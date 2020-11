Boneiru ta bin ku regla mas estrikto pa pasahero di Kòrsou Bonaire verscherpt regels voor reizigers uit Curaçao

Boneiru ta bin ku regla mas estrikto pa pasahero di Kòrsou

Tèst di PCR ta obligá pa tur pasahero for di Kòrsou

Kralendijk – No ta posibel mas pa biaha bai bin riba e mesun dia pa Kòrsou sin ku hasi un test di PCR. Entrante 23 di novèmber 2020 tur pasahero for di Kòrsou ku ta biaha pa Boneiru mester a laga hasi pa mas tardá 72 ora promé ku salida un tèst di PCR, resultado di e tèst mester ta positivo. Pasahero ku no a laga hasi un tèst di PCR, no por subi avion pa bai Boneiru.

Boneiru ta bini ku regla mas estrikto awor ku e kantidat di kaso di Covid -19 na Kòrsou a oumentá basta, na e isla ei tin awor 640 kaso di hende ku a pega ku e vírus. Na Boneiru tabatin delaster dos simannan seis kaso nobo di Covid-19 ku a bini aserka. Ta trata abitante di Boneiru. Departamento di Salubridat Públiko sa unda fuente di e kasonan akí ta. E kasonan akí tin direktamente òf indirektamente di aber ku Kòrsou.

Pasahero ku ta bini Boneiru for di Kòrsou mester bai yena e Deklarashon di Salubridat Públiko digital entre 48 i 72 ora promé ku nan buelo. No ta aseptá deklarashon riba papel mas na yegada na Boneiru. Por yena e Deklarashon di Salú riba http://www.bonairepublichealth.org

En bista di e kantidat di kaso di hende ku a pega ku e vírùs na Kòrsou i Boneiru, ta konsehá pa biaha solamente si esei ta nesesario. Ta konsehá biahero di Boneiru ku ta bai den eksterior, pa tene nan mes na e reglanan di corona di e pais ei.

Si bo tin kayente di kurpa doló di garganta, òf otro keho ku por tin di aber ku corona, ta konsehá bo pa keda kas i yama 0800 0800. Ta importante pa tur hende tene nan mes na e reglanan di higiena, kome salú, keda den moveshon i drumi sufisiente.

PreveníCorona #coronaBonaire #coronaBoneiru

Bonaire verscherpt regels voor reizigers uit Curaçao

PCR test nu voor alle reizigers uit buureiland verplicht



Kralendijk – Het is niet meer mogelijk om zonder PCR-test op één dag vanuit Bonaire heen en weer te reizen naar Curaçao. Vanaf maandag 23 november 2020 moeten alle reizigers uit Curaçao die naar Bonaire gaan uiterlijk 72 uur van te voren een PCR test laten doen, de uitslag daarvan moet negatief zijn. Reizigers die geen PCR-test hebben gedaan, kunnen niet met de vlucht naar Bonaire mee.

Bonaire verscherpt de regels nu het aantal Covid-19 gevallen op Curaçao flink is toegenomen, er zijn op dat eiland nu 640 gevallen van besmetting. Op Bonaire zijn de afgelopen twee weken zes nieuwe gevallen van besmetting bijgekomen. Het gaat vooral om inwoners van Bonaire. De bron van de besmetting is bij de afdeling Publieke Gezondheid bekend. De besmettingen hebben direct of indirect met Curaçao te maken

Reizigers uit Curaçao die naar Bonaire komen, moeten voortaan de Gezondheidsverklaring van de afdeling Publieke Gezondheid tussen de 48 en 72 uur voor vertrek digitaal inleveren. Papieren verklaringen worden bij aankomst op Bonaire niet meer geaccepteerd. De gezondheidsverklaring moet op www.bonairepublichealth.org worden ingevuld.

Met het oog op het aantal besmettingen op Curaçao en Bonaire is het advies om alleen te reizen als dat nodig is. Reizigers van Bonaire die naar het buitenland gaan, krijgen het advies om zich aan de coronaregels van dat land te houden.

Bij verhoging, keelpijn of andere klachten die met corona te maken kunnen hebben, is het advies om thuis te blijven en 0800 0800 te bellen. Het is belangrijk dat iedereen zich aan de hygiëneregels houdt, gezond eet, in beweging blijft en voldoende slaapt.

#PreveníCorona #coronaBonaire #coronaBoneiru