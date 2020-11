Notisia di polis di djabièrnè 20 di novèmber te ku djaluna 23 di novèmber 2020/Politieberichten van vrijdag 20 november tot en met maandag 23 november 2020

Notisia di polis di djabièrnè 20 di novèmber te ku djaluna 23 di novèmber 2020

Ladronisia na sitio di sambuyá

Entre 3 or i 3.45 or di atardi di djabièrnè 20 di novèmber, deskonosínan a kibra bentana di outo na e banda di shofùr i a bai ku dos tas di lomba ku kontenido. E outo tabata stashoná na e sitio di sambuyá Karpata i tabata na lòk. Ta investigando e kaso. Hopi kiebro den outo ta típikamente kiebro di momentu. E ladron di momentu ta un malechor ku ta mira un botin atraktivo kaminda no tin hende ta wak. Polis ta konsehá estriktamente pa no laga artíkulonan balioso den outo.



Aksidente na Hanchi Amboina

Riba djasabra 21 di novèmber, alrededor di 8 or di anochi, un aksidente entre un pikòp i un skuter a tuma lugá riba Hanchi Amboina na altura di e Moské. E pikòp tabata kore den direkshon di Kaya Nikiboko i tabata ke wela e burakunan den kaminda ku konsekuensia ku su spil na banda robes a dal den shofùr di un skuter. Shofùr di e skuter a pèrdè kontrol i a kai. Personal di ambulans a yud’e na e sitio mes i e no mester a bai hòspital.



Detenshon di sospechoso di ‘heling’

Den oranan trempan di mainta di djadumingu 22 di novèmber a detené un hòmber di inisial G.G.B. di 29 aña di edat en konekshon ku kumpramentu di artíkulo prosedente di ladronisia (heling). A para e sospechoso, ku tabata riba un skuter, pa kòntròl rutinario ora ku a resultá ku a hasi trampa ku e plachi di number. E plachi di number tabata konsistí di tres sifra pero despues di investigashon a resultá ku tabata trata di un plachi di number di kuater sifra, di kua e di kuater sifra tabata tapá ku un steker. Investigashon mas aleu a konkluí ku e plachi di number ta di un bròmer ku tabata prosedente di un ladronisia kometé dia 24 di sèptèmber na Kaya Klafir. Ademas e sospechoso no por a identifiká su mes i tampoko no por a mustra un reibeweis ni seguro bálido.



Detenshonnan den wikènt

Wikènt tras di lomba a hasi vários detenshon na diferente sitio. Riba djabièrnè 20 di novèmber a detené un hòmber di inisial M.M.B. di 34 aña pa maltrato. Den e mardugá di djabièrnè pa djasabra 21 di novèmber, a detené un hòmber di inisial Y.S.A.S. di 25 aña pa violashon di Lei di Opio BES, djasabra a detené un dama di inisial S.S.T.G. di 19 aña di edat pa sospecho di a kometé 2 atrako na un bar. Djadumingu a detené un hòmber di inisial H.S.M. di 45 aña en konekshon ku maltrato.

Kòntròlnan di tráfiko

Riba djadumingu 22 di novèmber a para vários vehíkulo pa kòntròl rutinario . A duna mayoria prosès ferbal pa korementu sin faha di seguridat bistí i na di dos lugá, pa kore sin hèlm bistí. Bisti bo faha pa bo mes seguridat. Un faha di seguridat ta un faha ku ta protehá e okupante di un outo durante di un aksidente. Dor di e faha e persona protehá ta keda sinta riba su stul, no ta dal su kabes den winshil i no ta keda bentá den e outo p’aki p’aya. Dor di bisti bo faha di seguridat bo chèns di tin un aksidente mortal ta baha ku 30 pa 40%.

Bistimentu di hèlm ta obligá? E Lei ta papia klaro tokante esaki. Bo ta obligá di bisti un hèlm ora bo ta kore riba un skuter òf bròmer. Esaki ta konta pa bo pasahero tambe. Si bo no bisti hèlm bo por haña un but. Semper e hèlm mester pas bo i mester ta bon mará, paso sino bo no ta sufisientemente protehá durante di un aksidente. Pues semper mara bo hèlm bon.

Durante un kòntròl na Kaya L.D. Gerharts den oranan di mardugá tambe a duna prosès ferbal pa entre otro parker malu (riba asera) i pa korementu sin reibeweis. Polis ta na altura ku butamentu di ‘fever’ ta tuma lugá na e rotònde pegá kaminda tabatin e outonan stashoná riba asera i ku e personanan ku ta kometé e akto aki tambe ta tuma parti na e butamentu di ‘fever’. Si gará bo ta buta ‘fever’ bo por haña un but di sigur $85.

Si bo no tene bo mes na e reglanan, bo por haña un but. E suma di esaki por yega hopi haltu.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 20 november tot en met maandag 23 november 2020

Diefstal bij duiklocatie

Tussen 15.00 en 15.45 uur op vrijdag 20 november, hebben onbekenden de zijruit aan e bestuurderszijden met een steen ingeslagen en hebben twee rugtassen met inhoud weggenomen. De auto stond bij de duiklocatie Karpata geparkeerd en was op slot. De zaak wordt onderzocht. Veel auto-inbraken zijn typische gelegenheidsdiefstallen. De gelegenheidsdief is een dader die een aantrekkelijke buit voor het grijpen ziet en waar geen toezicht is. De politie adviseert dan ook met klem om geen waardevolle spullen in de auto achter te laten.

Aanrijding Hanchi Amboina

Op zaterdag 21 november vond omstreeks 20.00 uur een aanrijding tussen een pick-up en een scooter plaats op de Hanchi Amboina ter hoogte van de Moskee. De pick-up reed op de Hanchi Amboina richting Kaya Nikiboko Noord en wilde voor de gaten in de weg afwijken toen hij met zijn linker spiegel tegen de bestuurder van de scooter klapte. De bestuurder van de scooter verloor hierdoor de controle over het stuur en viel. Hij werd ter plekke door het ambulance personeel behandeld en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Verdachte heling aangehouden

In de vroege ochtenduren van zondag 22 november werd een man met initialen G.G.B. van 29 jaar aangehouden wegens heling. De verdachte werd op de Bulevar E.E.G. gestopt ter controle toen bleek dat er met het nummerplaat gesjoemeld was. Het nummerplaat was driecijferig, maar uit onderzoek bleek het oorspronkelijk een viercijferige nummerplaat te zijn. Het vierde cijfer werd bedekt door een sticker. Bij nadere controle bleek dat de nummerplaat afkomstig was van een brommerdiefstal op 24 september aan de Kaya Klafir. Tevens kon de verdachte zich niet identificeren en kon er geen geldig rijbewijs of verzekeringsbewijs getoond worden.

Aanhouding weekeinde

Afgelopen weekeinde werden verschillende aanhoudingen verricht op diverse locaties. Op vrijdag 20 november werd een man met initialen M.M.B. van 34 jaar aangehouden voor mishandeling. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een man met initialen Y.S.A.S. van 25 jaar aangehouden wegens overtreding van de Opiumwet BES, op zaterdag werd een vrouw met initialen S.S.T.G van 19 jaar aangehouden; ze wordt verdacht van 2 atrako’s bij een bar. Op zondag werd een man met initialen H.S.M. van 45 jaar, aangehouden wegens mishandeling.

Verkeerscontroles

Op zondag 22 november werden verschillende voertuigen op verschillende locaties gestopt ter controle. Er werden meerdere processen verbaal uitgeschreven voor het rijden zonder veiligheidsgordel en als tweede, het rijden zonder helm.

Doe je gordel om, voor je eigen veiligheid. Een autogordel is een riem die een inzittende van een auto beschermt bij een ongeluk. Door de autogordel blijft de te beschermen persoon op zijn stoel, komt niet met zijn schedel tegen de voorruit en wordt hij niet door de auto geslingerd. Door het dragen van een autogordel wordt de kans op een dodelijk ongeval verminderd met 30 tot 40%.

Is het dragen van een helm verplicht? De regelgeving is hier duidelijk over. Je bent verplicht om een helm te dragen als je op een bromfiets rijdt. Dit geldt ook voor je passagier. Als je de helm niet draagt, kan je een boete krijgen. De helm moet goed passen en goed vastgemaakt zijn, want anders ben je niet voldoende beschermd bij een ongeval. Maak je helm dus altijd goed vast.

Ook tijdens een controle aan de Kaya L.D. Gerharts in de nachtelijke uren, werden processen verbaal uitgeschreven voor onder andere het fout parkeren (op de berm) en het rijden zonder rijbewijs. De politie is ervan op de hoogte dat er feveren plaats vindt op de rotonde in de buurt van waar er op de berm wordt geparkeerd en dat de personen die op de berm parkeren hieraan deel nemen. Als je wordt betrapt tijdens het feveren kan je een boete krijgen van maar liefst $85.

Houdt u zich niet aan de regels? Dan kunt u een bekeuring krijgen. Het bedrag kan flink oplopen.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.