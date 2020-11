Follow up Invest in Willemstad Summit- digitaal 25 november 2020

Willemstad – riba djárason 25 di Novèmber un reunion di follow-up di e konferensia di invershon “ Invest in Willemstad” ku ana pasa a tuma lugá na Kòrsou. E meta tabata, i ainda ta, di pone nos sentro di siudat, patrimonio mundial, na atenshon di potensial invershonistanan i desaroyadónan. Aunke COVID19 a trese tin hopi influensia, tòg tin desaroyonan positivo pa Willemstad, komo sentro kultural, históriko i ekonómiko di nos isla.

E seminario ku lo ta e follow up di Invest in Willemstad, lo kuminsá 17:00 i lo kaba 18:30 i lo ta aksesibel pa tur interesadonan via di livestream riba e página di Facebook di “Investinwillemstad”.

Ya ta un anja a pasa ku Invest in Willemstad Summit a tuma lugá na Kòrsou na diferente partinan di sentro di siudat. E meta di e konferensia aki tabata pa trese mas bida pa nos sentro di siudat históriko por medio di atraé aktividatnan i tambe invershonnan nobo. E organisashon e tempu ei tabata den man di un grupo publiko-priva di Kòrsou i e organisashon di dunadónan di trabou na Hulanda VNO-NCW. Na e konferensia aki 34 invershonista potensial for di Hulanda a partisipá i lokalmente mas ku 100 empresario i invershonista di diferente sektor a djòin.

Despues di e mishon di invershon aki, tabata tin un esfera hopi positivo i optimístiko tokante di e posibilidatnan di desaroyo pa nos sentro di siudat. Lamentablemente yegada di e krísis di COVID19 mundialmente a kambia e perspektiva i plannan. Esaki ku konsekuensia ku barkunan krusero no tabata aktivo mas i tambe e turista di estadia a kai atras.

pa sierto empresarionan i invershonistanan ku plannan pa sektor di turismo, esaki ta un rason pa warda, i al kontrario , pa otro invershonistanan, esaki ta e tempu pa inová, invertí i kuminsá ku algu nobo.

Adishonalmente, e perspektivanan pa Willemstad ta positivo. Claro ku esaki no lo ta mesora, pero si riba término medio i largu. Desaroyonan nobo ta pinta den e futuro di Willemstad. Pensa riba entre otro e aktividatnan di konstrukshon na Kop van Scharloo i e kompra di Plaza hotel dor di APC.

Despues di un anja e organisashon ta deseá di hasi un aktualisashon di proyektonan pendiente i tambe perspektivanan pa e futuro di Willemstad. Representantenan di e kuater distritonan di Willemstad: Otrobanda, Pietermaai, Punda i Skalo, lo duna un aktualisashon di esaki. Tambe e desaroyadónan di “ the Wharf” i e posibel desaroyadónan di Plaza Hotel a konfirmá nan interes pa hasi un presentashon durante e “live stream” aki.

Pa será e seshon di follow up aki, Minister di VVRP Sra. Zita Jesus-Leito i tambe Minister di MEO dr. Steven Martina a wordu invitá pa duna nan opinion a base di preguntanan tokante di e posibilidatnan di e futuro di Willemstad.

Un detaye adishonal, ta ku e lider di mishon di invershon di anja pasa komo representante di VNO- NCW, Hans de Boer, huntu ku dos otro partisipante di e Summit 2019, lo ta na Kòrsou komo e desaroyadónan di Plaza Hotel.

Dor di medidanan ahustá rondó di COVID19 a opta pa bini huntu na un manera digital. P’esei un studio temporal lo wordu usa kaminda oradornan, introdusí pa Jefka Martina, lo hasi nan presentashonnan. Na final di presentashon, tin posibilidat p hasi preguntanan na e presentadónan. Esaki ta bai via di e MC of públiko via di e medionan digital.

Partisipantenan di Invest in Willemstad Summit 2019, di Hulanda I Kòrsou, lo haña un Zoom link kaminda posibilidatnan lo wòrdu duná pa hasi preguntanan digital. Pa otro interesadonan ta posibel pa nan sigui e programashon via di Facebook (Investinwillemstad). Semper lo tin posibilidat pa bolbe wak e seshon via di e medio aki.

Pa mas pregunta of sugerensia tokante di e seshon aki por tuma kontakto ku e organisadónan: Rob van den Bergh (rob@curconsult.com (of +5999 5102326), of Steven Damiana (steven.damiana@curacao-chamber.cw (of +5999 461-3918).

NB: Pa mas informashon tokante di Invest in Willemstad Summit 2019 wak riba www.investinwillemstad.com

Op woensdag 25 november a.s. vindt de follow-up plaats van de investeringssummit “Invest in Willemstad“ dat vorige jaar plaatsvond op Curaçao. Doel was en is om de economisch potentie van onze werelderfgoedstad onder de aandacht te brengen van investeerders en exploitanten. Ondanks de gevolgen van COVID19 zijn er ontwikkelingen gaande die goed zijn voor Willemstad, als cultureel-historisch en economisch centrum van ons eiland.

De follow-up summit start om 17:00, eindigt om 18:30 en is voor iedereen te volgen via de live stream op facebook, bij “investinwillemstad”.

Het is ondertussen al weer een jaar geleden dat de Invest in WIllemstad-investeringssummit plaatsvond. Doel van deze summit was om meer leven in onze historische binnenstad terug te brengen door nieuwe activiteiten en investeringen aan te trekken. De organisatie toentertijd lag in handen van een private-publieke stuurgroep en bij de Nederlandse werkgeversorganisatie VNO-NCW. Aan de summit deden 34 Nederlandse ondernemers en ca. 100 lokale investeerders en exploitanten mee.

Na de investeringsmissie heerste er een optimistische en positieve sfeer over de ontwikkelingsmogelijkheden voor onze werelderfgoed-stad. Echter, de COVID19-crisis, met als gevolg dat cruiseschepen Curaçao niet meer aandeden en het verblijfstoerisme inzakte, gooide roet in het eten. Voor sommige investeerders en ondernemers is dat een reden om af te wachten voor andere juist het moment om nu te innoveren, investeren en te starten met iets nieuws.

Desalniettemin, de boventoon voor Willemstad is positief; wellicht vandaag nog niet maar voor morgen wel. Nieuwe ontwikkelingen schetsen de toekomst van Willemstad. Denk daarbij onder andere aan de bouwactiviteiten op de Kop van Scharloo en de aankoop van het Plaza Hotel door het APC.

Na een jaar willen we graag de stand van zaken opmaken en vooruitblikken op de toekomst van Willemstad. Vertegenwoordigers van de vier districten van Willemstad: Punda, Otrobanda, Pietermaai en Scharloo, zullen daarover een update geven. Daarnaast hebben we de ontwikkelaars van the Wharf en de toekomstige ontwikkelaars van het oude Plaza Hotel bereid gevonden om een presentatie te verzorgen. Voor de afsluiting zijn de Ministers van VVRP, Zita Jesus-Leito van VVRP en MEO, Steven Martina van MEO, uitgenodigd om aan de hand van vragen van de MC hun mening te geven over de toekomstmogelijkheden van Willemstad.

Een aardig detail is dat de delegatieleider van de VNO-NCW investeringsmissie, Hans de Boer, tezamen met twee andere deelnemers uit de summit uit 2019, nu terug zijn op het eiland als ontwikkelaars van het Plaza Hotel.

Door de verscherpte maatregelen rond COVID19 is besloten om digitaal bijeen te komen. Daarvoor richten we een tijdelijke studio in bij Restaurant de Gouverneur waar de sprekers, ingeleid door Jefka Martina, hun presentaties houden. Na afloop van een presentatie is er gelegenheid voor het stellen van vragen aan de presentatoren voor zover de tijd dat toelaat. Dat kan door de MC maar ook via de chat of publiek dat via een zoom-link digitaal uitgenodigd wordt om aanwezig te zijn.

De deelnemers uit 2019 aan Invest in Willemstad, zowel uit Curaçao als Nederland, krijgen een zoom-link toegestuurd waarmee de mogelijkheid wordt gegeven om “live” vragen te stellen of een chat te sturen.

Voor alle overige geïnteresseerden geldt dat ze het programma kunnen volgen via Facebook. Daartoe dienen ze op de link te clicken op de facebookpagina: investinwillemstad. Verder bestaat altijd de mogelijkheid om het programma later nogmaals te bekijken.

Voor nadere vragen, opmerkingen en suggesties kunt u terecht bij de organisatoren van deze follow-up summit te weten Rob van den Bergh (rob@curconsult.com of +5999 5102326) of Steven Damiana (steven.damiana@Curacao-chamber.cw of +5999 461-3918).

Nb. Voor informatie over de Investeringssummit Invest in Willemstad uit 2019, zie www.investinwillemstad.com