether we can find a responsible way to make it possible for spectators to be present in the near future.

While we advised everyone to preferably work from home, it is now possible to work from the office again. Employers must, however, ensure that they adhere to the Public Health Department’s rules and measures. One of these rules is that the workplace must be aired twice a day.

There will be a maximum of seven KLM flights and four TUI flights from the Netherlands every week. There will be six flights a day from Curacao to Bonaire throughout the week. All passengers who travel to Bonaire on a normal flight, on a private airplane or who come by boat must undergo a PCR test no earlier than 72 hours before departure. The result of this test must be negative. All passengers must also complete a health declaration form. This form may be filled in on the website: www.bonairepublichealth.org.

Passengers from Saba and Sint Eustatius do not have to undergo a PCR test, but they do have to complete the Public Health Department’s health declaration before their departure. Direct flights from the United States are not permitted until 1 December. We hope to restart direct flights from the United States from 1 December onwards.

Finally, I would like to ask you something. We are all planning and preparing to celebrate the holidays with our family and friends. Let us all consider how to do that while respecting the rules. Let’s not forget nor ignore the basic rules during the holidays. We would not want to have an outbreak at the beginning of a new year. I hope we will all be able to start the New Year in good health.