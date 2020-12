Kuentanan anual 2016, 2017, 2018 a yega

Calmes:” Ban kaba e “free for all” finansiero aki”.

Willemstad- Resientemente Parlamento a trata den komishon sentral e kuentanan anual di 2016, 2017 i 2018. Calmes ta kontentu ku Gobièrnu, maske lat pero bou di preshon di Hulanda, finalmente a kaba e kuentanan anual aki. Transparensia kon Gobièrnu a gasta sèn di pueblo ta importante.

Despues di a analisá e rapòrtnan di SOAB i Kontrolaria General (KG) Calmes no a keda sorpresa ku tur e tres kuentanan anual aki no a risibí e sertifikashon di kontròl di akountent ku un opinion favorabel (goedkeurende controleverklaring). For di 10-10-10 te ku awor Kòrsou no a risibí esaki tampoko.

En general e akountentnan a konkluí ku (1) e entrada- i gastunan no a sosodé konforme e presupuesto nashonal aprobá i (2) e kuentanan anual no ta duna un bista konfiabel di posishon finansiero di pais. “Imposibel ku nos por ta di húbilo ke resultadonan“ sigun Calmes. SOAB a apstené di duna nan opinion, pe parti kuenta anual di 2018, teniendo na kuenta e desviashonnan signifikante konstatá. Pa Calmes esaki ta un bòfta den kara di pueblo ku tur dia tin bòltu kada depchi pa sobrebibí.

Eror/Desviashonnan 2016 2017 2018 1. Kompromisonan finansiero no konforme lei di presupuesto Naf 491 Mion Naf 1.073 mion Naf 272 mion 2. Kompromisonan finansiero no konforme otro reglanan fiha Naf 702 mion Naf 314 mion Naf 353.7 mion

Ta bisto ku (1) Gobièrnu a bini ta saka mas sèn ku ta presupuestá i (2) ku fondonan usa no ta wòrdu responsabilisá konforme reglanan. Na 2018 Naf 261.7 mion ta supsidio otorgá sin ku tabatin e dekreto nesesario Naf 59.1 mion a bai na transferensia paga sin ku tabatin e kontraktnan ku mester sirbi komo base. Ta bisto ke maneho finansiero no ta na òrdu ni kontrolabel. P’esei Calmes ta di opinion ku mester kuminsá pone hende responsabel i karga konsekuensia no importá ku ta oposishon òf koalishon. Nos no mester niun otro hende bin bisa nos algu ku ta asina opvio.

Muestra ku no tin seriedat pa Calmes ta ku te ainda e no a risibí e kuentanan anual di NV di Gobièrnu pidi for di Novèmber 2019. Calmes ta spera pe tratamentu dje kuentanan anual aki den reunion públiko yega mas pronto meskos ku e reunion riba refineria, Giro, CBCS i nos ekonomia.