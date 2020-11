Namen Holocaust Namenmonument geadopteerd

De Tweede Kamer heeft de namen van twee in de Tweede Wereldoorlog omgekomen joodse Kamerleden geadopteerd in het Holocaust Namenmonument in Amsterdam. De adoptie betreft de namen van de voormalige Tweede Kamerleden Alida de Jong (SDAP) en Mozes Cohen (VDB). De Eerste Kamer adopteerde de omgekomen joodse Eerste Kamerleden Simon de la Bella (SDAP) en Maup Mendels (SDAP).

25 september 2020: herdenking van 75 jaar vrijheid, opening expositie ‘De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s’ in het Kamergebouw

Op 20 november 1945, vandaag 75 jaar geleden, kwamen de Tweede en Eerste Kamer voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog weer bijeen in een Verenigde Vergadering. Koningin Wilhelmina hield toen in de Ridderzaal de eerste naoorlogse Troonrede. De voorgenomen bijzondere Verenigde Vergadering in de Ridderzaal vandaag, om de bijeenkomst van toen te herdenken, kon als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus niet doorgaan.

Holocaust Namenmonument Nederland

Ruim 102.000 slachtoffers van de Holocaust krijgen ruim 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog een eigen monument. Jacques Grishaver, voorzitter van het Auschwitz Comité, is daarvan de initiatiefnemer. Grishaver zou ook de Tweede Kamerleden begeleiden die afgelopen voorjaar een bezoek zouden brengen aan Auschwitz. Ook dit bezoek kon niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen.

In Amsterdam zal een monument verrijzen met alle namen van de Nederlandse Holocaustslachtoffers die geen graf hebben. Alle namen van Joden, Sinti en Roma die vanuit Nederland zijn vervolgd en gedeporteerd, alsmede gedeporteerde Nederlandse Joden woonachtig in andere landen, die in naziconcentratie- en vernietigingskampen zijn vermoord, alsook zij die zijn omgekomen door honger of uitputting tijdens transporten en dodenmarsen en waar geen graf van bekend is. Tot nog toe kent Nederland geen monument waar elk individueel slachtoffer van de Holocaust met naam en toenaam wordt genoemd.

Activiteiten 75 jaar bevrijding

De Tweede Kamer staat in 2020 op verschillende manieren en momenten stil bij 75 jaar bevrijding. Zo werd de eerste vergadering na de oorlog gevierd als 75 jaar herstel van de parlementaire democratie op 25 september. Deze viering vond plaats in de Oude Zaal, waar ook vergadering van 25 september 1945 was. Er werden persoonlijke verhalen gedeeld van nabestaanden van Kamerleden die in de jaren voor en na de oorlog in de Kamer zaten.Over deze bijeenkomst werd een film gemaakt, die u hier kunt terugkijken. Politiek historicus Carla Hoetink presenteerde het boek ‘Terug naar het Binnenhof’ over het moment van terugkeer naar het Binnenhof en de hervatting van de parlementaire werkzaamheden.

Joodse Kamerleden

Over Alida de Jong en de Tweede Kamer in de Tweede Wereldoorlog kunt u hier meer lezen.