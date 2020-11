Partido Maneho Asertá, Visibel I Sigur ta introdusi su promé 4 Kandidatonan pa Elekshon di Parlamento na mart 2021.

Willemstad – Partido Maneho Asertá, Visibel I Sigur ta trahando riba un ekipo “TO GET THINGS FINALLY DONE”. Esei sigur ta un reto grandi den un Pais dominá pa “Old School Politics”, promesanan ku no ta wòrdu kumplí i korupshon. Un tim ku por saka nos Pais for di e abismo ku e ta aden i ku no tei pa privilegionan polítiko òf poder. E no ta fásil.

Pero tòg ku hopi satisfakshon i orguyo nos ta presentá e promé kandidatonan riba lista di Partido MAVIS. Ta trata aki di personanan ku no kièr sigui para na banda, ku ta komprometé ku nan komunidat i ku tin ekspertisio riba tereno di salubridat, turismo, digitalisashon i e aparato gubernamental entre otro. Polítikonan nobo ku kièr sirbi nos Pais i ku ta komprometé di traha huntu riba desaroyo di nos komunidat, kaminda progreso ekonómiko, konbibensha i inovashon ta para sentral. Personanan ku konosé e nesesidatnan di nos komunidat dor di eksperensia propio i kièr hasi algu, sin pèrdè for di bista tur loke ta kanando bon.

Kòrsou ta para dilanti un reto inmenso

Presupuesto di Pais mesté ta na òrdu. Ekonomia mesté krese pero den konkordansia ku medio ambiente. Gastunan pa ku e aparato gubernamental mesté baha i efektividat mesté subi. Nos demokrasia mesté madurá. Gobièrnu i Parlamento mesté aseptá nan responsabilidat i traha ku desishon firme pa loke nan a ser eskohí; esta pa goberná, mantené i kontrolá. Nos enseñansa mesté wòrdu modernisá i ta konektá mihó ku e merkado laboral. Nos sistema di salú mesté wòrdu reforma i ta semper aksesibel i pagabel. Ta nesesario pa fortalesé nos estado di derecho i kombatí kualke debilidat. E relashon den Reino mesté ta basa riba konfiansa i rèspèt mutuo i no riba fabor.

Haitham Metry (51) Empresario

Metry a skohe pa Partido MAVIS, pasobra den tempu difísil ku nos ta pasando aden, Kòrsou mesté di un lider ku sufisiente kurashi i determinashon, ku te asta ta duna e partido su nòmber komo garantia. Un lider ku konosé Kòrsou mihó ku kualke otro i ku un kurason na lugá pa Pais i komunidat. “Mi a mira hopi polítiko bin i bai, ku a hasi hopi promesa sin nunka kumpli. Asina tantu ku e pueblo no sa mas kiko pa kere òf no. P’esei mi a pone mi mes disponibel pa drenta polítika i bai traha pa mi Pais ku ta meresé mihó”, segun Haitham Metry.

Nos Pais a ser afektá fuerte dor di Covid-19, espesialmente e sektor turístiko. Covid a demostrá nos kon frágil nos Pais ta ora e pandemia a benta un di nos pilanan ekonómiko mas importante abou. Ta p’esei Partido MAVIS ta kere ku nos mesté traha rápido riba mas fuente di entrada duradero i di trabou i hasi ehersisionan nesesario pa logra esaki. Turismo semper lo keda un fuente di entrada importante. Tin hopi potensial. Ta p’esei nos mesté sigui sostené e sektor mas tantu ku ta posibel pa e sobrebibí i sigui invertí kaminda mesté pa garantisá su futuro. E úniko forma ku nos por garantisá esei ta di kuida tur loke ta atraktivo pa atraé e turista riba nos isla. Invertí den nos playanan i mantené nan limpi, stòp di dùmp sushi tur kaminda, traha riba infrastruktura, stimulá arte lokal i krea insentivo pa nos hendenan invertí mas den e sektor turístiko.

Dennis Anthony (48), Konsultor den teknologia di informashon

Aña 2020 tabata un aña difísil pa Kòrsou. Nos komunidat no únikamente a pèrdè konfiansa den nos mandatario i polítikonan, pero tambe den nos outonomia. Nos a bira un Pais kaminda hopi famia ta dependé di un saku di kuminda pa por sobrebibí. Nos a para bira un Pais ku no ta kuida esnan ku mas tin mesté di nos; e muchanan, nos hende grandi i refugiadonan. Esaki no ta e futuro ku Dennis Anthony kièr pa nos komunidat. Kòrsou por mihó i ta meresé mihó. Kòrsou mesté di un Parlamento fuerte ku ta kontrolá gobièrnu. Un Parlamento ku ta trese konfiansa bek den polítika i den nos demokrasia. Kòrsou ta meresé un gobièrnu ku ta traha pe. Un gobièrnu ku ta antisipá i ku ta traha a base di un plan real. Ku Partido MAVIS, Anthony tin e oportunidat di traha pa su Pais, huntu ku un tim ku ta dispuesto di hasi e trabou. Un partido polítiko nobo ku no ta mará na pasado i ta bai traha pa un mihó futuro.

Riba diferente área, manera entre otro di salubridat, enseñansa i desaroyo sosial tin hopi trabou pa hasi. Tambe riba e tereno di outomatisashon i digitalisashon. Hasiendo e ehersisionan nesesario lo garantisá un servisio efikas, ku lo baha gastu i lo mehorá e klima di invershon i e posishon kompetitivo entre empresarionan.

Kenneth Dambruck (65), èks direktor di MOT, kombati labamentu di plaka

Dambruck a regresá Kòrsou bek den añanan 80 i for di e tempu ei e no a konosé polítikonan ku a hinka sufisiente energia den progreso di nos komunidat, ku no ta den temporada di elekshon. El a tuma nota di hopi plan pa atraé invershonista, miéntras den Pais mes tin pobresa, infrastruktura deplorabel, enseñansa ku ta empeora kada dia, inseguridat den bario, impuestonan altu pa penshonadonan ora nan kièr buska un trabou èkstra pa por kubri nan gastunan, transporte públiko ku ta laga di deseá, djis pa menshoná algun. Hopi di e ehersisionan menshoná ta kosnan ku por a wòrdu solushoná den apénas un aña.

Ora Kenneth Dambruck a sera konosí ku e plannan di Partido MAVIS, mes ora el a join. Un partido liderá pa un persona ku ta skucha i ku ta konsistí ademas di kandidatonan ku kurason pa e pueblo i nos komunidat. Personanan ku no ta interesá ni den státus òf den prestigio, pero ku kièr traha pa nos Pais.

Último añanan a traha hopi proposishon di lei, plan i rapòrtnan di investigashon. Varios di nan ku a kosta komunidat hopi plaka. I mayoria nunka a ser ehekutá i ta wardá den un lachi. Tin sufisiente plan i investigashon, proposishon di lei ku por ser aktualisá i usa mesora. Aparte di a gasta hopi sèn, tambe hopi energia i tempu a ser hinka dor di ámtenar i gruponan den nos komunidat den esaki. Partido MAVIS lo kièr hasi uso di tur e esfuersonan aki.

Herbert Plantijn (39), Enkargá ku e departamento di kliente na hospital

For di su 15 aña Plantijn a sinti su mes yama pa yuda hende i sirbi nos komunidat. E ta traha 20 aña kaba den e sektor di salubridat i ta konsiente ku por mihó. Su eksperensia i kurason pa sirbi hende i su kapasidat pa guia, tabata e motibunan prinsipal pa drenta polítika aktivo. Partido MAVIS ta brinda Herbert Plantijn e oportunidat, espasio i e toolsnan nesesario pa hasi e trabou ku konvikshon i konfiansa.

Kòrsou ta un Pais chikí kaminda tin dos hospital i bários klínika. Partido MAVIS kièr logra un forma di koperashon entre tur e identidatnan den salubridat. Pa por garantisá un mihó servisio den e sektor, ta importante pa agrupá algun kuido spesífiko ku ta ser brinda dor di sierto entidat. Por ehèmpel pashèntnan di kuido intensivo mesté ser risibí mes ora den e unidat di kuidonan intensivo. Ei nos tin profeshonalnan prepará i sertifiká pa duna kuido nesesario. Asina tin tambe dos hospital ku ta hasi operashon di katarata. Dos hospital ku ta spesialisá den malesanan di garganta, nanishi i orea. Nos por klasifiká kada malesa, investigashon i tratamentu segun nan komplehidat. E bentahanan ta grandi pasobra por risibí mas kuido spesialisá i nos por haña mas eksperensia kon pa trata sierto malesa den un lokalidat. Na término largu nos komunidat por risibí un mihó kalidat di kuido i bo ta evitá “medical window shopping”.

Partido MAVIS ta bai e reto aki ku un tim, ku pronto lo wòrdu oumentá ku mas kandidato profeshonal, ku hopi konfiansa riba tres área: 1) Deskubrí solushonnan ku urgensia; 2) Konstruí un base sólido pa reformanan struktural (análisis i planifikashon); i 3) Implementashon ku determinashon i kontrol di tur plan. Nos ambishon ta pa Kòrsou bira e sentro di mas importante den Latino Amérika i un isla komo modelo den region. LET’S GET IT FINALLY DONE

Politieke Partij Maneho Asertá, Visibel I Sigur (Partij voor een Trefzeker, Transparant en Veilig Beleid) introduceert haar eerste 4 kandidaten voor de Parlementsverkiezingen van Maart 2021.

Willemstad – Een team bijeenbrengen “TO GET THINGS FINALLY DONE”. Dat was en is de uitdaging in een land dat gedomineerd wordt door “Old School Politics”, niet nagekomen beloftes en corruptie. Een team dat ons land uit het slop wil halen en niet uit is op politiek gewin en macht.

Blij en trots presenteren wij u onze eerste vier kandidaten. Stuk voor stuk mensen die niet langer aan de zijlijn willen blijven staan, maatschappelijk geëngageerd zijn en kennis en ervaring hebben in de zorg, het toerisme, automatisering en het overheidsapparaat. “Nieuwe Politici” die dienstbaar willen zijn aan ons land en zich hebben gecommitteerd aan het opbouwen van een samenleving waarin economische vooruitgang, leefbaarheid en innovatie centraal staan. Mensen die de zwakke plekken in onze samenleving vanuit de praktijk kennen en er iets aan willen doen en met oog voor de sterke punten die behouden moeten blijven.

Curaçao staat voor een flinke uitdaging

De overheidsfinanciën moeten op orde gebracht worden. De economie moet sterker worden maar wel in harmonie met het milieu. De kosten van het overheidsapparaat moeten omlaag en de effectiviteit omhoog. Onze democratie moet volwassen worden. De Regering en de Staten moeten hun verantwoordelijkheid nemen en doortastend en besluitvaardig doen waarvoor zij zijn gekozen: besturen, handhaven en controleren. Ons onderwijs moet gemoderniseerd worden en beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Ons zorgstelsel moet worden hervormd en robuust en betaalbaar worden en blijven. De rechtstaat moet versterkt worden en ondermijning moet worden tegengegaan. De relaties binnen het Koninkrijk moeten worden gebaseerd op vertrouwen en wederzijds respect en niet op gunsten.

Haitham Metry (51), Ondernemer

Metry heeft voor Partido MAVIS gekozen, omdat ons land in deze moeilijke tijden een leider nodig heeft met voldoende lef en daadkracht, die zelfs haar naam als garantie aan de partij durft te geven. Een leider die ons land beter kent dan geen ander, met haar hart op de juiste plek. “Ik heb veel politici zien komen en gaan. Zij hebben zoveel mooie beloften gemaakt maar zijn die niet nagekomen waardoor het volk niet meer weet wat ze nu wel of niet moeten geloven. Daarom heb ik mij beschikbaar gesteld als kandidaat. Om mijn land te dienen en omdat ons land het waard is”, aldus Haitham Metry.

Ons land is hard geraakt door Covid, met name de toeristische sector. Covid heeft laten zien hoe kwetsbaar ons land is wanneer één van de belangrijkste economische pijlers onderuit gaat. Daarom zet Partido MAVIS zich in op een grotere diversiteit van bedrijvigheid – nieuwe bronnen van inkomsten en banen – en op het scheppen van de voorwaarden die daarvoor nodig zijn. Toerisme zal een belangrijke pijler blijven. Er is nog veel potentie. Daarom moeten we de sector nu zoveel als kan ondersteunen om te overleven en investeringen zeker te stellen voor de toekomst. Die potentie kan alleen worden waargemaakt als we zuinig zijn op wat ons aantrekkelijk maakt als vakantieland. Dus investeren in schone stranden; opruimen illegale stortplaatsen; goed begaanbare wegen; lokale, cultuureigen souvenirs als aandenken en meer kansen bieden aan de lokale mens om in het toeristen sector te investeren.

Dennis Anthony (48), IT Consultant

Het jaar 2020 was een pijnlijk jaar voor Curaçao. Na tien jaar autonomie kunnen wij niet trots zijn. En de Covid crisis heeft de situatie alleen maar erger gemaakt. De bevolking heeft niet alleen het vertrouwen verloren in de regering en politiek maar ook in onze autonomie. Wij zijn een land geworden waar veel families afhankelijk werden van de voedselbank. Wij zijn een land geworden dat niet opkomt voor degenen die het meest nodig hebben, de kinderen, de ouderen en de vluchtelingen.

Dit is niet de toekomst die Dennis Anthony wil voor zijn land. Curaçao kan beter en verdient beter. Curaçao heeft een sterk Parlement nodig die de regering kan controleren. Een parlement die het vertrouwen terug brengt in de politiek en onze democratie. Curaçao heeft een regering nodig die voor het volk werkt. Een regering die anticipeert en die regeert met een goed en reëel plan. Met Partido MAVIS heeft Anthony de kans om dit te bewerkstelligen en kan hij zich inzetten voor zijn land. Voor allen die van dit land houden en samen met een team dat er daadwerkelijk voor gaat. Een nieuwe en frisse partij dat niet gebonden is aan het verleden maar gaat werken aan de toekomst.

Op tal van terreinen, de zorg, het onderwijs en de overheid is nog een lange weg te gaan op het gebied van automatiseren en digitalisering. Het is voorwaarde voor effectieve dienstverlening, het brengt de kosten omlaag en is een belangrijke factor om het investeringsklimaat te verbeteren en de concurrentiepositie van ondernemers te verbeteren.

Kenneth Dambruck (65), Voormalig directeur MOT, Adviseur anti-witwassen van geld

Dambruck is in de jaren tachtig teruggekomen naar ons eiland en sindsdien heeft hij geen politieke partij gezien die buiten verkiezingstijd tijd, energie heeft gestoken in het volk. Hij heeft wel kennis genomen van heel veel plannen om buitenlandse investeerders aan te trekken, terwijl mensen in het land geen eten hadden, wegen die achteruit gingen, onderwijs dat is verslechterd, geen veiligheid in de wijken, gepensioneerden die hun hele leven hebben bijgedragen met hun werk die nu worden gestraft met hoge belastingen als ze een bijbaantje willen zoeken, publiek transport dat veel te wensen overlaat, om maar eens een paar te noemen. Sommige dingen die eigenlijk gemakkelijk in een jaar op te lossen zijn.

Toen Kenneth Dambruck in aanraking kwam met Partij MAVIS en de plannen hoorde was hij meteen verkocht. Het was makkelijk om voor deze partij te kiezen. Een partij geleid door een persoon die luistert en gevormd door leden met een hart voor het land en de bevolking en die niet geïnteresseerd zijn in status en of prestige, maar zich voor het land willen inzetten.

De afgelopen jaren zijn veel wetsontwerpen, verbeterplannen en onderzoeksrapporten gemaakt. Dit heeft een duizelingwekkend bedrag gekost. Veel is in de la blijven liggen en is nooit tot uitvoering gekomen. Er ligt genoeg op de plank – onderzoeken, wetsontwerpen, verbeterplannen – die met enige actualisering direct uitgevoerd kunnen worden. Er is hierin de afgelopen jaren enorm veel energie, menskracht en geld gestoken zowel door ambtenaren als maatschappelijke groeperingen. Partij MAVIS schuift die enorme inzet niet aan de kant. Wij gaan al die zaken hergebruiken!

Herbert Plantijn (39), Ziekenhuis Klantenfunctionaris

Vanaf zijn vijftiende heeft Plantijn de roeping om mensen, zijn volk en zijn land te dienen. Hij werkt reeds 20 jaar in de gezondheidszorg en heeft gemerkt dat het zeker beter kan op dit gebied. Zijn ervaring, het hart om mensen te helpen en de capaciteit om te begeleiden, heeft de doorslag gegeven om de politiek in te gaan.

Partido MAVIS geeft Herbert Plantijn de kans, de ruimte en de nodige tools om meteen, vol zekerheid en vertrouwen, aan het werk te gaan om zijn land te dienen.

Curaçao is een klein eiland en we hebben twee grote ziekenhuisentiteiten en verschillende klinieken. Partij MAVIS is voorstander van een Samenwerkingsovereenkomst tussen de zorginstellingen. Om een ​​betere kwaliteit van zorg te kunnen bieden, is het belangrijk om bepaalde specifieke zorg die door bepaalde entiteiten geleverd moet worden, te groeperen. Zo moeten intensive care-patiënten worden opgevangen op de intensive-careafdeling. We hebben daar professionals die zijn opgeleid en gecertificeerd om intensieve zorg te verlenen. Er zijn twee ziekenhuizen waar een cataractoperatie worden verricht. Twee ziekenhuizen die de KNO-aandoening kunnen behandelen. We kunnen de ziekten, onderzoeken en operaties op bepaalde locaties indelen naar hun complexiteit. De voordelen zijn groot omdat je meer specialistische zorg krijgt en meer ervaring hebt met het omgaan met bepaalde ziekten op één locatie. Op de lange termijn krijgt het volk een betere kwaliteit van zorg en je vermijdt “medical window shopping”.

Partij MAVIS gaat met dit team, dat binnenkort wordt uitgebreid met nog meer fantastische kandidaten, vol vertrouwen de uitdagingen op drie fronten aan:

1) Het realiseren van oplossingen die urgent zijn; 2) Het bouwen van een stevige fundering voor structurele hervormingen (analyse en planvorming); en 3) Daadkrachtige uitvoering en bewaking van plannen.

Curaçao als belangrijkste hub in Latijns-Amerika en modeleiland in de regio. Dat is de ambitie.

GET IT FINALLY DONE