Kamervoorzitter stuurt Sinterklaasgedicht aan alle Leden

Vandaag verraste Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib de Kamerleden met een Sinterklaasgedicht. “Pak de cadeaus, warme choco en de pepernoten, en geniet van Sinterklaas – samen met uw huisgenoten”, zo liet zij de Kamerleden weten.

Lieve Kamerleden,

Ieder jaar krijg ik te horen,

dat het Kamerwerk het heerlijke avondje niet mag verstoren.

Kamerleden staan dan stipt om vijf uur met hun jassen aan,

klaar om wat eerder naar huis te gaan.

Dit jaar hoef ik niet te besluiten of dat mag;

Sinterklaas valt tenslotte op een zaterdag.

De Sint vroeg mij wel u allen een boodschap mee te geven,

in een jaar waarin er veel veranderde in ons leven.

Dat is allereerst (en ik citeer): “denkt u alstublieft een beetje aan het decorum,

en houd vast aan het fysieke quorum.”

Sint zag dat er veel is vergaderd, vanuit de kledingkast of naast de vuile vaat,

maar is toch van mening dat een échte zaal iedereen het beste staat.

Daarnaast maakt Sint zich grote zorgen, en dat zegt hij maar alvast,

Of Ozosnel wel door de gangen van B67 past.

Maar alle gekheid op een stokje, even serieus,

de Sint vindt deze Kamer erg ambitieus.

Debatten over corona, de werkgroep-Van der Staaij, een onderzoek naar comptabiliteit,

aandacht voor de digitale toekomst en drie onderzoekscommissies tegelijkertijd.

Als Kamer hebben we niet stilgestaan,

ook in coronatijd is ons controlerende en medewetgevende werk steeds doorgegaan.

Natuurlijk met een doekje hier en een mondkapje daar,

Overal handgel en op anderhalve meter afstand van elkaar.

Sint vroeg mij u te zeggen dat hij daar trots op is;

wat wij als parlement doen is voor heel veel mensen van betekenis.

Ook het heerlijke avondje is dit jaar anders dan anders uiteraard,

door Hugo de Jonge en zijn routekaart.

We vieren Sinterklaas in petit comité,

maar misschien brengt dat juist éxtra gezelligheid met zich mee.

En of u nu nog een surprise moet knutselen,

een gedicht moet schrijven of deze avond wekenlang hebt voorbereid,

voor ons heeft Sinterklaas absoluut prioriteit!

Dus schenk een warme choco in, pak de cadeaus en pepernoten,

en geniet van deze mooie, intieme avond samen met uw huisgenoten.

Khadija Arib