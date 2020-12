Reglanan pa biaha for di Kòrsou por lo pronto na vigor / Regels voor reizen vanuit Curaçao voorlopig van kracht

Reglanan pa biaha for di Kòrsou por lo pronto na vigor

Gezaghèber ta vigilá situashon na Kòrsou di aserka

Kralendijk – E reglanan pa biaha di Kòrsou pa Boneiru por lo pronto ta keda na vigor. Asina gezaghèber Edison Rijna a deklará awor ku Kòrsou for di djamars 8 di desèmber a haña e konseho di biahe kódigo oraño. ,,Awor no tin motibu pa adaptá e reglanan pa biaheronan ku for di Kòrsou ta bini Boneiru. Boneiru tin bon bista riba pasaheronan ku ta bini e isla. E isla ta prepará pa si akaso hendenan haña infekshon na Boneiru. Si ta nesesario ta adaptá e reglanan mesora,” asina e gezaghèber ta laga sa.

Siman pasá gezaghèber a konsehá kaba pa mirando e infekshonnan na Kòrsou pa no biaha pa e isla akí. ,,E konseho tabata pa solamente biaha si realmente ta nesesario. Awor ku e isla ei a haña e kódigo oraño, e konseho a bira mas urgente,” asina e gezaghèber a deklará. ,,Si tòg hendenan ta bai e isla bisiña, nan mester tene nan mes aya na e reglanan lokal. Por ehèmpel tene 2 meter di distansia for di otro i na e toke de keda.”

Djárason 9 di desèmber a bini tres kaso nobo di COVID-19 na Boneiru. A pone e tres hendenan akí den isolashon. Salubridat Públiko a konsehá tur hende ku último tempu tabatin kontakto estrecho ku e tres personanan infektá pa bai den karentena. Esei a sosodé despues ku e departamento a hasi investigashon amplio di kontaktonan di e tresnan. Segun Salubridat Públiko, e infekshonnan tin di aber ku biahamentu den region.

Ta opvio ku e vírùs di corona ta na Boneiru tambe. Salubridat Públiko ta konsehá siudadanonan pa tene distansia sosial i laba man regularmente pa prevení infekshon. Ta konsehá hendenan ku keho ku ta mustra riba COVID-19, pa via 0800-0800 mèldu nan mes pa un tèst.

Regels voor reizen vanuit Curaçao voorlopig van kracht

Gezaghebber houdt situatie op Curaçao nauw in de gaten

Kralendijk – De regels om vanuit Curaçao naar Bonaire te reizen blijven voorlopig van kracht. Zo heeft gezaghebber Edison Rijna verklaard nu Curaçao sinds dinsdag 8 december het reisadvies code oranje heeft gekregen. ,,Er is nu geen aanleiding om de regels aan te passen voor reizigers die vanuit Curaçao naar Bonaire komen. Bonaire heeft de passagiers die naar het eiland komen goed in beeld. Het eiland is voorbereid voor het geval mensen op Bonaire besmet raken. Als het nodig is worden de regels direct aangepast,” zo laat de gezaghebber weten.

De gezaghebber adviseerde vorige week al om met het oog op de besmettingen op Curaçao niet naar dat eiland te reizen. ,, Het advies was om alleen te reizen als dat echt nodig is. Nu dat eiland code oranje heeft gekregen is het advies dwingender geworden,” zo heeft de gezaghebber verklaard. ,,Als mensen toch naar het buureiland gaan, moeten ze zich daar aan de lokale regels houden. Bijvoorbeeld 2 meter afstand van anderen houden en aan de avondklok.”

Op Bonaire zijn op woensdag 9 december drie nieuwe gevallen van COVID-19 erbij gekomen. Deze drie mensen zijn in isolatie geplaatst. Alle mensen die de afgelopen tijd nauw contact hadden met de drie besmette personen, hebben van Publieke Gezondheid het advies gekregen om in quarantaine te gaan. Dat gebeurde nadat de afdeling uitgebreid onderzoek deed naar de contacten van de drie. Volgens Publieke Gezondheid hebben de besmettingen met reizen in de regio te maken.

Het is wel duidelijk dat het coronavirus ook op Bonaire aanwezig is. Publieke Gezondheid adviseert burgers om social distance afstand te houden en de handen regelmatig te wassen om besmettingen te voorkomen. Mensen met klachten die op COVID-19 wijzen, wordt aangeraden om zich via 0800-0800 aan te melden voor een test.