CRA: Horeca is de dupe

De Curaçao Restaurant Association heeft met teleurstelling kennisgenomen van de nieuwe corona-maatregelen waarbij restaurants al om acht uur moeten sluiten. Thuisbijeenkomsten lijken de grote boosdoeners als het gaat om besmettingen en niet de horeca, nu wordt deze sector weer heel hard geraakt. Ruim een week nadat de avondklok een uur later inging, iets waar de CRA zich hard voor had ingezet, is de nieuwe tijd van acht uur sluiten echt een onmogelijke opgave voor de restaurants om genoeg omzet te kunnen maken. De verwachting is ook dat de bezoekersaantallen terug zullen lopen. De CRA is van mening dat de overheid met aanvullende financiële support moet komen, anders zullen er veel faillissementen volgen. Eerdere aanvragen voor een financiële bijdrage voor de sector zijn nooit gehonoreerd maar met deze maatregelen is het bijna onmogelijk om een restaurant open te houden. De TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) zoals die er is in Nederland, moet terug op tafel.

“Het is een klap in het gezicht van de Horeca”, stelt business manager van de CRA Egon Sybrandy: “restaurants hebben weinig tot geen besmettingen gehad en zich over het algemeen erg goed aan de regels gehouden, dan is het extra zuur dat we zo hard getroffen worden.” De CRA zal haar best doen om mensen te stimuleren vroeger uit eten te gaan om zo omzetverlies op te vangen, maar we begrijpen ook dat het een moeilijke zaak wordt. Restaurants zullen hun best moeten doen het maximale uit de overgebleven uren te halen en gasten vragen wat eerder aan te schuiven.

De nieuwe tijd van de avondklok is van negen uur ’s avonds tot half vijf ’s morgens werd bekend gemaakt tijdens een ingelaste persconferentie. Restaurants moeten om 8 uur ’s avonds hun deuren sluiten. De CRA is bang dat een heleboel restaurants het financieel niet zullen redden en alsnog faillissement moeten aanvragen.

Egon Sybrandy, Curaçao Restaurant Association