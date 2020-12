Daisy Coffie: Moshon di Desaprobashon Maneho Finansiero fecha 03/12/2020

Entrega pa: Frakshon Coffie

Entrega Na: Reunion di Konseho Insular

3 desèmber 20120

Sala di Konseho Insular

Pasanggrahan

Presente

Konseho Insular, reuní den reunion públiko fechá 3 di desèmber 2020,

Konsiderando:

Ku durante e reunion públiko di 2 di desèmber 2020 Konseho Insular ampliamente a trata e mal maneho finansiero, hibá pa e aktual Kolegio Ehekutivo.

Ku Kolegio Ehekutivo tantu kolektivamente komo individualmente ta responsabel pa e maneho finansiero.

Ku tantu kolektivamente komo individualmente miembronan di e aktual Kolegio Ehekutivo a akseptá e responsabilidat aki.

Ku un di e diputadonan den persona di Sr. Elvis Tjin Asjoe a tene honor na su mes i a tuma retiro komo diputado, entre otro enkargá ku netamente e maneho finansiero.

Ku e otro miembronan di Kolegio Ehekutivo, den persona di gezaghèber Edison Rijna i diputadonan Pablo James Kroon i Nina den Heyer públikamente a pidi diskulpa pa e mal maneho finansiero manera deskribí den e kartanan di CFT i sekretario di estado Sr. R. Knops dirigí na gezaghèber i ku na vários okashon Konseho Insular tambe a mustra ariba.

Ku nan a pidi tambe diskulpa pa e bèrgwensa ku Boneiru a pasa aden debí na entrega totalmente lat di e presupuesto 2021, kitando asina e derecho for di Konseho Insular pa stipulá presupuesto.

Ku Konseho Insular pa trata na kita e mancha aki lo trata i stipulá ainda un presupuesto pa 2021 ku por sierto tambe ta mustra un kantidat di defisiensia pa ku maneho di gobièrnu riba arianan di entre otro infrastruktura, deporte, kombatimentu di pobresa, nos grandinan ets.





Ku mayoria di Konseho Insular no a konsiderá e mal maneho aki di tal grado pa a sostené un moshon di deskonfiansa, ku lo a impliká retiro inmediato di henter e Kolegio Ehekutivo.

Ku Konseho Insular sinembargo mester manda un señal fuerte di desaprobashon den direkshon di Kolegio Ehekutivo pa komunidat tambe komprondé ku bou di ningun sirkunstansia e mayoria den Konseho Insular por aprobá e maneho hibá i asina kita e impreshon ku ta reina ku koalishon formando mayoria den Konseho Insular lo ta di akuerdo, sostené i apoyá e maneho finansiero hibá.

Teniendo kuenta ku:

Wet Openbaarheid van Bestuur BES

Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Ta disidí:

Di desaprobá e mal maneho finansiero hibá manera deskribí den e kartanan di CFT i di sekretario di estado Sr. R. Knops. Di desaprobá e entrega lat di presupuesto 2021 kitando asina e derecho di Konseho Insular pa stipulá presupuesto. Di konsiderá e moshon aki komo un atvertensia serio ku e meta pa evitá ripitishon. Di invitá Kolegio Ehekutivo ku supervishon di gezaghèber pa dentro di 90 dia presentá un plan di maneho deskribiendo kon ta bai korigí tur e defisiensianan den e maneho finansiero i raportá esaki na Konseho Insular kompañá pa un konseho di CFT.

I ta pasa pa órden di dia.

E moshon aki ta wòrdu sita komo ‘Moshon di Desaprobashon Maneho Finansiero fecha 03/12/2020’

___________________

Desiree Coffie

Miembro Konseho Insular

Konsehal Daisy Coffie den moshon di desaprobashon:

Kolegio Ehekutivo mester presentá plan kon pa korigí nan erornan

Koalishon no kier a koperá ku e moshon aki

Kralendijk, 6 di desèmber 2020 – ‘Diputado di finansa a bai sin responsabilisá su mes dilanti Konseho Insular ku ta su dunadó di trabou. Tampoko e diputado a laga un dokumentu di traspaso atras pa su susesor. Komo kolmo de los kolmos sr. Tjin-Asjoe ta anunsiá ku pa mart 2022 e lo ta bèk komo diputado. E desaster di e maneho finansiero ku a keda atras tabata bisto ora ku mester a trata e presupuesto 2021. Nos den Konseho Insular pero tambe esnan ku a sigui e reunion via medionan sosial por a konkluí ku tabatin un negligensia total pa loke ta trata nos finansa públiko. Algu ku por sierto CFT a pone pretu riba blanku den su diferente kartanan di atvertensia’, segun konsehal Daisy Coffie.

Moshon di desaprobashon

Kontinuando Daisy Coffie ta splika: ‘Despues ku mayoria den Konseho Insular a rechasá un moshon di deskonfiansa kontra Kolegio Ehekutivo kompleto i e diputadonan individual, tabata bisto ku e gran mayoria tabatin e sintimentu ku por laga e asuntu aki pasa bai, kreando e impreshon ku partidonan di koalishon ta sostené, apoyá i para tras di e maneho of miho bisá e mal maneho hibá. Mester a manda un atvertensia serio den direkshon di Kolegio Ehekutivo den su totalidat. Mirando esaki, ami komo miembro Daisy Coffie, a traha un moshon di desaprobashon, pero tambe a invitá Kolegio Ehekutivo pa dentro di 90 dia presentá na Konseho Insular un plan di maneho kon ta korigí tur e erornan pa evitá ku e loke a sosodé lo ripití. E motibu di e moshon di desaprobashon tabata ku Kolegio Ehekutivo i su miembronan a rekonosé i atmití ku nan ta karga ko-responsabilidat den e mal maneho i komo tal a pidi diskulpa. Sigur diputado Nina den Heyer a pidi diskulpa i a papia di un bèrgwensa ku Boneiru a pasa aden.’

Sosten pa mal maneho

Konsehal Daisy Coffie ta lamentá ku e moshon aki no a haña oido serka miembronan di Koalishon: ‘Pa e motibu ei mi no a present’é públikamente den e reunion. Koalishon no a realisá ku esaki tabata un oportunidat pa kita e mancha riba e dos partidonan di koalishon. Nan aktitut di no manda un señal fuerte den direkshon di Kolegio Ehekutivo tur kaminda a i ta keda interpretá ku nan ta di akuerdo ku mal maneho i ku sin mas nan ta sigui sostené e mal maneho aki. Ironia di bida ta ku CFT den un karta fechá 1 di desèmber último ta instruí básikamente e mesun kos ku mi a pone den e desishon di mi moshon. Pero aparentemente nos ta preferá pa un instansia no-demokrátiko instruí nos Kolegio Ehekutivo en bes di nos mes karga nos responsabilidat komo representantenan di interes di e pueblo aki. Mi ta spera ku nan ta realisá ku tras di e instrukshon di CFT den su konseho pa sekretario di estado tin “Algemene dan wel Bijzondere Aanwijzing” riba kisas primeramente Kolegio Ehekutivo pa motibo di negligensia di tarea. Asina leu nos ke yega?’

Ingediend door: Fractie Coffie

Ingediend bij : Eilandsraadvergadering

3 december 2020

Vergaderzaal Eilandsraad

Pasanggrahan

Alhier

De Eilandsraad in openbare vergadering bijeen op 3 december 2020,

Overwegende:

Dat tijdens de openbare vergadering van 2 december 2020 de Eilandsraad het slechte financiële beleid dat door het huidige Bestuurscollege wordt gevoerd, heeft behandeld.

Dat het Bestuurscollege zowel collectief als hoofdelijk verantwoordelijk is voor het financiële beleid.

Dat zowel collectief als hoofdelijk de leden van het huidige Bestuurscollege deze verantwoordelijkheid hebben aanvaard.

Dat één van de gedeputeerden in de persoon van dhr Elvis Tjin-Asjoe de eer aan zichzelf heeft gehouden en ontslag heeft genomen als gedeputeerde, onder andere belast met juist het financiële beleid.

Dat de andere leden van het Bestuurscollege, zijnde de gezaghebber Edison Rijna en de gedeputeerden Pablo James Kroon en Nina den Heyer publiekelijk hun excuses hebben aangeboden voor het slechte financiële beleid zoals omschreven in de brieven van de CFT en de staatssecretaris gericht aan de gezaghebber en waar bij meerdere gelegenheden de Eilandsraad ook op heeft gewezen.

Dat zij zich ook hebben verontschuldigd voor de schande die Bonaire heeft doorgemaakt vanwege de uiterst late indiening van de begroting 2021, waardoor het recht van de Eilandsraad om de begroting vast te stellen ontnomen werd.

Dat de Eilandsraad in een poging om deze smet weg te halen zal proberen alsnog een begroting voor 2021 vast te stellen die overigens ook een aantal tekortkomingen vertoont voor wat betreft het beleid van het eilandbestuur op gebieden zoals onder andere infrastructuur, sport, armoedebestrijding, onze ouderen enz.

Dat een meerderheid in de Eilandsraad dit slechte beleid niet tot in een bepaalde mate als zodanig beschouwt om een motie van wantrouwen te ondersteunen, die het onmiddellijke ontslag van het gehele Bestuurscollege zou inhouden.

Dat de Eilandsraad echter een krachtig signaal van afkeuring richting het Bestuurscollege moet afgeven, zodat de samenleving ook begrijpt dat onder geen enkele omstandigheid de meerderheid in de Eilandsraad het gevoerde beleid kan goedkeuren en op die manier de algemeen heersende indruk wegnemen dat de coalitie die de meerderheid in de Eilandsraad vormt het eens zou zijn met het gevoerde financiële beleid en dit zou ondersteunen en aanmoedigen.

Rekening houdende met:

Wet Openbaarheid van Bestuur BES

Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Besluit:

Het gevoerde financiële beleid zoals omschreven in de brieven van de CFT en staatssecretaris dhr R. Knops af te keuren. De late indiening van de begroting 2021 waardoor het recht van de Eilandsraad om de begroting vast te stellen ontnomen werd, af te keuren. Deze motie als een ernstige waarschuwing te beschouwen met het doel om herhaling te voorkomen. Het Bestuurscollege met supervisie van de gezaghebber uit te nodigen om binnen 90 dagen een beleidsplan te presenteren, waarin beschreven wordt hoe alle tekortkomingen in het financiële beleid te corrigeren en hierover rapport uit te brengen aan de Eilandsraad vergezeld van een advies van de CFT.

En gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie wordt aangehaald als ‘Motie van Afkeuring Financieel Beleid dd 13-12-2020’.

___________________

Desiree Coffie

Lid van de Eilandsraad

Raadslid Daisy Coffie in een motie van afkeuring:

Het BC moet een plan voorleggen hoe ze hun fouten gaan aanpakken

Coalitie verleende geen medewerking aan deze motie

Kralendijk, 6 december 2020 – ‘De gedeputeerde van financiën is vertrokken zonder zich te verantwoorden tegenover de Eilandsraad die zijn werkgever is. De gedeputeerde heeft ook geen overgangsdocument achtergelaten voor zijn opvolger. Het toppunt was wel dat dhr Tjin-Asjoe aankondigde per maart 2022 terug te zullen keren als gedeputeerde. Hoe rampzalig het financiële beleid was dat hij achterliet, werd duidelijk toen de begroting 2021 behandeld moest worden. Wij in de Eilandsraad, maar ook degenen die de vergadering via de (sociale) media hebben gevolgd, konden concluderen dat er sprake is van een totale verwaarlozing voor wat betreft onze openbare financiën. Dit is overigens wat de CFT zwart op wit heeft gesteld in haar diverse waarschuwingsbrieven,’ aldus raadslid Daisy Coffie.

Motie van afkeuring

Vervolgens legt Daisy Coffie uit: ‘Nadat een meerderheid in de Eilandsraad een motie van wantrouwen tegen het gehele Bestuurscollege en de gedeputeerden individueel had afgewezen, was het duidelijk dat de grote meerderheid van mening was dat men deze kwestie kon laten voor wat het was en daarbij de indruk creërend dat de coalitiepartijen dit beleid, of beter gezegd dit wanbeleid ondersteunen, aanmoedigen en er zelfs achter staan. Er moest een serieuze waarschuwing richting het gehele Bestuurscollege afgegeven worden. Daarom heb ik, als raadslid Daisy Coffie, een afkeuringsmotie geschreven, maar tevens heb ik het Bestuurscollege uitgenodigd om binnen 90 dagen een beleidsplan te presenteren aan de Eilandsraad, waarin staat hoe alle fouten aangepakt gaan worden om te voorkomen dat het gebeurde zich kan herhalen. De reden voor deze motie van afkeuring is dat het Bestuurscollege en haar leden hebben erkend en toegegeven dat zij mede-verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot dit wanbeleid en daarom hun excuses aanbieden. Met name gedeputeerde Nina den Heyer heeft haar excuses aangeboden en gepraat over de schande die Bonaire doormaakt.’

Wanbeleid wordt ondersteund

Raadslid Daisy Coffie betreurt het dat deze motie geen gehoor heeft gekregen bij de leden van de coalitie: ‘Daarom heb ik de motie niet publiekelijk gepresenteerd in de vergadering. De coalitie heeft zich niet gerealiseerd dat dit een kans was om de smet op de twee coalitiepartijen weg te poetsen. Hun houding om geen krachtig signaal richting het Bestuurscollege af te geven, werd en wordt overal geïnterpreteerd als dat zij het eens zijn met wanbeleid en dat zij zonder meer dit wanbeleid blijven ondersteunen. Ironisch genoeg heeft de CFT in een brief gedateerd 1 december jongstleden nagenoeg precies hetzelfde geïnstrueerd als wat ik in het besluit van mijn motie heb neergezet. Maar kennelijk geven wij er de voorkeur aan dat een niet-democratische instantie ons Bestuurscollege instrueert in plaats van dat wij zelf onze verantwoordelijkheid dragen als degenen die het belang van dit volk vertegenwoordigen. Ik hoop dat zij zich realiseren dat achter de instructie van de CFT in haar advies aan de staatssecretaris ‘Algemene dan wel Bijzondere Aanwijzing’ staat, op wellicht in de eerste plaats het Bestuurscollege op grond van taakverwaarlozing. Willen wij het echt zover laten komen?’